Diese 7 Athleten besitzen über 1 Milliarde US-Dollar
Woher kommt Federers Vermögen?
Sportliche Erfolge als Grundlage:
- 20 Grand-Slam-Titel und 103 Turniersiege in 24 Jahren
- 310 Wochen als Weltranglistenerster
- Über 130 Millionen US-Dollar an Preisgeldern (Platz 3 der ewigen Rangliste)
Geschäfte abseits des Courts:
Sponsoring-Verträge: Federer übertrifft seine Konkurrenz deutlich bei den Werbeverträgen. Zu seinen Premium-Sponsoren gehören Mercedes-Benz, Rolex, Moët & Chandon und besonders Uniqlo – mit dem japanischen Ausstatter unterschrieb er 2018 einen 10-Jahres-Vertrag über 300 Millionen Dollar.
Investitionen: Der größte Coup war seine Drei-Prozent-Beteiligung am Schweizer Sportartikelunternehmen On aus dem Jahr 2019. Er investierte rund 50 Millionen Euro. Nach dem Börsengang 2021 schoss der Wert seiner Anteile auf über 375 Millionen Dollar.
Unternehmerische Aktivitäten: 2013 gründete Federer mit seinem Manager die Agentur Team8, aus der der prestigeträchtige Laver Cup entstand. Zusätzlich investiert er in verschiedene Start-ups.
Woher kommt das Vermögen?
Sportliche Erfolge als Grundlage:
- 4 NBA-Meisterschaften und 4 MVP-Titel in 22 Jahren
- 19 All-Star-Teilnahmen und aktueller NBA-Scoring-Rekordhalter
- Über 500 Millionen US-Dollar an NBA-Gehältern (aktuell 48,8 Millionen pro Jahr bei den Los Angeles Lakers)
Geschäfte abseits des Courts:
Sponsoring-Verträge: James verdient jährlich etwa 85 Millionen Dollar. Zu seinen Premium-Sponsoren gehören Nike (lebenslanger Vertrag über 1 Milliarde US-Dollar), Beats Electronics, LVMH, Taco Bell und Draft Kings. Bereits 2003 unterschrieb er im Alter von 18 Jahren für damals beispiellose 90 Millionen Dollar über sieben Jahre bei Nike.
Investitionen: Der Schlüssel zu seinem Milliardärsstatus: James war und ist mehr als nur Werbeträger ließ sich zum Teil in Eigenkapital-Anteilen der Unternehmen bezahlen. Seine Beats by Dre-Beteiligung brachte ihm über 30 Millionen US-Dollar beim Apple-Verkauf 2014. Seine Blaze Pizza-Beteiligung von weniger als 1 Million US-Dollar ist heute etwa 30 Millionen wert. Zusätzlich hält er etwa ein Prozent der Fenway Sports Group (Wert: ca. 90 Millionen US-Dollar bei über 13 Milliarden US-Dollar Gruppenwert), die unter anderem die Boston Red Sox und Liverpool FC besitzt.
Unternehmerische Aktivitäten: 2021 verkaufte James einen Minderheitsanteil seiner Film- und TV-Produktionsfirma Spring Hill Company an Investoren bei einer Bewertung von 725 Millionen Dollar. Er besitzt den größten Einzelanteil im Wert von etwa 300 Millionen Dollar. Das Unternehmen produziert Filme wie „Space Jam: A New Legacy“ und Shows wie „The Shop“ auf HBO.
Woher kommt das Vermögen?
Sportliche Erfolge als Grundlage:
- 15 Major-Titel und 82 PGA Tour-Siege
- 683 Wochen als Weltranglistenerster
- 121 Millionen US-Dollar Preisgeld
Geschäfte abseits des Platzes:
Sponsoring-Verträge: 90 Prozent seines Vermögens stammen aus Sponsoring-Verträgen – etwa 1,53 Milliarden Dollar in 28 Jahren. Der größte Deal: 27 Jahre Nike-Partnerschaft (1996-2024) für über 500 Millionen US-Dollar. Weitere Deals: Gatorade (100 Millionen über fünf Jahre), Taylor Made, Monster Energy, American Express und Rolex.
Investitionen: Immobilien im Wert von 54 Millionen Dollar, darunter sein Anwesen in Jupiter Island, Florida. Beteiligungen an Luxusimmobilien-Venture Nexxus (mit Justin Timberlake) und verschiedenen Tech-Startups.
Unternehmerische Aktivitäten: 2016 gründete Woods TGR Ventures als sein Business-Imperium, das TGR Design für Golfplatz-Design, das Restaurant The Woods Jupiter, TGR Live für Events und die TGR Foundation umfasst. 2022 ging er eine Partnerschaft mit Golf-Legende Rory McIlroy ein und gründete TMRW Sports samt der revolutionären TGL Golf League. Zudem führt er seit Mai 2024 „Sun Day Red“ sein eigenes Premium-Apparel-Label, womit er erstmals Miteigentümer statt nur Werbeträger einer Marke wurde.
