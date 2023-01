Zertifikat „Top Employer“ Diese 8 Versicherer sind ausgezeichnete Arbeitgeber

Das international tätige Top Employers Institute hat aktuell mehr als 2.000 Unternehmen weltweit untersucht und als vorbildliche Arbeitgeber ausgezeichnet. Sie stellen ihre Mitarbeiter demnach ins Zentrum ihres unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Insgesamt 160 der in diesem Jahr als „Top Employer“ zertifizierten Firmen kommen aus Deutschland, darunter sind acht Versicherer.

Erstmals ist 2023 auch die Gothaer unter den Ausgezeichneten. Mitarbeiter des Kölner Versicherers mussten zuvor rund 350 Fragen beantworten. Zum Beispiel: Wie sehen Onboarding-Prozesse aus? Welchen Stellenwert genießt das Thema Weiterbildung? Wie kümmert sich das Unternehmen um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter? Hierzu mussten zahlreiche Dokumente mitgeliefert werden, um die Umsetzung der Maßnahmen innerhalb des Konzerns zu belegen.

„Außergewöhnliche Zeiten bringen das Beste in Menschen und Organisationen hervor“, kommentiert David Plink, Chef des Top Employers Institute, das aktuelle Studienergebnis: „Wir haben in diesem Jahr in unserem Zertifizierungsprogramm für Top Employers außergewöhnliche Leistungen der zertifizierten Top Employers 2023 gesehen.“ Denn: „Diese Arbeitgeber haben stets gezeigt, dass ihnen die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden am Herzen liegen“, so Plink weiter.