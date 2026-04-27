Finfluencer Awards 2026: Diese Finfluencer räumten die Preise ab
Statt Hörsaal oder Bankfiliale klären sie über Geldanlage dort auf, wo ihre Zielgruppe ohnehin ist: auf Tiktok, Instagram und Youtube. Mit persönlichen Formaten, verständlicher Sprache und oft aus dem Homeoffice heraus erreichen deutsche Finfluencer inzwischen ein Millionenpublikum. Sie schließen damit eine Lücke, die das klassische Bildungssystem beim Thema Geld seit Jahrzehnten lässt.
Am 23. April wurden jetzt die Besten dieser Szene in Berlin zum zweiten Mal mit dem Finfluencer Award Germany ausgezeichnet. Mehr als 35.500 Publikumsstimmen und eine 56-köpfige Fachjury aus der Finanzbranche – mit Vertretern von Amundi, Deutsche Börse Group, MSCI, JustETF und weiteren Häusern – kürten die Gewinner. Rund 200 geladene Gäste aus der Branche verfolgten die Verleihung, moderiert von Cornelia Frey von der Börse Stuttgart.
Push für das kommende Altersvorsorgedepot
Dass die Szene längst mehr ist als nur ein kurzlebiges Social-Media-Phänomen, zeigte auch die Paneldiskussion des Abends: „Finanz Nerd“-Betreiber Simon Neumann, „Hedgefonds Henning“, Thomas Soltau vom Neobroker „Smartbroker“ sowie Birgit Hass vom „Finfluencer Circle“ diskutierten, welche Rolle Finanz-Influencer bei der Verbreitung des neu beschlossenen Altersvorsorgedepots spielen könnten.
Den Award ins Leben gerufen hat die Londoner Agentur Finfluencer, Hauptsponsor war Amundi Deutschland. In Sachen PR begleitete die Hamburger Finanzkommunikationsagentur Red Robin die Veranstaltung. Deren Gründerin Susanne Wiesemann saß zugleich in der Fachjury, die die Sieger final bestimmte. Wir stellen die Gewinner in der Übersicht vor.
- Kanal: Frau Finanzen
- Aktiv auf: Instagram, Youtube
- Betreiber/in: Freya Früh
- Kategorie: Beste Finfluencerin für Alltagsfinanzen
- Eigenbeschreibung: Frau Finanzen unterstützt Frauen beim Aufbau einer sicheren, einfachen und vertrauensvollen Altersvorsorge, indem sie Finanzthemen verständlich und ohne Fachjargon erklärt. Ihre Mission ist es, Frauen zu befähigen, ihre Rentenlücke zu schließen und langfristige finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.