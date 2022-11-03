Testreihe der Gesellschaft für Qualitätsprüfung Diese Banken überzeugen bei Immobilienkrediten

Immobilienfinanzierung bieten die meisten Banken an, aber wo lohnt es sich tatsächlich, einen Vertrag abzuschließen? Das wollte man bei der Gesellschaft für Qualitätsprüfung herausfinden. In mehr als 400 Testgesprächen konnten 135 Regionalbanken und eine Großbank die Tester besonders überzeugen.

Wer sich auf die Suche nach einer Immobilienfinanzierung begibt, stößt dabei auf eine ganze Flut von Angeboten. Denn Banken, die sich an Privatkunden richten, halten regelmäßig auch die Sparte Baufinanzierung vor.



Beim genaueren Hinsehen erweist sich allerdings: Nicht alle Anbieter gehen gleich intensiv auf die speziellen Bedürfnisse ihres Kunden beziehungsweise ihrer Kundin ein. Bis ein Termin vereinbart ist, kann es etwa sehr schnell gehen oder auch eine ganze Weile dauern. Das Informationsmaterial kann übersichtlich aufbereitet sein, oder es kann den Kunden mit vielen Fragen zurücklassen. Wie intensiv werden zudem die individuellen Risiken abgeklopft – immerhin sollte der Kunde für die Kreditraten langfristig zuverlässig Geld zur Verfügung haben. Und nicht zuletzt: Wie überzeugend präsentieren sich Banken auch digital?



All das wollte die Gesellschaft für Qualitätsprüfung in einem umfangreichen Bankentest herausfinden. Die Stuttgarter haben dazu Probekunden ausgesendet und in insgesamt 469 Beratungsgesprächen die Beratung und den Service bei Immobilienfinanzierungsangeboten geprüft.

Alle Tester kamen laut den Initiatoren mit dem Hintergrund eines bestimmten, vorab festgelegten Kundentypen auf die Banken zu – um die folgende Beratung auch sinnvoll vergleichen zu können. Bewusst mimten die Tester demnach einen Kunden, der vordergründig finanziell gut ausgestattet war, aber Lücken in der allgemeinen Absicherung aufwies. Der Fokus sollte über die Baufinanzierung hinaus auf den allgemeinen Lebensrisiken der Testkunden liegen. Diese müssten die Bankberater unbedingt erkennen, lautete ein wichtiger Bewertungsmaßstab.

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Getestet wurden unter anderem 200 große Sparkassen und 200 Genossenschaftsbanken. Vor allem regional tätige Institute schnitten bei dem Test auch vergleichsweise gut ab. Im Ergebnis konnten 135 Regionalbanken, aber auch eine Großbank – die Deutsche Bank – die Tester besonders überzeugen: Sie erhielten eine an Schulnoten gemessene Endnote von besser als 2,0 – was man bei der Gesellschaft für Qualitätsprüfung als „sehr gut“ wertet.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Banken mit dem am sorgfältigsten erstellten Immobilienkreditangebot vor – nach Regionen getrennt: