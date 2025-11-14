DAS INVESTMENT: Herr Cottu, Sie waren Single-Family-Officer bei der Familie Stihl, dann Multi-Family-Officer und sind nun Senior Relationship Manager bei Ellwanger & Geiger. Ist das ein Karrieresprung oder eine Heimkehr zu den Wurzeln?

Daniel Cottu: Es ist definitiv eine Heimkehr zu den Wurzeln. Ich war zuvor Prokurist eines Multi-Family-Offices für eine Genossenschaftsbank in Hohenlohe – das waren 100 Kilometer von Stuttgart entfernt. Die letzten zwei Jahre haben mich regional wieder zurück in meine Heimat gezogen.

Kommen wir zur Stiftungsberatung. Sie sagen oft, bei Stiftungen fehle das Fachwissen. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wo gut gemeinter Wille zu schlechten Strukturen geführt hat?

Cottu: Ein klassisches Problem ist ein zu spezifisch formulierter Stiftungszweck. Wenn man etwa eine Stiftung hat, die hochbegabte Studenten der Rechtswissenschaften an der Universität Köln fördern soll - aber nur solche aus Stuttgart. Das klingt erstmal sinnvoll, aber irgendwann gibt es keine passenden Kandidaten mehr. Wenn die Stifter dann versterben, ist es fast unmöglich, den Stiftungszweck zu ändern. Dann fehlt auch der steuerliche Vorteil der Gemeinnützigkeit.

Was sind denn die häufigsten Denkfehler bei der Stiftungskonzeption?

Cottu: Flop Nummer eins ist die falsche Gestaltung des Stiftungszwecks - man sollte mehrere, sich ergänzende Zwecke definieren. Flop zwei betrifft die Anlagerichtlinien: Viele formulieren sie zu konservativ, etwa 70 Prozent Anleihen und nur 30 Prozent Aktien. Das begrüßt zwar die Stiftungsaufsicht, aber ich soll den Stiftungszweck aus den Erträgen erfüllen, ohne das Kapital anzugreifen. Mit zu niedrigen Renditen kann ich dann keine Projekte umsetzen. Flop drei ist, dass die falschen Leute an Bord geholt werden, also wenn etwa der Geschäftsführer die Vermögensverwaltung übernimmt, aber keine Finanz-Expertise mitbringt.

Sie haben die Renditen angesprochen. Mindestens 95 Prozent der Erträge müssen für den Stiftungszweck verwendet werden. Wie erklärt man Stiftern, dass das große Familienvermögen plötzlich nur noch bescheidene Ausschüttungen generiert?

Cottu: Das ist eigentlich kein großes Thema. Man muss unterscheiden: Möchte jemand eine Familienstiftung gründen, um das Geld in den eigenen Reihen zu halten, oder will er der Gesellschaft wirklich etwas zurückgeben? Bei gemeinnützigen Stiftungen ist meist Letzteres der Fall. In der Praxis ist es sogar häufiger umgekehrt: Man hat zu viel Geld und zu wenige Projekte. Ich habe eine Stiftung betreut, die gar nicht wusste, was sie mit den hohen Ausschüttungen anfangen sollte.

Familienunternehmer denken oft operational, Stiftungsarbeit ist aber strategisch langfristig. Wie schafft man diese gedankliche Brücke?

Cottu: Über die Gestaltung des Stiftungszwecks. Nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit oder Tierschutz – das sind per se langfristige Themen. Die meisten, die eine gemeinnützige Stiftung gründen, wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben. Sie haben ohnehin mehr Geld gemacht, als sie je verbrauchen können.

Welche Mindestausstattung braucht eine Stiftung, um professionell arbeiten zu können?

Cottu: In Stuttgart kann man theoretisch mit 200.000 Euro anfangen, aber es macht erst ab einer Million Sinn. Selbst wenn der Vorstand pro bono arbeitet, entstehen Kosten für Sekretariat oder Assistenz, die nicht ehrenamtlich tätig sind. Diese Kosten muss man erst mal erwirtschaften. Aus meiner Erfahrung bewegen sich die gängigen Stiftungen zwischen einer und 20 Millionen, im Schnitt bei zehn Millionen Euro.

Deutschland hat rund 23.000 rechtsfähige Stiftungen. Sind das zu viele oder zu wenige?

Cottu: Es kann eigentlich nie zu wenige geben, aber einige könnten sich zusammentun. Eine Konsolidierung würde Synergieeffekte ermöglichen. Wenn sich zehn Stiftungen im Großraum Stuttgart um Tierschutz kümmern, können sie gemeinsam mehr bewegen als einzeln. Viele kleine Stiftungen können nicht wirklich etwas bewirken und sind sehr abhängig von Spenden.

Wie bringt man ehrenamtliche Stiftungsräte und professionelle Anlageentscheidungen zusammen?

