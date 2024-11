Link wurde in die Zwischenablage kopiert

ETFs auf den MSCI World sind die Klassiker unter den börsengehandelten Indexfonds. Der MSCI World bildet die Entwicklung von mehr als 1.500 Aktien aus 23 Industrieländern ab und ist gerade bei Börsenneulinge sehr beliebt. Denn: Statt komplexe Strategien zu vergleichen, können Anleger mit dem Weltindex automatisch in die größten börsennotierten Unternehmen der wichtigsten Industrieländer investieren. Die breite Streuung über viele Länder und Branchen mindert das Risiko. Darüber hinaus überzeugen die ETFs auf den Index mit niedrigen Kosten von teilweise unter 0,2 Prozent pro Jahr.

Was viele Anleger allerdings nicht wissen: Der MSCI World konzentriert sich mit einem Anteil von rund 70 Prozent stark auf den US-Markt. Zudem fließen nur Aktien aus Industrieländern ein – aufstrebende Volkswirtschaften wie China oder Indien bleiben außen vor. Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der gegen ein Investment in den MSCI World sprechen kann: Mit ETFs auf andere Indizes konnten Anleger in den vergangenen Jahren teils deutlich mehr Geld verdienen.

Wir haben mithilfe unserer Fondsanalyse ausgewertet, welche börsengehandelten Indexfonds den beliebten Weltaktienindex in den vergangenen zehn Jahren klar abhängen konnten. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen. Bei ETFs, die demselben Index folgen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt.

Auffällig ist, dass sich im Ranking viele Produkte mit Fokus auf den US-Markt finden. Von Nasdaq 100 über S&P 500 bis hin zu US-Branchen-ETFs – die Dominanz der amerikanischen Börsen ist unübersehbar. Daneben stechen vor allem Faktor-ETFs hervor, die sich auf bestimmte Anlagestrategien spezialisiert haben. Ob Momentum, Quality oder Minimum Volatility – diese ETFs filtern systematisch nach Aktien mit bestimmten Eigenschaften. Auch gehebelten Indexfonds gelang es, den MSCI World deutlich hinter sich zu lassen.

Die höheren Renditen dieser Alternativen haben allerdings ihren Preis: Da sie oft noch konzentrierte sind und sich nur auf einen Markt oder Sektor fokussieren, gehen sie meist mit deutlich größeren Schwankungen einher.

Die 27 ETFs, die den iShares Core MSCI World, den mit einem Plus von 209,7 Prozent (11,97 Prozent pro Jahr) renditestärksten ETF auf den klassischen MSCI World, über die vergangenen zehn Jahre schlagen konnten, finden Sie auf den kommenden Seiten. Viel Spaß beim Durchklicken!

Stand der Daten: 18. November 2024