Fonds-Riesen unter der Lupe Diese ETF-Anbieter sammeln 2022 das meiste Geld ein
Stand aller Daten: 19. September 2022
Quelle: Morningstar
Zuflüsse in ETFs zwischen dem 1. Januar und 31. August 2022: 713 Millionen Euro
Verwaltetes ETF-Vermögen: 2 Milliarden Euro
Anteil am gesamten ETF-Markt: 0,1 Prozent
Franklin Templeton liegt nach Marktanteil auf Platz 24 der ETF-Anbieter-Rangliste.
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