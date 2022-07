HQ Trust analysiert Aktienkurse Mit diesen Branchen kommen Anleger gut durch eine Rezession

Hohe Inflation, starker US-Dollar: Die US-Wirtschaft könnte in eine Rezession abrutschen. Die Auswirkungen für einzelne Branchen wären sehr unterschiedlich, sagt Sven Lehmann vom Multi-Family-Office HQ Trust. Seine Auswertung zeigt, wie sich verschiedene Wirtschaftszweige in der Vergangenheit rund um eine Krise geschlagen haben.

Viel ist derzeit von einer möglichen Rezession die Rede – in Deutschland, aber auch in den USA. Wie sollten sich Anleger angesichts des drohenden wirtschaftlichen Abschwungs aufstellen? Sven Lehmann, Kapitalmarktanalyst beim Multi-Family-Office HQ Trust hat sich angeschaut, welche Branchen sich in der Vergangenheit als besonders krisenfest erwiesen haben. Lehmann hat dafür die relative Wertentwicklung von 17 Wirtschaftszweigen vor, während und nach den elf Rezessionen in den USA analysiert, die das US-amerikanische Forschungsunternehmen National Bureau of Economic Research seit dem Jahr 1951 bestimmt hat.

Am besten durch vergangene Rezessionen kamen demnach Aktien aus dem Bereich Einzelhandel, die in neun von elf Krisen besser abschnitten als der Durchschnitt. Im Mittel lag laut HQ Trust die Mehrrendite bei 1,44 Prozentpunkten pro Monat. Auch die Wirtschaftszweige Lebensmittel sowie Medikamente, Seife, Parfüm und Tabak kamen in der Vergangenheit gut durch Krisen. Kurz vor dem wirtschaftlichen Abschwung schnitten die krisenfesten Branchen ebenfalls am besten ab. „Die drei besten Sektoren während einer Rezession lieferten auch schon in den sechs Monaten davor eine Mehrrendite,“ so Analyst Lehmann.

Einzelhandel liegt vorn, Stahlindustrie schneidet am schlechtesten ab

Am schlechtesten schnitten während einer Rezession Aktien aus den Branchen Erdöl, Transport und Stahl ab. Wertpapiere der Stahlindustrie, das Schlusslicht der Auswertung, lagen nur in zwei von elf Krisen über dem Schnitt der anderen Wirtschaftszweige. Die Wertentwicklung von Stahlaktien lag während der Krisen im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen bei -1,26 Prozent pro Monat.

Die Analyse zeigt aber auch: Nach dem Ende der Rezession wechselten die Favoriten stets. Textilien, Bekleidung und Schuhe erreichten in den sechs Monaten nach einer Rezession in zehn von elf ausgewerteten Zeiträumen eine Mehrrendite. Dahinter folgen die Branchen Bergbau und Mineralien sowie Automobile.