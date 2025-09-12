Welche Fonds auf Oracle setzen – und wie sie performen
- Entwicklung bei Oracle Seite 1
- Invesco Artificial Intelligence Enablers ETF Seite 2
- Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF Seite 3
- First Trust Cloud Computing ETF Seite 4
- iShares AI Infrastructure ETF Seite 5
- Loomis Sayles U.S. Growth Equity Seite 6
- BZ Fine Digital Seite 7
- Bremen Kapital Fair Invest Seite 8
- FVCM U.S. Equity Seite 9
- Polen Capital Focus U.S. Growth Seite 10
Am 9. September veröffentlichte der amerikanische Soft- und Hardwarehersteller Oracle seine aktuellsten Quartalszahlen und sorgte damit für eine der stärksten Kursreaktionen der Unternehmensgeschichte.
Obwohl sowohl Umsatz als auch Gewinn je Aktie die Analystenschätzungen verfehlten, reagierte die Börse mit einem Kurssprung von 36 Prozent. Ausschlaggebend waren die außergewöhnlichen Zukunftsprognosen für das Cloud-Geschäft.
„Remaining Performance Obligations“ schießen durch die Decke
Die sogenannten „Remaining Performance Obligations“ – bereits vertraglich gesicherte, aber noch nicht abgerechnete Aufträge – stiegen um 360 Prozent auf 455 Milliarden US-Dollar. Oracle unterzeichnete im Quartal vier milliardenschwere Verträge, darunter eine Vereinbarung über 300 Milliarden US-Dollar mit Open AI über fünf Jahre.
Das Unternehmen prognostiziert eine Verachtfachung seiner Cloud-Infrastruktur-Umsätze bis 2030 und positioniert sich damit als zentraler Anbieter für KI-Rechenkapazitäten. Zu den Kunden gehören führende KI-Unternehmen wie Open AI, Meta und Nvidia.
Der Kursanstieg machte Oracle-Gründer Larry Ellison vorübergehend zum reichsten Menschen der Welt und ließ sein Vermögen auf geschätzte 397 Milliarden US-Dollar ansteigen. Damit überholte der 81-Jährige Tesla-Chef Elon Musk in der Vermögensrangliste.
Wir stellen die ETFs und Fonds vor, die von der Kursexplosion des Soft- und Hardwareherstellers am meisten profitieren konnten. (Stand der Daten: 11. September 2025)