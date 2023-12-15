Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs - und was sind aktuell die Lieblingsprodukte der Kunden? Das misst regelmäßig die FNZ Bank anhand der Entwicklungen in ihren Depots. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gibt sie jeden Monat einen Einblick.

Depotauswertung im November 2023 Diese ETFs waren zuletzt die Lieblinge der FNZ-Kunden

Detektivin vor Berglandschaft: Die FNZ Bank ermittelt einmal pro Monat die beliebtesten ETFs ihrer Kunden.

Wie rege handeln Anlagekunden mit ETFs, und welche konkreten ETFs sind aktuell besonders gefragt? Das ermittelt einmal pro Monat die FNZ Bank (ehemals Ebase). In einer exklusiven Kooperation gewährt die B2B-Direktbank Einblicke in ihre Kundendepots - und das sowohl für den Bereich der aktiv gemanagten Fonds als auch für ETFs. Als maßgeblichen Indikator zieht man bei FNZ dabei die Handelsaktivität (Grafik oben) und den Fundflow-Faktor (Grafik unten) heran. FNZ-Bank-Vorstandschef Peter Karst kommentiert die jüngsten Entwicklungen.

DAS INVESTMENT: Wie hat sich die Nachfrage nach ETFs im November entwickelt?

Peter Karst: Die Nachfrage nach den börsengehandelten Indexfonds blieb wie auch schon das gesamte Jahr über ungebrochen. So überstiegen die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse um ganze 104 Prozentpunkte, das Handelsvolumen lag bei 101 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresschnitt.

Handelsaktivität bei ETFs im November 2023

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend im Handel mit ETFs bei den FNZ Bank-Kunden zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.

Lesebeispiel: Im November 2023 betrugen die Umsätze bei ETFs 101 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

Karst: Regional ergaben sich in der Nachfrage nach ETFs leichte Unterschiede: Besonders gefragt waren ETFs mit Anlageschwerpunkt USA (die Käufe überstiegen die Verkäufe um 274 Prozentpunkte) sowie ETFs mit weltweitem Anlageschwerpunkt (die Käufe überstiegen die Verkäufe um 132 Prozentpunkte), gefolgt von ETFs mit Anlageschwerpunkt Deutschland (die Käufe überstiegen die Verkäufe um 98 Prozentpunkte).

Fundflow-Faktor bei ETFs im November 2023

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der FNZ Bank Kunden übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse der FNZ Bank Kunden bei ETFs übersteigen (bei Nettomittelabflüssen). Lesebeispiel: Im November 2023 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 2,04 über den Mittelabflüssen.

Welche Indizes waren bei ETFs besonders gefragt?

Peter Karst: Auf dem ersten Rang lag bei unseren Kunden im November der MSCI World. Er liegt als Spitzenreiter schon das gesamte Jahr über unangefochten vorne. Auch der S&P 500 verteidigte als bekannter US-Index seit Juli dieses Jahres seine Silbermedaille. Auf dem dritten Platz lag der Nasdaq-100. Alle drei Indizes konnten im vergangenen Monat deutlich positive Performances verzeichnen. Der Dax liegt aktuell auf Rang 5, knapp hinter dem MSCI World Select SRI Index.

Die 20 Indizes lagen den zuletzt beliebtesten ETFs zugrunde (November 2023)

Rangfolge nach Handelsvolumen

Rangfolge der 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der FNZ Bank-Kunden. Festlegung der 20 Indizes auf Basis der im Jahr 2022 am häufigsten gehandelten Indizes. Aktualisierung der Rangfolge auf Basis der monatlichen Handelsvolumen. Lesebeispiel : Im November 2023 war der MSCI World der Index, der bei den FNZ-Bank-Kunden im Handel mit ETFs das höchste Handelsvolumen aufwies.



Die FNZ Bank ist ein Unternehmen der FNZ-Gruppe. Sie bietet neben unterschiedlichen Dienstleistungen im Depotgeschäft auch die Finanzportfolioverwaltung und das Einlagengeschäft an. Dabei richtet sie sich an eine B2B-Klientel. Direkte Kunden der FNZ Bank sind zum Beispiel Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken und Vermögensverwalter.