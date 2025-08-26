Earvin „Magic“ Johnson im LA Dodgers Trikot. Bildquelle: Imago Images / London Entertainment Group

Platz 3: Earvin „Magic“ Johnson, 1,5 Milliarden US-Dollar

Woher kommt Magics Vermögen?

Sportliche Erfolge als Grundlage:

5 NBA-Meisterschaften und 3 Finals-MVP-Auszeichnungen in 13 Jahren

3 MVP-Titel und 12 All-Star-Teilnahmen

Etwa 40 Millionen US-Dollar NBA-Gehalt

Geschäfte abseits des Courts:

Der Versicherungs-Coup: Den Großteil seines Vermögens macht seine 60 prozentige Beteiligung an Equi Trust Life Insurance aus. 2015 erwarb Magic Johnson Enterprises die Mehrheit an dem Unternehmen, dessen Vermögenswerte von 16 Milliarden US-Dollar auf heute 26 Milliarden US-Dollar anwuchsen. Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich 2,6 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Der Kaufpreis ist nicht öffentlich bekannt, aber der Einstieg wird als die größte Übernahme eines Finanzunternehmens durch ein Minderheitengeschäft in der Geschichte bezeichnet und machte Equi Trust zum größten Minderheitenunternehmen der Lebensversicherungsbranche in den USA.

Früh-Investitionen: 1998 ging er eine Partnerschaft mit Starbucks ein und eröffnete über 100 Filialen in schwarzen Stadtvierteln – 2010 verkaufte er diese für geschätzte 100 Millionen US-Dollar Gewinn. Seine Magic Johnson Theatres verkaufte er 2004 an Loews für 100 Millionen US-Dollar bei ursprünglich nur zwei Millionen Investition. Zusätzlich investierte er erfolgreich in Simply Healthcare, das er für das 16-fache des ursprünglichen Einsatzes verkaufte.

Sport-Imperium: 2012 schrieb er einen 50-Millionen-Dollar-Scheck für eine 2,3 Prozent-Beteiligung an den Los Angeles Dodgers, die heute über 110 Millionen wert ist. Weitere Anteile hält er an den Washington Commanders (NFL), Los Angeles Sparks (WNBA) und LAFC (MLS). 2023 wurde er Miteigentümer der Washington Commanders in einem 6,05-Milliarden-US-Dollar-Deal – der teuersten Sportteam-Übernahme Nordamerikas.

Unternehmerische Aktivitäten: 1987 gründete er Magic Johnson Enterprises als Investmentfirma mit Fokus auf unterversorgte urbane Gemeinden. Das Unternehmen hielt zeitweise Beteiligungen an Burger King-Filialen, 24-Stunden-Fitness-Centern und einem Coca-Cola-Abfüllbetrieb. Über den Canyon-Johnson Urban Fund investierte er über 1 Milliarde US-Dollar in Immobilienprojekte zur Revitalisierung von Innenstädten.

Der verpasste Nike-Deal: Johnson bereut bis heute, in den 1970ern Nike-Aktien zugunsten eines 100.000-Dollar-Deals mit Converse abgelehnt zu haben – diese Anteile wären heute 5 Milliarden US-Dollar wert.