Cottu: Oft tummeln sich Ex-Manager aus der Finanzwelt in diesem Bereich, die nach ihrer Laufbahn noch etwas Sinnstiftendes machen wollen. Da ist die Expertise vorhanden. Ansonsten reicht es, wenn ein Experte an Bord ist oder ein externer Berater die Anlagevorschläge präsentiert. Das Kuratorium muss nicht zwangsläufig einen Background in der Vermögensanlage haben.

Sie waren verantwortlich für das Asset Management der Eva-Mayer-Stihl-Stiftung. Dürfen Sie verraten, wie das Vermögen einer Kettensägen-Milliardärin angelegt wird?

Cottu: Nur so viel: Es erfolgt sehr ESG-konform. Auf der einen Seite werden durch Kettensägen Wälder abgeholzt, das möchte man kompensieren. Ein Stiftungsschwerpunkt ist daher die Forstwirtschaft. Wenn man das Geld nicht ESG-konform anlegt, würde man den eigentlichen Stiftungszweck konterkarieren. Das ist also sehr konsequent umgesetzt.

Ist eine konservative deutsche Stiftung in der Niedrigzinsphase nicht strukturell zum Scheitern verurteilt? Welche Rolle spielen alternative Investments?

Cottu: Alternative Anlagen kommen immer mehr in Mode und sind auch notwendig, um die Rendite hochzuhalten. Mit zwei oder drei Prozent habe ich die Inflation drin, aber ich möchte darüber hinaus eine Rendite erzielen. Ich würde für eine Durchschnittsstiftung ohne Berücksichtigung des Immobilienbestands 40 Prozent Aktienquote als durchaus vertretbar ansehen, auch wenn die Stiftungsaufsicht das nicht immer so sieht. Dazu 30 Prozent Anleihen als sicherer Anker und die restlichen 30 Prozent aufgeteilt in Private Equity und Festgeld. Das ergibt eine gesunde Mischung.

Vermögende Familien werden vorsichtiger, Stifter anspruchsvoller. Macht das Ihr Geschäft schwieriger?

Cottu: Im Gegenteil, Expertenmeinung ist gefragt wie nie zuvor. Früher hat man das vielleicht der Sparkasse um die Ecke überlassen. Mir kommt zugute, dass ich schon Erfahrung auf der anderen Seite des Tisches gesammelt habe, als Verantwortlicher des Asset Managements einer großen Stiftung. Das ist nicht nur theoretische Erfahrung. Wenn es ums Eingemachte geht, profitiere ich davon.

Wo sehen Sie die Privatbank Ellwanger & Geiger in fünf Jahren im Stiftungsgeschäft?

Cottu: Als alteingesessenes Privatbankhaus aus Stuttgart werden wir weiterhin eine regionale Rolle spielen, keine nationale. Das ist völlig legitim für ein kleines Privatbankhaus. Wir wollen Marktanteile gewinnen und das Stiftungsmanagement deutlich ausbauen. Regional lautet mein persönliches 5-Jahresziel, den aktuellen Platzhirsch in Stuttgart abzulösen.

Zum Abschluss: Sie haben plötzlich 50 Millionen übrig, die Sie in einer eigenen Stiftung anlegen müssen. Wofür und mit welchem ersten Rat an sich selbst?

Cottu: Das Kindeswohl ist mir sehr wichtig. Ich habe selbst drei Kinder und gestern gelesen, dass jedes fünfte Kind kein Pausenbrot mehr hat und Hunger leiden muss. Ich würde mich auf Kinder fokussieren, aber den Zweck breit ausgestalten. Das ist mein Rat, den ich auch anderen Stiftern mitgebe. Also Bekämpfung von Kinderarmut, aber auch Maßnahmen gegen Gewalt in Familien oder Pädophilie. Die Schwächsten der Schwachen können sich nicht selbst verteidigen. Ob Jugendheime, Vereine oder Schwimmkurse, viele Kinder können heute nicht mehr schwimmen. Solche Maßnahmen würde ich unterstützen.

Über den Interviewten:

Daniel Cottu ist seit gut 22 Jahren in der Finanzbranche tätig und hat vermögende Privatkunden bei Banken im süddeutschen Raum betreut, etwa als Filialdirektor Private Banking bei der Südwestbank in Stuttgart. In den vergangenen drei Jahren war Cottu als Single Family Officer einer Familie aus Baden-Württemberg tätig und darüber hinaus für das Asset Management im Dienste der Eva Mayr-Stihl Stiftung verantwortlich.

Ab April 2023 baute er für eine kleine Genossenschaftsbank in Hohenlohe ein Multi Family Office auf. Als Prokurist war Cottu zudem für wichtige Bereiche wie Mandantenbetreuung, Planung und Durchführung exklusiver Kundenveranstaltungen und Networking zuständig.