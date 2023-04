Ein aussichtsreiches Anlagethema, ein interessanter Markt, Anlagestil oder eine vielversprechende Anlageklasse – nach solchen Produkten durchkämmt der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das Universum hierzulande erhältlicher ETFs.

Einmal pro Quartal bringen die Analysten um Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek alle in Frage kommenden ETFs in eine Rangfolge. Die ersten zehn wandern in ein Auswahlportfolio, in das unter dem Namen „Topseller Select Strategie Offensiv“ auch investiert werden kann. Im Folgequartal wird erneut analysiert und umgeschichtet.

Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Das Thema „Robotik und Automatisierung“ kommt darin sogar gleich zweimal vor.

Stichtag der Analyse ist der 31. März 2023.

Platz 10: iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth

ISIN: IE00BKM4H197

ISIN: IE00BKM4H197

Fondsvolumen: 92 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit breiter Diversifikation, die hohe oder wachsende Umsätze in Schwellenländern erwirtschaften

Platz 9: UBS Solactive Global Pure Gold Miners

ISIN: IE00B7KMNP07

ISIN: IE00B7KMNP07

Fondsvolumen: 108 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: UBS Fund Management

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die mindestens 90 Prozent ihres Ertrags aus dem Goldabbau erzielen

Platz 8: Xtrackers MSCI World Consumer Staples

ISIN: IE00BM67HN09

ISIN: IE00BM67HN09

Fondsvolumen: 846 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: DWS Investment

Index-Mix: Basiskonsumgüter-Sektor des MSCI World Index

Platz 7: BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders

ISIN: LU1953136527

ISIN: LU1953136527

Fondsvolumen: 883 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxemburg

Index-Mix: Aktien von 50 globalen Unternehmen, die sich für die Kreislaufwirtschaft einsetzen

Platz 6: iShares Dow Jones Global Titans 50

ISIN: DE0006289382

ISIN: DE0006289382

Fondsvolumen: 1.038 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock AM Deutschland

Index-Mix: Aktien der 50 weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung

Platz 5: UBS ETF MSCI World SRI

ISIN: LU0629459743

ISIN: LU0629459743

Fondsvolumen: 4.232 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: UBS Fund Management Luxemburg

Index-Mix: Aktien des MSCI World unter Berücksichtigung des MSCI ESG-Ratings und ESG-Ausschlusskriterien

Platz 4: L&G Battery Value-Chain ETF

ISIN: IE00BF0M2Z96

ISIN: IE00BF0M2Z96

Fondsvolumen: 922 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: LGIM ETF Managers

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Herstellung von Batterien beteiligt sind

Platz 3: iShares Automation & Robotics

ISIN: IE00BYZK4552

ISIN: IE00BYZK4552

Fondsvolumen: 3.162 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung

Platz 2: L&G Global Robotics and Automation

ISIN: IE00BMW3QX54

ISIN: IE00BMW3QX54

Fondsvolumen: 918 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: LGIM ETF Managers

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung

Platz 1: Amundi S&P Global Luxury

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU1681048630

ISIN: LU1681048630

Fondsvolumen: 581 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Amundi Luxemburg

Index-Mix: Aktien globaler Unternehmen aus dem Luxussektor