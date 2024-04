Teilen

Verlässliche Dividendenzahler Diese 8 Dax-, S- und M-Dax-Firmen erhöhen ihre Dividenden seit Jahrzehnten

Aktuell ist Dividendensaison; und zwar eine ziemlich rentable. Denn viele Dax-, MDax- und SDax-Firmen erhöhen in diesem Jahr ihre Ausschüttungen an Anleger. Manche dieser Firmen steigern ihre Dividendenzahlungen schon seit mehr als 20 Jahren ohne Pause. Wir zeigen euch diese Dividenden-Champions in einer Klickstrecke.

Platz 8: Bechtle – 11,9 Prozent durchschnittliches Dividendenwachstum pro Jahr (24 Jahre lang):

Das IT-Unternehmen Bechtle aus dem MDax wird am 11. Juni 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausschütten. Im vergangenen Jahr lag diese bei 0,65 Euro. Aktionäre erwirtschaften bei dem derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 47,18 Euro eine Dividendenrendite in Höhe von 1,45 Prozent. Bechtle ist ein IT-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Hard- und Software sowie die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen und -Lösungen für Geschäftskunden konzentriert. Das Unternehmen kümmert sich im Kundenauftrag um Produkte und Dienstleistungen rund um die Beschaffung und Installation von IT-Ausrüstung bis hin zur Beratung und Unterstützung bei IT-Projekten.

Money, money, money. Die 160 in Dax, MDax und SDax gelisteten deutschen Aktiengesellschaften werden in diesem Jahr insgesamt rund 62,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Das sind 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu diesen Ergebnissen gelangt die Dividendenstudie 2024 des Instituts for Strategic Finance der FOM Hochschule (isf) in Kooperation mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW). Von den 40 im Frankfurter Leitindex Dax enthaltenen Unternehmen zahlen 24 mehr Dividende als im Vorjahr. Insgesamt heben 13 Dax-Mitglieder laut der Studie die Dividende prozentual zweistellig an, sechs sogar um mehr als 30 Prozent. Dividendenwachstum: Allianz, Airbus und Porsche liegen vorn Die drei Firmen, die im Vergleich zum Vorjahr ihre Dividendenzahlungen am meisten aufstocken, sind: die Allianz mit einem Plus von 940 Millionen Euro,

Airbus mit einem Plus von 790 Millionen Euro (inklusive Sonderdividende),

Porsche mit einem Plus von 590 Millionen Euro. Topzahler bei den Dividenden für das Geschäftsjahr 2023 sind im Dax Mercedes-Benz mit 5,5 Milliarden Euro und die Allianz mit einem Volumen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro. „Ein Drittel der Dax-Dividendensumme entfällt auf die sieben Auto-Werte, weitere knapp 20 Prozent auf die fünf Versicherungen und Banken“, erklärt isf-Direktor und FOM-Dekan Professor Eric Frère. Diese Entwicklung hat aus Sicht des Experten so ihre Tücken: „Wenn die vor allem aus dem Verbrenner-Geschäft resultierenden Cashflows der Auto-Industrie disruptiert werden, dürfte dies nicht durch Unternehmen aus anderen Sektoren aufgefangen werden können.“ Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Zu den Musterschülern in Bezug auf jährlich steigende Dividenden gehören die Firmen SAP und Münchener Rück. Beide Dax-Schwergewichte haben ihre Ausschüttung in den vergangenen mehr als 25 Jahren nie gesenkt, sondern meistens erhöht – um durchschnittlich 12 Prozent pro Jahr. Neben SAP und der Münchener Rück haben noch andere Firmen ihre Dividende seit mehr als 20 Jahre nie gesenkt. Welche Firmen aus dem Dax, M-Dax und S-Dax das sind und wie hoch deren jährliche Dividendensteigerung ausfällt, erfahrt ihr in der folgenden Bilderstrecke. Stand der Daten: Die Aktienkurse zur Berechnung der Dividendenrendite stammen von einer Abfrage der Deutschen Börse am 16. April 2024. Anmerkung: Die Sortierung der Firmen basiert auf den Daten der Dividenden-Studie 2024 des Institut for Strategic Finance der FOM Hochschule in Kooperation mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW). Die Firmen werden absteigend nach der Anzahl der Jahre ohne Dividendenkürzung gerankt. Ist diese Zahl identisch, entscheidet das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum (CAGR, Compound Annual Growth Rate) während dieses Zeitraums über die Rangfolge, wobei ebenfalls absteigend sortiert wird.

