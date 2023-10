Stern-Studie Diese 6 Versicherer zählen zu den Top-Arbeitgebern mit Zukunft

Freie Zeiteinteilung, mobiles Arbeiten, ansprechend gestaltete Arbeitsräume, Mitbestimmung: In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich Unternehmen einiges einfallen, um Top-Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. In ihrer aktuellen Studie "Arbeitgeber mit Zukunft" ging die Redaktion des Magazins „Stern“ zusammen mit der Personalmarketingagentur Territory Embrace der Frage nach, welche Konzerne, mittelständische Unternehmen und kleinere Firmen als Arbeitgeber besonders gut für die Zukunft gerüstet sind. Auch Jutta Rump, Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE, sowie Michael Trautmann, Unternehmer und Gastgeber des Podcasts „On the Way to New Work“, waren bei der Studie als Berater tätig.

Die Untersuchung drehte sich ausschließlich um die Unternehmen selbst, nicht um die von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Insgesamt nahmen 356 Firmen teil.

90 Fragen aus fünf Bereichen

Der Fragebogen bestand aus rund 90 Fragen aus fünf Bereichen: „Mobiles Arbeiten“, „Gestaltung der Arbeitszeit“, „Strukturelle Organisation“, „Empowerment (Ermächtigung der Mitarbeiter)“ sowie „Digitalisierung & Innovation“. Alle Gebiete wurden gleich gewichtet. Die Ergebnisse wurden für jede Dimension auf eine Skala von eins bis fünf umgerechnet. Aus diesen Punkten bildeten die Forscher einen Gesamtdurchschnitt. Je höher, desto besser schneidet das Unternehmen ab.

Anschließend kürte das Magazin die 241 Unternehmen, die auf 3,5 Punkte oder mehr kamen. Dabei wurden die Sieger in drei Größenklassen unterteilt:

bis 500 Beschäftigte,

zwischen 500 und 2500 Beschäftige und

mehr als 2.500 Beschäftigte.

Das Ergebnis: Die besten Arbeitgeber mit Zukunft

Insgesamt sechs Versicherer haben es in die Bestenliste als Arbeitgeber mit Zukunft vertreten. In der Kategorie Großunternehmen ergatterten:

die Debeka Versicherungen ,

, die Generali Versicherungen und

und der Provinzial-Konzern

jeweils vier Sterne. Unter den mittleren Unternehmen schneidet die Bayerische mit der Bestwertung von fünf Sternen ab. Hanse-Merkur kommt auf vier Sterne.

Unter den kleinen Firmen scheidet die Sparkassen Direktversicherung mit vier Sternen ab.