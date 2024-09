Eine solche Divergenz ist schon ungewöhnlich. Der Dax notiert auf Rekordniveau und hat seit Jahresbeginn bereits um rund 12 Prozent zugelegt. Der MDax liegt dagegen gut 4 Prozent im Minus. Der Performanceunterschied von 16 Prozentpunkten in knapp neun Monaten ist schon heftig. Über einen noch etwas längeren Zeitraum fallen die Unterschiede noch extremer aus.

Auf Sicht von drei Jahren hat das deutsche Standardwerte-Barometer um rund 20 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index hat in diesem Zeitraum dagegen circa 27 Prozent eingebüßt. Auch der SDax und der Tec-Dax haben in den zurückliegenden drei Jahren Boden verloren, wenn auch etwas weniger als der MDax.

Die Ursache für diese Underperformance mittelgroßer und kleinerer Unternehmen aus Deutschland liegt auf der Hand. Die deutsche Wirtschaft schwächelt seit geraumer Zeit und befindet sich derzeit erneut in einer Rezession. Insbesondere der Maschinenbau und die Automobilindustrie verzeichnen deutliche, zum Teil zweistellige Umsatzrückgänge.

Kleinere und damit stärker auf den Binnenmarkt ausgerichtete Unternehmen sind davon stärker betroffen als große Konzerne. Die Dax-Unternehmen erwirtschaften rund 80 Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Während VW, BMW und Mercedes im Dax notieren, sind die Autozulieferer allesamt in kleineren Indizes gelistet.

Zu starke Divergenz

Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch: Die Auftragsbestände im verarbeitenden Gewerbe sind zuletzt wieder leicht gestiegen. Laut Destatis war dies der erste Anstieg seit Dezember 2023. Vor diesem Hintergrund könnten sich interessante Einstiegschancen ergeben, da die Bewertungslücke zwischen Dax und kleineren Unternehmen (zu) groß ist.

Dennoch sollten Anleger nicht primär national, sondern international agieren und einen Home Bias vermeiden. Und im Ausland sieht es schon sehr viel besser als in Deutschland aus. Die Weltwirtschaft wird in diesem und im kommenden Jahr voraussichtlich um mehr als 3 Prozent wachsen.

In den USA dürfte das BIP, auch unterstützt von einer gelockerten Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, um circa 2 Prozent pro Jahr zulegen. Die zum Teil beschworene Rezession der amerikanischen Wirtschaft ist bislang nicht in Sicht. Stand heute zeigt sich der Arbeitsmarkt in den USA stabil, was für einen robusten Konsum sorgt. Und im Gegensatz zu den anderen großen Notenbanken hat die Fed nicht nur die Preisstabilität, sondern auch die Vollbeschäftigung zum Ziel.

Hinzu kommt, dass sich die Finanzierungsbedingungen in den USA bereits vor der ersten Leitzinssenkung am 18. September spürbar verbessert haben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist von ihrem Höchststand von 5 Prozent im Oktober 2023 auf inzwischen 3,8 Prozent gesunken. Das verbilligt die Fremdfinanzierung für Unternehmen und entlastet die Verbraucher bei ihren flexiblen Hypothekenkrediten.

Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern

China wird zwar sein Wachstumsziel von 5 Prozent pro Jahr voraussichtlich nicht erreichen, aber zumindest um 4 Prozent expandieren. In Indien dagegen brummt das Wirtschaftswachstum mit konstant mehr als 6 Prozent pro Jahr. Da fällt es weniger ins Gewicht, dass in Europa und Japan die Konjunktur lahmt und maximal um 1 Prozent zulegen dürfte.

Insgesamt unterstützen vor allem die sinkenden Inflationsraten weltweit den Konsum und damit das Wirtschaftswachstum. Die gefallenen Energiepreise bedeuten vor allem für das produzierende Gewerbe Rückenwind.

Politische Risken

Natürlich sollten Anleger auch mögliche Störfaktoren im Blick behalten, die derzeit vor allem von politischer Seite drohen. So könnten die Kriege und geopolitischen Konflikte im Nahen Osten, in der Ukraine und zwischen China und Taiwan weiter eskalieren. Abgesehen vom großen menschlichen Leid würde dies die Versorgung der Weltwirtschaft mit Öl und Halbleitern empfindlich stören.

In den USA bleibt die Präsidentschaftswahl spannend. Sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump sind sich der Bedeutung der Wirtschaft bewusst, jedoch mit unterschiedlichen Prioritäten. Zum Beispiel stehen sich Green Energy und „Drill, baby, drill“. Trump würde mehr Unsicherheit bringen, was Märkte grundsätzlich nicht mögen. Von ihm ist vermehrter Protektionismus der eigenen Wirtschaft, ein Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen und möglicherweise ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine sowie eine Eskalation des Handelsstreits mit China zu erwarten.

Der Wahlkampf könnte zu erhöhter Volatilität an der Wall Street und zu Investitionsverschiebungen bei den Unternehmen führen. Generell erweist sich der September als historisch schwacher Börsenmonat, während das vierte Quartal erfahrungsgemäß deutlich positiver verläuft. Dies spricht eigentlich für gute Aussichten spätestens ab dem 5. November, wenn die Wahlen in den USA entschieden sind. Dann könnten sich Nebenwerte und die Aktienmärkte überdurchschnittlich gut entwickeln und eine sinnvolle Beimischung darstellen.

Über den Autor:

Nach verschiedenen Stationen bei internationalen Großbanken gründete Stefan Eberhardt 2015 die Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung, welche 2022 mit der Röcker & Walz Vermögensverwaltung verschmolz und seither unter ERW (Eigenschreibweise: e/r/w) Vermögensmanagement firmiert. Das verwaltete Kundenvolumen beläuft sich auf knapp eine Milliarde Euro.