Woher kam Bridgemans Vermögen?
Sportliche Erfolge als Grundlage:
- 12 NBA-Saisons als „Sixth Man“
- Durchschnittlich 13,6 Punkte pro Spiel in seiner Laufbahn
- 2,95 Millionen US-Dollar NBA-Gehalt insgesamt
Geschäfte abseits des Courts:
Fast-Food-Imperium: Bridgeman lernte das Restaurant-Business von der Pike auf, arbeitete sogar als Drive-Through-Kassierer bei Wendy's während seiner NBA-Offseason. Nach anfänglichen Verlusten baute er sein Portfolio auf über 520 Fast-Food-Restaurants aus (Wendy's, Chili's, Fazoli's), die 500 Millionen US-Dollar Jahresumsatz generierten. 2016 verkaufte er die meisten Restaurants für 250 Millionen US-Dollar.
Coca-Cola-Coup: 2017 investierte er 290 Millionen US-Dollar in Heartland Coca-Cola und wurde Getränke-Distributor für Kansas, Missouri, Illinois und Nebraska. Bis 2023 verdreifachte sich der Umsatz auf fast 1 Milliarde US-Dollar jährlich.
Früh-Investitionen: Sein erster großer Deal: 1978 investierte er 150.000 US-Dollar in ein Kabelfernsehen-Unternehmen seines Teambesitzers Jim Fitzgerald und bekam fünf Jahre später 700.000 US-Dollar zurück. Dieser Erfolg ebnete den Weg für alle weiteren Geschäfte.
Medien-Mogul: 2020 rettete er die Magazine Ebony und Jet vor der Insolvenz für 14 Millionen Dollar und machte sie zu digitalen Marken. Seine Tochter Eden Bridgeman Sklenar führt heute die Magazine als Geschäftsführerin.
Zurück zu den Wurzeln: Im September 2024, nur Monate vor seinem Tod, kaufte er sich für geschätzte 300 Millionen Dollar mit 10 Prozent in die Milwaukee Bucks ein – das Team, mit dem alles begann
Woher kommt Magics Vermögen?
Sportliche Erfolge als Grundlage:
- 5 NBA-Meisterschaften und 3 Finals-MVP-Auszeichnungen in 13 Jahren
- 3 MVP-Titel und 12 All-Star-Teilnahmen
- Etwa 40 Millionen US-Dollar NBA-Gehalt
Geschäfte abseits des Courts:
Der Versicherungs-Coup: Den Großteil seines Vermögens macht seine 60 prozentige Beteiligung an Equi Trust Life Insurance aus. 2015 erwarb Magic Johnson Enterprises die Mehrheit an dem Unternehmen, dessen Vermögenswerte von 16 Milliarden US-Dollar auf heute 26 Milliarden US-Dollar anwuchsen. Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich 2,6 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Der Kaufpreis ist nicht öffentlich bekannt, aber der Einstieg wird als die größte Übernahme eines Finanzunternehmens durch ein Minderheitengeschäft in der Geschichte bezeichnet und machte Equi Trust zum größten Minderheitenunternehmen der Lebensversicherungsbranche in den USA.
Früh-Investitionen: 1998 ging er eine Partnerschaft mit Starbucks ein und eröffnete über 100 Filialen in schwarzen Stadtvierteln – 2010 verkaufte er diese für geschätzte 100 Millionen US-Dollar Gewinn. Seine Magic Johnson Theatres verkaufte er 2004 an Loews für 100 Millionen US-Dollar bei ursprünglich nur zwei Millionen Investition. Zusätzlich investierte er erfolgreich in Simply Healthcare, das er für das 16-fache des ursprünglichen Einsatzes verkaufte.
Sport-Imperium: 2012 schrieb er einen 50-Millionen-Dollar-Scheck für eine 2,3 Prozent-Beteiligung an den Los Angeles Dodgers, die heute über 110 Millionen wert ist. Weitere Anteile hält er an den Washington Commanders (NFL), Los Angeles Sparks (WNBA) und LAFC (MLS). 2023 wurde er Miteigentümer der Washington Commanders in einem 6,05-Milliarden-US-Dollar-Deal – der teuersten Sportteam-Übernahme Nordamerikas.
Unternehmerische Aktivitäten: 1987 gründete er Magic Johnson Enterprises als Investmentfirma mit Fokus auf unterversorgte urbane Gemeinden. Das Unternehmen hielt zeitweise Beteiligungen an Burger King-Filialen, 24-Stunden-Fitness-Centern und einem Coca-Cola-Abfüllbetrieb. Über den Canyon-Johnson Urban Fund investierte er über 1 Milliarde US-Dollar in Immobilienprojekte zur Revitalisierung von Innenstädten.
