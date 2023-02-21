TK, Allianz & Co. Diese 6 Versicherer fördern ihre Mitarbeiter am besten

Welche Arbeitgeber haben den Ruf, ihre Mitarbeiter besonders gut zu fördern? Dieser Frage ging die Ratingagentur Servicevalue nach. Wir stellen die sechs Versicherer und Krankenkassen mit der besten Mitarbeiterförderung vor.

TK-Vorstände (v. li.) Thomas Ballast, Jens Baas und Karen Walkenhorst: Die Techniker Krankenkasse hat den Ruf, ihre Mitarbeiter besser als alle anderen Versicherer und Krankenkassen zu fördern.

Welche Arbeitgeber fördern ihre Mitarbeiter aus Sicht der Öffentlichkeit besonders gut? In ihrer Studie „Deutschlands Beste Arbeitgeber für Mitarbeiterförderung“ untersuchte die Kölner Ratingagentur Servicevalue zusammen mit dem Wirtschafts- und Finanzmagazin Euro die Mitarbeiterförderung von 1.157 Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Insgesamt flossen über 132.000 Urteile in die Studie ein, die die Befragten entweder aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen fällten.

Von Einarbeitung bis zu externen Schulungen

Die Förderung definieren die Forscher als „die Verbesserung, aber auch Veränderung von Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen von Mitarbeitern mit dem Ziel, sie für die Wahrnehmung und Ausführung gegenwärtiger wie künftiger Aufgaben und Herausforderungen zu befähigen“. Die Mitarbeiterförderung werde vom Unternehmen systematisch koordiniert und umfasse planmäßig angesetzte Entwicklungsmaßnahmen von der Einarbeitung, Integration und Wiedereingliederung bis hin zu internen und externen Schulungen, heißt es von Servicevalue.

Für die Auswertung haben die Forscher für jedes Unternehmen anhand einer fünfstufigen Antwort-Skala aus allen Urteilen der Befragten ein ungewichteter Mittelwert gebildet, der über die Positionierung im Ranking entscheidet. Liegt der Mittelwert eines Unternehmens niedriger und somit besser als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Metakategorie, wird dem Unternehmen die Auszeichnung „Hohe Zustimmung“ zugeschrieben. Wiederum überdurchschnittlich bessere Werte innerhalb dieser Gruppe erhalten die Auszeichnung „Sehr hohe Zustimmung“.

Wir stellen die Unternehmen aus der Versicherungsbranche mit den niedrigsten und somit besten Werten vor.

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