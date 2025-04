Das erste Quartal 2025 ist vorbei. Insbesondere in den vergangenen Tagen sorgte Donald Trump mit Zöllen für sinkende Kurse an den weltweiten Börsen. Ein Blick auf die bisherigen Top-Performer unter den ETFs zeigt, dass sich in den ersten 13 Wochen des Jahres besonders zwei Themen für Investoren ausgezahlt haben. Dabei handelt es sich ausnahmsweise nicht um die erfolgsverwöhnten Tech-Fonds. Der wohl bekannteste Technologie-Index Nasdaq 100 verlor seit Jahresbeginn sogar rund 12 Prozent an Wert.

Die beiden Sektoren, die in den ersten drei Monaten alles andere in den Schatten stellten, sind Goldminen und Banken. Elisa Piscopiello von L&G Investment sieht weiterhin gute Chancen für Investments rund um Gold. Die vielen Unsicherheiten, die eine Trump-Regierung mitbringe, seien besonders für Investitionen in Gold hilfreich, meint Piscopiello.

Doch auch zwei osteuropäische Index mischen sich in die Top 10 der ETFs mit der besten Performance im ersten Quartal 2025. Welche börsengehandelten Indexfonds es noch in das Ranking geschafft haben, lesen Sie hier.

Wichtig: Wir haben dabei ausschließlich die Retail-Tranchen der Fonds berücksichtigt. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen (Stand der Daten: 4. April 2025).

10. Expat Poland WIG20 ETF

Sektor: Aktienfonds Large Cap Europa

Aktienfonds Large Cap Europa Auflegung: 11.12.2017

11.12.2017 Fondsgesellschaft: Expat Asset Management EAD

Expat Asset Management EAD ISIN: BGPLWIG04173

BGPLWIG04173 Performance YTD: 25,53%

Performance 3 Jahre: 14,73%

14,73% Performance 5 Jahre: 47,46%

47,46% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,56

0,56 Sum. lfd. Kosten: -

- Volatilität 1 Jahr: 16,82%

16,82% Volumen in Mio. EUR: -

Kurzbeschreibung des ETFs: Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des WIG20 Index zu verfolgen, der aus den 20 größten und liquidesten Unternehmen besteht, die an der Börse in Warschau gehandelt werden. Der Index wird quartalmäßig neu gewichtet. Der passiv gemanagte Fonds verwendet die Methode der direkten physischen Replikation des Index.

9. Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)

Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Auflegung: 02.07.2020

02.07.2020 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg ISIN: LU2090063160

LU2090063160 Performance YTD: 25,88%

Performance 3 Jahre: 56,37%

56,37% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,07

1,07 Sum. lfd. Kosten: 0,50%

0,50% Volatilität 1 Jahr: 15,14%

15,14% Volumen in Mio. EUR: 115

Kurzbeschreibung des ETFs: Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index in Euro, der die Aktienmärkte der Schwellenländer in Osteuropa ohne Russland repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen (Swaps).

8. Invesco Stoxx Europe 600 Optimised Banks ETF

Sektor: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa Auflegung: 07.07.2009

07.07.2009 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited ISIN: IE00B5MTWD60

IE00B5MTWD60 Performance YTD: 26,07%

Performance 3 Jahre: 125,12%

125,12% Performance 5 Jahre: 296,52%

296,52% Performance 10 Jahre: 70,76%

70,76% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,97

2,97 Sum. lfd. Kosten: 0,20%

0,20% Volatilität 1 Jahr: 19,08%

19,08% Volumen in Mio. EUR: 31

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Stoxx 600 Optimised Banks Index abzubilden. Der Stoxx 600 Optimised Banks Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom Stoxx 600 Supersector Banks Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der Stoxx Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der Stoxx 600 Index.

7. Invesco Euro Stoxx Optimised Banks ETF

Sektor: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa Auflegung: 11.04.2011

11.04.2011 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management

Invesco Investment Management ISIN: IE00B3Q19T94

IE00B3Q19T94 Performance YTD: 29,93%

Performance 3 Jahre: 141,09%

141,09% Performance 5 Jahre: 342,22%

342,22% Performance 10 Jahre: 66,30%

66,30% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,46

2,46 Sum. lfd. Kosten: 0,30%

0,30% Volatilität 1 Jahr: 22,87%

22,87% Volumen in Mio. EUR: 96

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Euro Stoxx (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem Stoxx (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps.

