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Diese Asset-Management-Marken schätzen die Fondsselekteure

Fund Brand 50 Diese Asset-Management-Marken schätzen die Fondsselekteure

Eine starke, relevante Marke ist für den Erfolg der Vermögensverwaltung unerlässlich. Zum zwölften Mal hat Broadridge die stärksten Marken im europäischen Asset Management ermittelt. Für die Studie „Fund Brand 50“ wurden rund 1.200 der wichtigsten Fondsselekteure in zehn Kernmärkten befragt. Das sind die Ergebnisse für Deutschland und Europa.

Für die „Fund Brand 50“-Studie von Broadrige wurden 1.200 Fondsselekteure befragt.
Für die „Fund Brand 50“-Studie von Broadrige wurden 1.200 Fondsselekteure befragt. | Bildquelle: IMAGO / Horst Galuschka/ Flossbach von Storch
Von  | ehem. Redakteur
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Wer sind die bekanntesten Asset Manager unter europäischen Fondsentscheidern? Zum zwölften Mal hat Broadridge Financial Solutions in seiner jährlichen Studie „Fund Brand 50“ mehr als 1.200 professionelle Fondsselekteure dazu befragt.

Die Studie misst und bewertet die relative Markenattraktivität von Vermögensverwaltern nach der Wahrnehmung von Fondsselekteuren. Dabei werden zehn Attribute berücksichtigt, um die besten globalen und regionalen Marken in Europa, den USA und im Asien-Pazifik-Raum zu ermitteln. Die Studie zeigt auch die lokalen Markenführer in Europas wichtigsten Einzelhandelsmärkten für den Vertrieb von Drittfonds.

Flossbach von Storch in Deutschland zweitbeliebteste Marke

In Deutschland liegt wie im Vorjahr Blackrock, der globale Branchenriese, als bekannteste Marke vorn. Dahinter gibt es einen Platztausch: Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch springt im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze vor und verdrängt die Deutsche-Bank-Tochter DWS und Allianz GI, den größten deutschen Asset Manager, auf die Ränge drei und vier. Auch in Österreich belegen Blackrock und Flossbach von Storch die beiden vorderen Plätze vor JP Morgan Asset Management.

Größter Aufsteiger in Deutschland ist die Asset-Management-Sparte von BNP Paribas. Die französische Gesellschaft machte 61 Plätze gut und verbesserte sich von Platz 91 auf 30.

Pictet Asset Management beliebteste europäische Gesellschaft

In der Gunst aller europäischen Fondsselekteure dominieren drei US-Gesellschaften: Auch hier nimmt Blackrock nach dem Markenscore mit großem Abstand die Spitzenposition ein, verlor aber an Abstand auf JP Morgan Asset Management und Fidelity. Pictet Asset Management, der Vermögensverwaltungsarm der Schweizer Privatbank Pictet, ist als beliebteste europäische Gesellschaft auf Rang vier. Flossbach von Storch schaffte es als einziger deutscher Asset Manager in die Top 10.

Broadridge bitte die Fondsselekteure in der Befragung, ihre drei wichtigsten Fondsanbieter auf Grundlage von zehn Markenattributen zu benennen, darunter eine attraktive Anlagestrategie, kundenorientiertes Denken, Innovation und Solidität. Mithilfe der statistischen Analyse werden Antworten auf diese und andere Präferenzfragen in einen Gesamtmarkenwert umgewandelt – den sogenannten Total Branc Score –, nach dem die Gruppen eingestuft werden.

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