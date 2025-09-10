Wie steuern erfolgreiche US-Fondslenker durch unruhige Märkte? Morningstar hat herausgefiltert, welche Aktien jüngst am häufigsten gekauft und verkauft wurden – hier die Top Ten.

Das Börsenjahr 2025 gleicht einer Achterbahnfahrt – unterm Strich sind viele Märkte aber im Plus. Das gilt auch für die abgestraften US-Aktien, die bis Ende August – in US-Dollar – um 9 Prozent gestiegen sind. Ein Effekt der Korrekturen der vergangenen Monate: Die Ratingagentur Morningstar hält US-Aktien aktuell für fair bewertet.

Wie steuern erfolgreiche Fondsmanager durch das unruhige Fahrwasser? Auf welche Aktien setzen sie und welche Titel führen die Verkaufsliste an? Das hat Morningstar für den US-Markt untersucht. Die Auswahl der Fonds erfolgte nach drei Kriterien, mit denen die Analysten die besten Aktieninvestoren unter den aktiven Fondsmanagern herausfiltern wollten.

In Frage kamen aktiv verwaltete Fonds, die

in die Morningstar-Kategorien US Large-Value, US Large-Blend oder US Large-Growth fallen,

von denen mindestens eine Anteilsklasse ein Morningstar-Medalist-Rating von Gold, Silber oder Bronze trägt und

die in ihren Portfolios maximal 50 Aktien halten.

Insgesamt haben 28 Fonds die Kriterien erfüllt, deren Portfolios die Analysten genauer unter die Lupe genommen haben. Der Drei-Monats-Vergleich zeigt, welche Aktien erfolgreiche Fondsmanager jüngst besonders häufig gekauft und verkauft haben. Auf der Verkaufsliste standen demnach vier der sogenannte Magnificent Seven sowie weitere bekannte Namen, bei denen die Top-Investoren Gewinne mitgenommen haben.

Allerdings weist Morningstar darauf hin, dass viele dieser Aktien bei den besten Managern nach wie vor einen beträchtlichen Anteil ausmachen würden: „Die Verringerung einer Aktienposition ist nicht dasselbe wie der vollständige Ausstieg.“ Anleger sollten dies daher nicht als eine umfassende Liste von Aktien verstehen, die sie verkaufen sollten.

Diese 10 Aktien haben die 28 besten US-Fondsmanager 2025 verkauft

Microsoft (Anzahl der Fondsmanager, die die Aktie verkauft haben: 14)

(Anzahl der Fondsmanager, die die Aktie verkauft haben: 14) Visa (13)

(13) Amazon (10)

(10) Apple (10)

(10) United Health (10)

(10) Alphabet (9)

(9) Sherwin-Williams (8)

(8) Caterpillar (3)

(3) Home Depot (3)

(3) Goldman Sachs (2)

Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel Microsoft. Die Aktie wurde zwar am häufigsten verkauft, ist allerdings nach wie vor in 23 der 28 untersuchten Fondsportfolios vertreten. Die Morningstar-Analysten stufen den fairen Wert des Titels auf 600 US-Dollar je Aktie ein – damit ist Microsoft ihrer Einschätzung nach derzeit unterbewertet, was eher für einen Kauf als für einen Verkauf spreche.

Auch Amazon und Alphabet halten die Analysten aktuell für leicht unterbewertet. Deutlich zu teuer seien dagegen die Aktien von Home Depot, United Health und Visa. Farb-Hersteller Sherwin-Williams wird Morningstar zufolge sogar 42 Prozent über fairem Wert gehandelt.

Diese 10 Aktien haben die 28 besten US-Fondsmanager 2025 gekauft

Worauf aber setzen erfolgreiche Fondsmanager aktuell? Bei welchen Titeln kaufen sie zu? Aus Branchensicht ist die Liste bunt gemischt. Mit drei Aktien sind Finanzdienstleister am stärksten vertreten. Einige der Aktien, die jüngst von Top-Managern gekauft wurden, werden laut Morningstar zu ihrem fairen Wert gehandelt. Es gibt aber auch unterbewertete Papiere in der Liste.

Die von Morningstar herausgefilterten Top-Ten-Aktien, die US-Fondsmanager 2025 gekauft haben, zeigen wir auf den folgenden Seiten – aufsteigend sortiert nach Beliebtheit und Alphabet.