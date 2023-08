Künstliche Intelligenz Von Marketing bis Rechtsanalyse: Wie ChatGPT das Asset Management verändert

Die Finanzbranche hat sich schon immer schnell an technologische Innovationen angepasst. Nun steht sie vor einer neuen Herausforderung und Chance: der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in ihre Prozesse. Eine kürzlich von BNP Paribas durchgeführte Umfrage unter 39 Fondsmanagern, deren Unternehmen ein kombiniertes Vermögen von 250,50 Milliarden Dollar verwalten, gibt Aufschluss über die aktuelle Nutzung und den potenziellen Einfluss von KI und speziell dem Programm ChatGPT im Asset Management.

80 Prozent nutzen ChatGPT bereits

ChatGPT, ein von OpenAI entwickeltes Sprachmodell, wurde im November 2022 eingeführt und hat seitdem die Aufmerksamkeit von Fachleuten aus verschiedenen Branchen auf sich gezogen. Es ist darauf ausgelegt, menschenähnliche Antworten auf Benutzeranfragen zu generieren und kann Text in einer konversationellen Weise verstehen und generieren. Dies ermöglicht es den Benutzern, mit dem Modell zu interagieren, als ob sie mit einem menschlichen Gesprächspartner sprechen würden.

E-Mails vorbereiten, Inhalte zusammenfassen, Marketing_Texte schreiben: Die Fondsbranche nutzt ChatGPT bereits in vielen Bereichen © BNP Paribas

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 80 Prozent der befragten Fondsmanager ChatGPT bereits für berufliche und/oder persönliche Zwecke nutzen, während weitere 10 Prozent in Betracht ziehen, es in der Zukunft zu nutzen. Unter denen, die ChatGPT bereits nutzen, verwenden 44 Prozent es in einem beruflichen Kontext.

Die Anwendungsfälle von ChatGPT im Asset Management sind vielfältig. Die meisten (70 Prozent) verwenden es zur Erstellung von Marketingtexten oder zur Zusammenfassung großer Berichte oder Dokumente. Dies zeigt, dass KI-Modelle wie ChatGPT bereits jetzt einen wertvollen Beitrag zur Effizienzsteigerung in der Finanzbranche leisten können.

Darüber hinaus erwarten die Nutzer von ChatGPT, dass ihre Nutzung im nächsten Jahr weiter zunehmen wird. Einige planen, die Nutzung für die vorläufige Analyse von Rechtsdokumenten zu erhöhen, KI-Modelle rücken somit zunehmend auch in komplexere Bereiche des Asset Managements vor.

Positive wie negative Erwartungen an KI

Die Fondsmanager wurden auch gefragt, wie sie die Entwicklung von KI und großen Sprachmodellen in Bezug auf den Asset-Management-Sektor in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sehen. Es gibt in der Branche demnach keinen Zweifel daran, dass es massive Veränderungen geben wird.

Während einige glauben, dass die Veränderungen negativ sein könnten, wie etwa eine starke Reduzierung der Mitarbeiterzahl oder eine potenzielle Störung des Quant- und Codierungsmarktes, glauben die meisten, dass die Nutzung von KI zunehmen wird, um den normalen Geschäftsbetrieb effizienter zu gestalten. So könne Künstliche Intelligenz kleineren Fonds ermöglichen, mit größeren Organisationen in den Wettbewerb zu treten.