Alter, Fondsvolumen, Morningstar-Sterne Die Reifeprüfung – mit diesen Fonds müssen Sie künftig rechnen (2. Quartal)

Chemiepark von Bayer in Leverkursen: Der Chemieriese zählt zu den größten Positionen im Fast Global Fund von Fidelity, der nun die Reifeprüfung bestanden hat.

Chemiepark von Bayer in Leverkursen: Der Chemieriese zählt zu den größten Positionen im Fast Global Fund von Fidelity, der nun die Reifeprüfung bestanden hat. | Foto: Imago Images / Rupert Oberhäuser

Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond

(3 Jahre alt geworden)

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Morningstar-Rating: 4

ISIN (älteste Anteilsklasse):

LU1988890080



ISIN (Privatanleger):

LU1988890080

Verantwortliches Unternehmen:

Artemis Investment Management

Auflegung: 20.06.2019

Stand: 29.07.2022

Quelle: Morningstar

Viele ermittelte Anteilsklassen sind nur für institutionelle Investoren geeignet. Wir haben dann, wenn möglich, zusätzlich eine Tranche für Privatanleger aufgeführt.

Zur Analyse

Ein Fonds hat die Hürde von 100 Millionen Euro Volumen genommen, wenn das durchschnittliche Volumen im ersten Quartal des Jahres und das Volumen Ende März unter 100 Millionen Euro lagen, der Fonds zwischen Ende April und Juni aber größer als 100 Millionen Euro war. Von diesen Fonds ist hier eine Auswahl jener mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.

Außerdem enthalten sind Fonds, deren älteste Anteilsklasse zwischen April und Juni 2019 aufgelegt wurden und die ein Volumen von mindestens 100 Millionen Euro haben. Von diesen Fonds ist hier eine Auswahl jener mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.

In der an den Finanzmärkten turbulenten ersten Jahreshälfte verzeichneten viele Fonds ein stark schwankendes Fondsvolumen – einige Kandidaten haben die 100-Millionen-Euro-Marke nach einem Tief erneut überschritten. Diese Fonds berücksichtigen wir in der aktuellen Auswahl nicht. Aufgrund der unruhigen Finanzmärkte haben es zuletzt zudem weniger Fonds als üblich geschafft, unsere Kriterien zu erfüllen – daher haben wir unsere Analyse dieses Mal auf das gesamte Quartal ausgeweitet.