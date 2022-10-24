Im 4. Quartal 2022 Diese Aktien zahlen Dir bis Jahresende satte Dividenden

Stand aller Daten: 24. Oktober 2022

Quelle: TIKR.com

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In den USA gelingt es einer Reihe von Firmen, jedes Jahr mehr Geld an ihre Aktionäre zu verteilen – teilweise sogar seit Jahrzehnten. Zu den Unternehmen mit hervorstechender Dividenden-Historie zählen einige große Namen: Procter & Gamble, 3M, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive sowie der Discount-Händler Target. Sie alle steigern seit deutlich mehr als fünf Jahrzehnten ihre Dividende. Spitzenreiter ist der Industriezulieferer Parker-Hannifin. Seit 1957 schon freuen sich seine Aktionäre über jährlich steigende Ausschüttungen. Dividenden haben bei US-amerikanischen Fondsmanagern einen hohen Stellenwert. Großinvestoren wie Pensionsfonds fordern von den Unternehmen attraktive Dividenden regelrecht ein. Umgekehrt sind sie dafür eher bereit, die Papiere zu halten, wenn es mit dem Kurs einmal bergab geht.

Auf den nächsten Seiten findest Du die spannendsten Dividendenaktien für das vierte Quartal 2022.