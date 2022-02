Recherche, Hinweispflicht, Verzichtserklärung Diese 7 Punkte müssen Makler nach dem Verivox-Urteil beachten

In seinem sogenannten Verivox-Urteil vom 22.September 2021 (Aktenzeichen 6 U 82/20) legt das OLG Karlsruhe unter anderem fest, wann eine ausgewogene Marktanalyse nicht mehr vorliegt und in welcher Form der Makler seine Kunden auf die beschränkte Auswahl hinweisen muss. Dieses Urteil hat weitreichende Konsequenzen, und zwar nicht nur für Verivox, das seinen Privathaftpflichtversicherungs-Vergleich nachbessern muss.

Denn diese Vorschriften beschränken sich nicht auf Anbieter von Online-Versicherungsvergleichen. „Sie gelten vielmehr für alle Versicherungsmakler und gegebenenfalls auch Mehrfachvertreter“, betonen der Bundesverband Finanzdienstleistung Afw sowie der Votum-Verband.

Makler muss auch Direktversicherungen einbeziehen

Gemäß der aktuellen Rechtsprechung soll der Versicherungsmakler bei seiner Marktuntersuchung auch Direktversicherungen und andere Policen-Anbieter berücksichtigen, die nicht mit Versicherungsmaklern zusammenarbeiten. Berücksichtigt er bei seiner Marktanalyse nicht mehr als 50 Prozent der am Markt angebotenen Versicherungsverträge oder Versicherer (einschließlich Direktversicherungen & Co.), handelt es sich nicht um eine ausgewogene Marktanalyse. Darüber muss der Makler seine Kunden in Kenntnis setzen.

Unter welchen Umständen genau die Hinweispflicht besteht, wie Makler sie konkret umsetzen und in welcher Form Kunden darauf verzichten können, erklären beide Verbände in ihren „Empfehlungen an die Maklerschaft zu Hinweispflichten über den betrachteten Markt nach aktueller Rechtsprechung“. Sie haben die sieben am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) ermittelt und beantworten diese.

>> Das Dokument finden Sie hier.