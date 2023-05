Die deutschen Aktiengesellschaften planen dieses Jahr rund 75 Milliarden Euro auszuschütten. Damit wird die Bestmarke aus dem Vorjahr um 9 Prozent übertroffen – zu dem Ergebnis kommt die Dividendenstudie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und dem Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule.

Dividenden-Aristokraten in Deutschland nicht mehr vorhanden

Firmen, die ihre Ausschüttung 25 Jahre in Folge steigern, heißen in den USA „Dividenden-Aristokrat“ –

und kommen in Deutschland nicht mehr vor, zeigt die Analyse. Nachdem die Medizintechnik- und Gesundheitskonzerne Fresenius und FMC nach über 25 Anhebungen in Folge ihre Ausschüttung nur konstant halten beziehungsweise sogar senken, gibt es in S-Dax, M-Dax und Dax nur noch neun Unternehmen mit einer Serie von mindestens zehn Erhöhungen – angeführt von der Mineralöl- und Chemiefirma Fuchs Petrolub mit 21 Erhöhungen und dem Analysesystem-Hersteller für In-vitro-Diagnostik Stratec mit 20 Erhöhungen.



Über die Analyse:

Grundgesamtheit für die Datenreihen sind alle im Prime Standard und General Standard

der Frankfurter Börse sowie in den Freiverkehrssegmenten aller inländischen Börsen gelisteten deutschen Unternehmen – letztere jedoch nur, sofern der Börsenwert am Stichtag 10 Millionen überstieg. Stichtag für die Dividendenerhebung 2023 war der 15. April. Für Unternehmen, die ihre Dividende 2022 bis zu diesem Stichtag weder gezahlt noch angekündigt hatten, wurde auf Basis von Analystenschätzungen eine Prognose vorgenommen. >> Mehr dazu gibt es hier