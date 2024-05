Mehmet Göker ist wieder da. Der umstrittene Chef und Gründer des seit 2009 insolventen Versicherungsvermittlers MEG und seine Mitarbeiter rufen wieder PKV-Kunden in Deutschland an – diesmal von Dubai aus (DAS INVESTMENT berichtete) – und bieten sogenannte Tarifoptimierungen an. Und da es nicht ohne eine Zulassung in Deutschland geht, bedient sich MEG Dubai deutscher Mittelsmänner wie der Réne Jäger AG in München oder der TRS Tarifreduktion24 Services GmbH in Berlin. DAS INVESTMENT liegen bereits mehrere Berichte geprellter Kunden vor. So berichtet beispielsweise Rainer A. (Name von der Redaktion geändert) von einem Anruf der Réne Jäger AG, bei dem ihm bei einem Tarifwechsel eine Ersparnis von 140 Euro monatlich in Aussicht gestellt wurde. Dafür hätte A. die gesamte Ersparnis des ersten Jahres als Provision an den PKV-Optimierer zahlen müssen. A. stimmte zu, überwies die geforderte Anzahlung von 25 Prozent der Gesamtprovision, insgesamt 420 Euro, doch sein neuer Vertrag war sogar...

Mehmet Göker ist wieder da. Der umstrittene Chef und Gründer des seit 2009 insolventen Versicherungsvermittlers MEG und seine Mitarbeiter rufen wieder PKV-Kunden in Deutschland an – diesmal von Dubai aus (DAS INVESTMENT berichtete) – und bieten sogenannte Tarifoptimierungen an. Und da es nicht ohne eine Zulassung in Deutschland geht, bedient sich MEG Dubai deutscher Mittelsmänner wie der Réne Jäger AG in München oder der TRS Tarifreduktion24 Services GmbH in Berlin.

DAS INVESTMENT liegen bereits mehrere Berichte geprellter Kunden vor. So berichtet beispielsweise Rainer A. (Name von der Redaktion geändert) von einem Anruf der Réne Jäger AG, bei dem ihm bei einem Tarifwechsel eine Ersparnis von 140 Euro monatlich in Aussicht gestellt wurde. Dafür hätte A. die gesamte Ersparnis des ersten Jahres als Provision an den PKV-Optimierer zahlen müssen. A. stimmte zu, überwies die geforderte Anzahlung von 25 Prozent der Gesamtprovision, insgesamt 420 Euro, doch sein neuer Vertrag war sogar noch teurer als der alte.

Ersparnis von 435 Euro monatlich

Eine andere DAS INVESTMENT-Leserin war da vorsichtiger. Auch sie wurde von einem Mitarbeiter der René Jäger AG kontaktiert, der ihr eine sagenhafte Ersparnis von 435 Euro pro Monat, sowie eine um 412 Euro jährlich reduzierte Selbstbeteiligung in Aussicht stellte. Ihr kam das Angebot aber verdächtig vor, also holte sie bei der Redaktion von DAS INVESTMENT Rat. Wir leiteten ihre Frage an die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) weiter.