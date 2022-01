Meta-Analyse von Service Value Diese 7 Versicherer haben besonders zufriedene Kunden

Welchen Unternehmen es in besonderem Maße gelingt, ihre Kunden umfassend und mit einer breiten Palette angebotener Leistungen für sich einzunehmen, erforscht die Rating-Agentur Service Value in ihrer jüngsten Meta-Analyse. Ein Versicherer kann dabei sogar in zwei Kategorien überzeugen.