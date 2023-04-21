Ein aussichtsreiches Anlagethema, ein interessanter Markt, Anlagestil oder eine vielversprechende Anlageklasse – nach solchen Produkten durchkämmt der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das Universum  hierzulande erhältlicher ETFs.

Einmal pro Quartal bringen die Analysten um Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek alle in Frage kommenden ETFs in eine Rangfolge. Die ersten zehn wandern in ein Auswahlportfolio, in das unter dem Namen „Topseller Select Strategie Offensiv“ auch investiert werden kann. Im Folgequartal wird erneut analysiert und umgeschichtet.

Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Das Thema „Robotik und Automatisierung“ kommt darin sogar gleich zweimal vor. 

Stichtag der Analyse ist der 31. März 2023. 

 

Platz 10: iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00BKM4H197

Fondsvolumen: 92 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  Blackrock AM Irland ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit breiter Diversifikation, die hohe oder wachsende Umsätze in Schwellenländern erwirtschaften

Platz 9: UBS Solactive Global Pure Gold Miners

UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00B7KMNP07

Fondsvolumen: 108 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  UBS Fund Management 

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die mindestens 90 Prozent ihres Ertrags aus dem Goldabbau erzielen

Platz 8: Xtrackers MSCI World Consumer Staples

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00BM67HN09

Fondsvolumen: 846 Mio. Euro

Weiterführende Experten-Insights
Anzeige
Marketingkommunikation. Nur für professionelle Investoren. Es besteht Kapitalverlustrisiko.
Fünf Faktoren verändern die Welt der Finanzberater grundlegend
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Anzeige
Warum einmal gekaufte ETFs allein nicht reichen
„Ein ETF-Sparplan ist ein Produkt – Altersvorsorge ein System“

Fondsgesellschaft: DWS Investment

Index-Mix: Basiskonsumgüter-Sektor des MSCI World Index

Platz 7: BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders

BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF C
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: LU1953136527

Fondsvolumen: 883 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  BNP Paribas Asset Management Luxemburg

Index-Mix: Aktien von 50 globalen Unternehmen, die sich für die Kreislaufwirtschaft einsetzen

Platz 6: iShares Dow Jones Global Titans 50

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR Dist
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: DE0006289382

Weiterführende Experten-Insights
Anzeige
Marketingkommunikation. Nur für professionelle Investoren. Es besteht Kapitalverlustrisiko.
Fünf Faktoren verändern die Welt der Finanzberater grundlegend
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Anzeige
Warum einmal gekaufte ETFs allein nicht reichen
„Ein ETF-Sparplan ist ein Produkt – Altersvorsorge ein System“

Fondsvolumen: 1.038 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  Blackrock AM Deutschland 

Index-Mix: Aktien der 50 weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung

Platz 5: UBS ETF MSCI World SRI

UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Anzeige
Der niederländische Chiphersteller-Zulieferer ASML stellt die Geschäftsergebnisse vor
Rendite aus dem globalen Transformationszyklus
KI-Boom: Von der Technologie zur Infrastruktur – Anlagepotenzial entlang der Wertschöpfungskette
Chancen entstehen weit über Chips hinaus – von Energie und Rechenzentren bis zur Infrastruktur der Zukunft, sagt Natalia Luna, Analystin bei Columbia Threadneedle Investments.
Jetzt lesen

 

ISIN: LU0629459743

Fondsvolumen: 4.232 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  UBS Fund Management Luxemburg

Index-Mix: Aktien des MSCI World unter Berücksichtigung des MSCI ESG-Ratings und ESG-Ausschlusskriterien

Platz 4: L&G Battery Value-Chain ETF

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc. ETF
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00BF0M2Z96

Fondsvolumen: 922 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  LGIM ETF Managers 

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Herstellung von Batterien beteiligt sind

Platz 3: iShares Automation & Robotics

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00BYZK4552

Fondsvolumen: 3.162 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  Blackrock AM Irland ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung

Platz 2: L&G Global Robotics and Automation

L&G ROBO Gbl® Robotics and Automation UCITS ETF USD A ETF
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00BMW3QX54

Fondsvolumen: 918 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  LGIM ETF Managers 

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung

Platz 1: Amundi S&P Global Luxury

Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: LU1681048630

Fondsvolumen: 581 Mio. Euro

Fondsgesellschaft:  Amundi Luxemburg

Index-Mix: Aktien globaler Unternehmen aus dem Luxussektor