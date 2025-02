in Aktien

Der Dax eilt von Rekord zu Rekord – und könnte nun die Marke von 23.000 Punkten knacken. Seit Jahresbeginn hat der deutsche Leitindex trotz schlechter Wirtschaftslage und Krisenstimmung knapp 14 Prozent zugelegt. Einer Auswertung der Ratingagentur Morningstar zufolge gibt es für Anleger jedoch noch gute Einstiegsgelegenheiten: So halten die Analysten, die weltweit etwa 1.700 Aktien beobachten, aktuell 22 deutsche Titel für unterbewertet.

Für Rückenwind dürften Hoffnungen auf Wirtschaftsreformen nach der Bundestagswahl sorgen. Zudem haben internationale Anleger wieder verstärkt europäische Aktien im Blick. Auch die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle konnten die Stimmung bislang nicht nachhaltig dämpfen. Allerdings seien nicht alle Unternehmen – auch in der Automobil-Branche – gleichermaßen betroffen, erklärt Morningstar-Analystin Rella Suskin: „Die meisten Automobilhersteller haben ihre Produktionsbasis seit vielen Jahren diversifiziert, um die Produktion an die Region anzupassen, in der die Fahrzeuge verkauft werden.“ Das treffe auch auf Mercedes und BMW zu.

Die 5 am stärksten unterbewerteten deutschen Aktien:

Volkswagen Bayer Mercedes-Benz Puma RWE

Angetrieben wurde die gute Performance des deutschen Aktienmarktes jüngst hauptsächlich vom Software-Konzern SAP. Auch die Deutsche Telekom, Allianz, Siemens und Siemens Energy gehörten in den vergangenen Monaten zu den Indextreibern – werden aber entsprechend auch hoch gehandelt.

Unter Wert sind den Morningstar-Analysten zufolge dagegen aktuell 22 deutsche Aktien zu bekommen. Welche das sind und wie die Aktien-Experten ihren fairen Wert einschätzen, zeigen wir auf den folgenden Seiten – sortiert sind die Titel nach Alphabet.

Stand der Daten: 19. Februar 2025