Vielversprechende Märkte und spannende Anlagethemen – nach diesen Kriterien filtern Analysten des Vermögensverwalters RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das hiesige ETF-Universum. Hier kommen die zehn Produkte, die die Kölner aktuell für besonders aussichtsreich halten.

Auswahl-Portfolio von RP Diese 10 ETFs überzeugen die Analysten

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Welche ETFs sind aktuell besonders aussichtsreich? Das fragt man sich regelmäßig bei der Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfoliomanagement. Die Kölner halten turnusmäßig einmal pro Quartal Ausschau nach besonders aussichtsreichen Märkten, Anlagestilen, Anlageklassen oder auch Investmentthemen. Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek bringt die untersuchten Produkte dann in eine Rangfolge.

Die zehn ETFs, die jeweils vorn liegen, kommen in ein Auswahlportfolio, in das Anleger auch investieren können. Die Strategie nennt sich Topseller Select Strategie Offensiv. Alle drei Monate schichten die Kölner erneut um.

Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Stichtag der Analyse ist der 30. September 2023.

Platz 10: iShares Emerging Markets Dividend

ISIN: IE00B652H904

Fondsvolumen: 491 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management

Index-Mix: Aktien der 100 Unternehmen aus Schwellenländern mit den höchsten Dividendenrenditen

Platz 9: Xtrackers MSCI World Quality

ISIN: IE00BL25JL35

Fondsvolumen: 1.016 Millionen Euro

Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)

Index-Mix: Hochqualitative Unternehmen mit robusten Ertragskennzahlen und geringer Verschuldung

Platz 8: L&G Cyber Security

ISIN: IE00BYPLS672

Fondsvolumen: 2.233 Millionen Euro

Gesellschaft: LGIM ETF Managers Limited

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Internetsicherheit

Platz 7: UBS ETF MSCI World SRI

ISIN: LU0629459743

Fondsvolumen: 4.231 Millionen Euro

Gesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Index-Mix: Aktien des MSCI World unter Berücksichtigung des MSCI-ESG-Ratings sowie ESG-Ausschlusskriterien

Platz 6: iShares Dow Jones Global Titans 50

ISIN: DE0006289382

Fondsvolumen: 1.244 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland AG

Index-Mix: Aktien der 50 weltweit größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung)

Platz 5: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary

ISIN: IE00BM67HP23

Fondsvolumen: 142 Millionen Euro

Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)

Index-Mix: Zyklische Konsumgüteraktien aus dem MSCI World

Platz 4: iShares Listed Private Equity

ISIN: IE00B1TXHL60

Fondsvolumen: 566 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management

Index-Mix: Aktien der 30 größten börsengelisteten Private-Equity-Unternehmen

Platz 3: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened

ISIN: LU2023678878

Fondsvolumen: 139 Millionen Euro

Gesellschaft: Amundi Asset Management

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette der digitalen Ökonomie spielen

Platz 2: Xtrackers LPX Private Equity Swap

ISIN: LU0322250712

Fondsvolumen: 286 Millionen Euro

Gesellschaft: DWS International GmbH

Index-Mix: Aktien der 25 liquidesten börsengelisteten Private-Equity-Unternehmen

Platz 1: First Trust Cloud Computing

ISIN: IE00BFD2H405

Fondsvolumen: 271 Millionen Euro

Gesellschaft: First Trust Global Portfolios Management Lim.

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Cloud Computing