Der verpasste Nike-Deal: Johnson bereut bis heute, in den 1970ern Nike-Aktien zugunsten eines 100.000-Dollar-Deals mit Converse abgelehnt zu haben – diese Anteile wären heute 5 Milliarden US-Dollar wert.
Woher kommt Tiriacs Vermögen?
Sportliche Erfolge als Grundlage:
- 1970 French Open Doppel-Champion (mit Ilie Năstase)
- Mehrfache Davis Cup Finals in den 1970ern
- 1964 Olympische Winterspiele als Eishockeyspieler für Rumänien (12. Platz)
Die wahren Goldgruben – Geschäfte abseits des Courts:
Vorausschauend: Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 erkannte Tiriac sofort die Chance und gründete 1990 die Banca Tiriac – die erste private Bank im post-kommunistischen Rumänien. Binnen nur zwei Jahren nach dem Mauerfall war er bereits über 100 Millionen US-Dollar wert. 2015 verkaufte er seine 45-Prozent-Beteiligung an der inzwischen zu Unicredit Tiriac Bank gewordenen Institution für geschätzte 700 Millionen Euro.
Business-Imperium Tiriac Holdings: Sein Konzern umfasst Tiriac Auto (exklusive Mercedes-Benz, BMW und Ford Vertragshändler), Allianz-Tiriac Asigurari (führende Versicherung), Tiriac Leasing, Tiriac Air (Luxus-Charter-Airline) und umfangreiche Immobilien-Portfolios. 1994 gründete er die Versicherung Asigurări Ion Tiriac, 2000 übernahm Allianz 52 Prozent der Anteile.
Tennis-Mogul: Tiriac besitzt und entwickelte die Mutua Madrid Open zu einem der prestigeträchtigsten ATP/WTA-Events. Als Manager führte er Boris Becker von 1984-1993 zur Weltranglistenposition 1 (1991) und coachte Stars wie Ilie Năstase, Guillermo Vilas, Steffi Graf und Goran Ivanišević.
Luxus-Sammler: Seine Tiriac Collection umfasst über 400 Luxusautos und Motorräder, darunter Fahrzeuge von Al Capone, Sammy Davis Jr. und Elton John. Er ist der einzige Mensch weltweit, der zwei Rolls-Royce Phantom IV besitzt. Sein teuerstes Auto, ein 300 SLR Coupe, ist über 100 Millionen US-Dollar wert.
Immobilien-Imperium: In Bukarest entwickelte er den exklusiven Stejarii Residential Club mit 285 Luxusapartments auf 200 Hektar. 2018 kaufte er das 2.250 Hektar große Tenuta Cortevecchia-Anwesen in der Toskana für 8 Millionen Euro.
Woher kommt Jordans Vermögen?
Sportliche Erfolge als Grundlage:
- 6 NBA-Meisterschaften und 6 Finals-MVP-Auszeichnungen mit den Chicago Bulls
- 5 MVP-Titel und NBA-Rekord-Karrieredurchschnitt von 30,12 Punkten
- 94 Millionen Dollar NBA-Gehalt in 16 Jahren
Geschäfte abseits des Courts:
Nike-Deal: 1984 schloss der Rookie einen Nike-Deal über 2,5 Millionen US-Dollar ab – heute generiert die Jordan Brand über 5 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz für Nike. Jordan kassiert jährlich über 200 Millionen US-Dollar Lizenzgebühren. Insgesamt hat er bereits 1,6 Milliarden Dollar von Nike erhalten.
Charlotte Hornets-Coup: 2010 kaufte er die Mehrheit des Basketballteams für 275 Millionen US-Dollar, 2023 verkaufte er diese für 3 Milliarden US-Dollar – ein 17-facher Gewinn und sein größter Einzeldeal. Er hält weiterhin eine Minderheitsbeteiligung.
Diversifikation: Über 2,4 Milliarden Dollar durch Verträge mit McDonald's, Gatorade und Coca-Cola. Jordan besitzt Steakhäuser, Autohändler, einen exklusiven Golfclub (Grove XXIII mit 100 Mitgliedern) und die Tequila-Marke Cincoro.
Nascar-Unternehmer: 2020 gründete er mit Denny Hamlin 23XI Racing für 150 Millionen US-Dollar . Das Team hat bereits 4 Rennen gewonnen und kämpft derzeit in einem Rechtsstreit mit Nascar um bessere Umsatzbeteiligungen.
Weitere Ventures: Investitionen in Team Liquid (E-Sports), 1 Prozent der Miami Marlins (Baseball) und verschiedene Tech-Startups. 2023 spielte der Film "Air" über seine Nike-Geschichte 90 Millionen US-Dollar ein.
Unternehmerische Philosophie: Jordan lehnt Deals unter 10 Millionen US-Dollar ab und schlug sogar ein 80-Millionen-Kopfhörer-Vertrag aus, weil er keine Kopfhörer trägt.