ETFs mit globaler Anlagestrategie sind bei Anlegern sehr beliebt. Der Vorteil von globalen ETFs ist, dass sie ihre Investitionen weltweit über Industrie- und Schwellenländer verteilen und so das geografische Risiko gestreut wird. Das Analyseunternehmen Morningstar empfiehlt sechs breit aufgestellte globale Aktien-ETFs, die sich auch mit Blick auf das nächste Jahr lohnen können. Sie alle wurden beim Morningstar Medalist Ranking mit Gold bewertet.

Die sechs hier vorgestellten ETFs zählen aufgrund der Goldbewertung zu den besten in der Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity. Wegen des Zusatzes Large-Cap konzentrieren sich die Fonds in dieser Kategorie vor allem auf Aktien, die zu den obersten 70 Prozent der Kapitalisierung des repräsentativen regionalen Aktienmarktes gehören. Investiert wird somit insbesondere in große bis mittelgroße Unternehmen mit hoher beziehungsweise mittlerer Marktkapitalisierung auf der ganzen Welt. Allerdings besteht wegen der hohen Marktkapitalisierung dabei ein deutliches Übergewicht an Industrieländern – speziell der USA – in den Fonds.

Die sechs globalen Aktien-ETFs, von denen sich die Morningstar-Analysten besonders viel versprechen, können Sie auf den nächsten Seiten sortiert nach verwaltetem Vermögen nachlesen.