6. Amundi Euro Stoxx Banks ETF

Sektor: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa Auflegung: 08.11.2018

08.11.2018 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S

Amundi Luxembourg S ISIN: LU1829219390

LU1829219390 Performance YTD: 30,09%

Performance 3 Jahre: 144,30%

144,30% Performance 5 Jahre: 350,12%

350,12% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,51

2,51 Sum. lfd. Kosten: 0,40%

0,40% Volatilität 1 Jahr: 22,66%

22,66% Volumen in Mio. EUR: 804

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex Euro Stoxx Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der Euro Stoxx Banks Net Return EUR Index misst die Performance der Banken in der Eurozone. Der Index ist ein Sub-Index der Euro Stoxx Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst.

5. Vaneck Gold Miners ETF USD

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Auflegung: 25.03.2015

25.03.2015 Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management

Vaneck Asset Management ISIN: IE00BQQP9F84

IE00BQQP9F84 Performance YTD: 30,09%

Performance 3 Jahre: 24,27%

24,27% Performance 5 Jahre: 96,26%

96,26% Performance 10 Jahre: 163,87%

163,87% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,05

2,05 Sum. lfd. Kosten: 0,54%

0,54% Volatilität 1 Jahr: 26,85%

26,85% Volumen in Mio. EUR: 1311

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des NYSE Arca Gold Miners Index nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds, soweit möglich und praktikabel, in alle oder im Wesentlichen in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index umfasst überwiegend börsennotierte Unternehmen aus dem Bereich des Gold- und Silberbergbaus. Die Gewichtung von Unternehmen, deren Erträge in erheblichem Maße vom Silberbergbau abhängig sind, werden 20 Prozent des Index nicht übersteigen.

4. iShares Gold Producers ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Auflegung: 16.09.2011

16.09.2011 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00B6R52036

IE00B6R52036 Performance YTD: 30,36%

Performance 3 Jahre: 28,53%

28,53% Performance 5 Jahre: 94,96%

94,96% Performance 10 Jahre: 176,43%

176,43% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,18

2,18 Sum. lfd. Kosten: 0,57%

0,57% Volatilität 1 Jahr: 25,45%

25,45% Volumen in Mio. EUR: 1568

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Commodity Producers Gold Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einiger der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt, die an der Erschließung und Produktion von Gold und goldbezogenen Produkten beteiligt sind.

3. iShares Euro Stoxx Banks 30-15 ETF

Sektor: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa Auflegung: 03.12.2021

03.12.2021 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland

Blackrock Asset Management Deutschland ISIN: DE000A2QP372

DE000A2QP372 Performance YTD: 30,60%

Performance 3 Jahre: 141,69%

141,69% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,47

2,47 Sum. lfd. Kosten: 0,57%

0,57% Volatilität 1 Jahr: 22,93%

22,93% Volumen in Mio. EUR: 946

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Euro Stoxx Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors der Eurozone aus dem sektorübergreifenden Euro Stoxx Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab.

2. UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Auflegung: 15.11.2012

15.11.2012 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg)

UBS Fund Management (Luxembourg) ISIN: IE00B7KMNP07

IE00B7KMNP07 Performance YTD: 31,85%

Performance 3 Jahre: 58,75%

58,75% Performance 5 Jahre: 130,45%

130,45% Performance 10 Jahre: 231,41%

231,41% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,79

2,79 Sum. lfd. Kosten: 0,40%

0,40% Volatilität 1 Jahr: 26,90%

26,90% Volumen in Mio. EUR: 217

Kurzbeschreibung des ETFs: Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90 Prozent ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

1. L&G Gold Mining ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Auflegung: 15.09.2008

15.09.2008 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe)

LGIM Managers (Europe) ISIN: IE00B3CNHG25

IE00B3CNHG25 Performance YTD: 37,98%

Performance 3 Jahre: 44,38%

44,38% Performance 5 Jahre: 124,32%

124,32% Performance 10 Jahre: 217,31%

217,31% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,20

2,20 Sum. lfd. Kosten: 0,64%

0,64% Volatilität 1 Jahr: 31,47%

31,47% Volumen in Mio. EUR: 226

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen.