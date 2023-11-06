Wir stellen das aktuelle ETF-Auswahlportfolio von RP vor
Welche ETFs sind aktuell besonders aussichtsreich? Das fragt man sich regelmäßig bei der Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfoliomanagement. Die Kölner halten turnusmäßig einmal pro Quartal Ausschau nach besonders aussichtsreichen Märkten, Anlagestilen, Anlageklassen oder auch Investmentthemen. Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek bringt die untersuchten Produkte dann in eine Rangfolge.
Die zehn ETFs, die jeweils vorn liegen, kommen in ein Auswahlportfolio, in das Anleger auch investieren können. Die Strategie nennt sich Topseller Select Strategie Offensiv. Alle drei Monate schichten die Kölner erneut um.
Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Stichtag der Analyse ist der 30. September 2023.
Platz 10: iShares Emerging Markets Dividend
ISIN: IE00B652H904
Fondsvolumen: 491 Millionen Euro
Gesellschaft: Blackrock Asset Management
Index-Mix: Aktien der 100 Unternehmen aus Schwellenländern mit den höchsten Dividendenrenditen
Platz 9: Xtrackers MSCI World Quality
ISIN: IE00BL25JL35
Fondsvolumen: 1.016 Millionen Euro
Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)
Index-Mix: Hochqualitative Unternehmen mit robusten Ertragskennzahlen und geringer Verschuldung
Platz 8: L&G Cyber Security
ISIN: IE00BYPLS672
Fondsvolumen: 2.233 Millionen Euro
Gesellschaft: LGIM ETF Managers Limited
Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Internetsicherheit
Platz 7: UBS ETF MSCI World SRI
ISIN: LU0629459743
Fondsvolumen: 4.231 Millionen Euro
Gesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Index-Mix: Aktien des MSCI World unter Berücksichtigung des MSCI-ESG-Ratings sowie ESG-Ausschlusskriterien
Platz 6: iShares Dow Jones Global Titans 50
ISIN: DE0006289382
Fondsvolumen: 1.244 Millionen Euro
Gesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland AG
Index-Mix: Aktien der 50 weltweit größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung)
Platz 5: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary
ISIN: IE00BM67HP23
Fondsvolumen: 142 Millionen Euro
Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)
Index-Mix: Zyklische Konsumgüteraktien aus dem MSCI World
Platz 4: iShares Listed Private Equity
ISIN: IE00B1TXHL60
Fondsvolumen: 566 Millionen Euro
Gesellschaft: Blackrock Asset Management
Index-Mix: Aktien der 30 größten börsengelisteten Private-Equity-Unternehmen
Platz 3: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened
ISIN: LU2023678878
Fondsvolumen: 139 Millionen Euro
Gesellschaft: Amundi Asset Management
Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette der digitalen Ökonomie spielen
Platz 2: Xtrackers LPX Private Equity Swap
ISIN: LU0322250712
Fondsvolumen: 286 Millionen Euro
Gesellschaft: DWS International GmbH
Index-Mix: Aktien der 25 liquidesten börsengelisteten Private-Equity-Unternehmen
Platz 1: First Trust Cloud Computing
ISIN: IE00BFD2H405
Fondsvolumen: 271 Millionen Euro
Gesellschaft: First Trust Global Portfolios Management Lim.
Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Cloud Computing