Wir stellen die 10 ETFs eines aktuellen Auswahlportfolios vor
Ein aussichtsreiches Anlagethema, ein interessanter Markt, Anlagestil oder eine vielversprechende Anlageklasse – nach solchen Produkten durchkämmt der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das Universum hierzulande erhältlicher ETFs.
Einmal pro Quartal bringen die Analysten um Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek alle in Frage kommenden ETFs in eine Rangfolge. Die ersten zehn wandern in ein Auswahlportfolio, in das unter dem Namen „Topseller Select Strategie Offensiv“ auch investiert werden kann. Im Folgequartal wird erneut analysiert und umgeschichtet.
Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Das Thema „Robotik und Automatisierung“ kommt darin sogar gleich zweimal vor.
Stichtag der Analyse ist der 31. März 2023.
Platz 10: iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth
ISIN: IE00BKM4H197
Fondsvolumen: 92 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland ETF
Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit breiter Diversifikation, die hohe oder wachsende Umsätze in Schwellenländern erwirtschaften
Platz 9: UBS Solactive Global Pure Gold Miners
ISIN: IE00B7KMNP07
Fondsvolumen: 108 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: UBS Fund Management
Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die mindestens 90 Prozent ihres Ertrags aus dem Goldabbau erzielen
Platz 8: Xtrackers MSCI World Consumer Staples
ISIN: IE00BM67HN09
Fondsvolumen: 846 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: DWS Investment
Index-Mix: Basiskonsumgüter-Sektor des MSCI World Index
Platz 7: BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders
ISIN: LU1953136527
Fondsvolumen: 883 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxemburg
Index-Mix: Aktien von 50 globalen Unternehmen, die sich für die Kreislaufwirtschaft einsetzen
Platz 6: iShares Dow Jones Global Titans 50
ISIN: DE0006289382
Fondsvolumen: 1.038 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: Blackrock AM Deutschland
Index-Mix: Aktien der 50 weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Platz 5: UBS ETF MSCI World SRI
ISIN: LU0629459743
Fondsvolumen: 4.232 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: UBS Fund Management Luxemburg
Index-Mix: Aktien des MSCI World unter Berücksichtigung des MSCI ESG-Ratings und ESG-Ausschlusskriterien
Platz 4: L&G Battery Value-Chain ETF
ISIN: IE00BF0M2Z96
Fondsvolumen: 922 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: LGIM ETF Managers
Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Herstellung von Batterien beteiligt sind
Platz 3: iShares Automation & Robotics
ISIN: IE00BYZK4552
Fondsvolumen: 3.162 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland ETF
Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung
Platz 2: L&G Global Robotics and Automation
ISIN: IE00BMW3QX54
Fondsvolumen: 918 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: LGIM ETF Managers
Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung
Platz 1: Amundi S&P Global Luxury
ISIN: LU1681048630
Fondsvolumen: 581 Mio. Euro
Fondsgesellschaft: Amundi Luxemburg
Index-Mix: Aktien globaler Unternehmen aus dem Luxussektor