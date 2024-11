Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Auf Technologie-Titel setzen – nicht so neu, wie man vielleicht denkt. Es gibt ETFs, die das bereits seit zehn Jahren tun. Wir zeigen, welche das sind und wie sie performt haben.

Nvidia, SAP & Co.

An ihnen kam in den vergangenen Monaten eigentlich niemand vorbei: Technologie-Titel. Vor allem an solchen, bei denen künstliche Intelligenz im Fokus steht. Allen voran Nvidia, das von dem anhaltenden Hype um KI und der steigenden Nachfrage nach Software und Technologieanwendungen massiv profitierte.

Zwar musste auch das kalifornische Unternehmen zwischendurch Kurseinbrüche hinnehmen, so beispielsweise Anfang August, als der Wert einer Aktie auf etwa 90 Euro runterging, nachdem er Mitte Juni schon bei circa 130 Euro gestanden hatte. Nach einer kurzen Erholungsphase ging der Kurs Anfang September noch mal nach unten – doch schon kurz darauf folgte die Erholung, derzeit steht die Aktie wieder bei etwa 130 Euro (Stand: 28. November 2024).

Frühere Unkenrufe eines deutlichen Abschwungs oder sogar einer Blase, die bald platzen wird, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Und auch die Aussichten scheinen gut: So gehen Experten davon aus, dass die Branche voraussichtlich stärker wachsen wird als der Gesamtmarkt, getrieben durch die anhaltende Nachfrage nach digitalem Wandel und KI-Anwendungen.

Laut einer Studie von Deloitte kommt die Tech-Branche allein in Europa bis 2030 auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,1 Prozent. Das ist viermal so stark wie das prognostizierte Wachstum der europäischen Gesamtwirtschaft.

Dabei gibt es neben KI noch weitere Sektoren im Technologie-Bereich, die ebenfalls ein gutes Wachstum verzeichnen. Auch diese profitieren von langfristigen Trends wie dem digitalen Wandel, der zunehmenden Vernetzung und der steigenden Nachfrage nach datengetriebenen Lösungen:

Cloud-Computing und SaaS (Software-as-a-Service)

Cybersicherheit

5G-Technologie und Konnektivität

Internet of Things (IoT)

Doch Investitionen bieten hier nicht nur Vorteile. Als klassische Wachstumstitel verfügen Technologieaktien über eine hohe Volatilität und neigen damit zu starken Kursschwankungen – man sollte sich also nicht davon täuschen lassen, dass sie zuletzt fast ausschließlich den Weg nach oben kannten.

Zudem kann es aufgrund des Hypes auch passieren, dass Unternehmen zu hoch bewertet werden. Dadurch erhöht sich das Risiko von Kurskorrekturen, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Außerdem gibt es durch den intensiven Wettbewerb hohen Konkurrenzdruck, sodass neue Marktteilnehmer oder disruptive Innovationen etablierte Unternehmen schnell in Schwierigkeiten bringen können. Vorerst scheinen die Aussichten jedoch weiter sehr gut zu sein.

Komplett neu ist der Fokus auf Technologie dabei nicht – so gibt es bereits seit zehn Jahren ETFs, die auf Titel aus diesem Bereich setzen. Wir haben uns angeschaut, welche das sind und wie sich diese seitdem entwickelt haben.

Unser Ranking zeigt auf den folgenden Seiten die 7 ETFs im Technologiebereich (Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie), die es bereits seit zehn Jahren gibt. Bei ETFs, von denen es mehrere Tranchen im Ranking gibt, wurde nur die mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt. Stand der Daten: 28. November 2024.