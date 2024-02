Für die Studie „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“ hat Servicevalue zusammen mit Focus Money mehr als 267.000 Verbraucherstimmen zu 1.527 Unternehmen und Marken aus 72 Branchen ausgewertet. In einem Online-Panel gaben die Teilnehmer anhand einer fünfstufigen Antwortskala an, inwieweit sie mit Anbietern, bei denen sie während der vergangenen zwölf Monate Kunden waren, zufrieden sind. Daraus haben die Forscher für jedes Unternehmen einen Mittelwert gebildet, den sogenannten Kundenzufriedenheitsindex (KZI). Dieser fasst die individuellen Kundenurteile zu einer einheitlichen Größe zusammen. Je niedriger der KZI eines Unternehmens ist, desto besser schneidet es im Ranking ab.

Ist der KZI eines Unternehmens niedriger und somit besser als der Gesamtmittelwert der jeweiligen Branche, wird dem Unternehmen „Hohe Kundenzufriedenheit“ zugeschrieben. Firmen wiederum, die unter dem Durchschnitt der mit „Hohe Kundenzufriedenheit“ gekennzeichneten Anbieter liegen, werden mit „Höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.

PayPal auf Rang 1 in der Gesamtwertung

Als Branche, gemessen am Mittelwert über alle untersuchten Branchenangehörigen, schneiden Bezahldienste sowie Immobilienverrentung und Auto-Abos am besten ab. Auf Unternehmensebene führt PayPal mit einem Mittelwert von 2,37. Auch die Bezahldienste Sofort Überweisung, Giropay und Barzahlen, die Auto-Abos Vivelacar, Carminga und Into Flex, der Online-Broker Captrader sowie der Anbieter von Goldsparplänen Anlagegold24 liegen mit Mittelwerten von jeweils unter 2,5 vorn.

Im Ranking der Versicherungsmakler landen Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler aus Nürnberg auf Platz eins. Die Maklergesellschaft ist Tochter der inhabergeführten Helmsauer Gruppe, die seit 1963 besteht. Neben Versicherungsvermittlung bietet die Helmsauer Gruppe Finanzdienstleistung, Beratung, Weiterbildung und IT-Service an 31 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Auf Rang zwei landet die Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung (FVB). Der 1997 gegründete Finanz- und Versicherungsvermittler aus Osnabrück kooperiert mit über 230 Banken und Versicherungen. Im Versicherungsbereich ist das Unternehmen hauptsächlich im Sach- und Gewerbeversicherungsgeschäft tätig.

Drittplatzierte ist die Artus Gruppe aus Baden-Baden. Das vor 40 Jahren gegründete Familienunternehmen ist mittlerweile mit 400 Mitarbeitern an insgesamt 14 Standorten in Deutschland und der Schweiz aktiv und unterhält auch nationale und internationale Maklernetzwerke.

Welche weiteren Makler laut Studie besonders zufriedene Kunden haben, entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.

Versicherungsmakler mit den zufriedensten Kunden © Servicevalue

