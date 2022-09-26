Stand aller Daten: 19. September 2022
Quelle: Morningstar

Franklin Templeton
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Vor dem Franklin-Templeton-Gebäude in San Mateo | © Imago Images / Zuma Press
Vor dem Franklin-Templeton-Gebäude in San Mateo. Bildquelle: Imago Images / Zuma Press
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Zuflüsse in ETFs zwischen dem 1. Januar und 31. August 2022: 713 Millionen Euro

Verwaltetes ETF-Vermögen: 2 Milliarden Euro

Anteil am gesamten ETF-Markt: 0,1 Prozent

Franklin Templeton liegt nach Marktanteil auf Platz 24 der ETF-Anbieter-Rangliste.