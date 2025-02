Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Bis zu 24 Prozent Plus in fünf Wochen: Wir zeigen, welche Fonds und ETFs am besten ins Jahr gestartet sind. Alle zehn Top-Fonds stammen aus einem Themenbereich – Tech ist es nicht.

Top-Performer 2025 Diese Fonds sind am besten ins Jahr gestartet

Glänzender Jahresstart: Fonds aus einem Themenbereich haben in den vergangenen Wochen besonders gut abgeschnitten

Was das Jahr 2025 für Anleger bringt, wurde in den vergangenen Monaten viel diskutiert. Ein Blick auf die bisherigen Top-Performer unter den Fonds zeigt, dass sich in den ersten fünf Wochen des Jahres besonders ein Thema für Investoren ausgezahlt hat. Dabei handelt es sich ausnahmsweise nicht um die erfolgsverwöhnten Tech-Fonds, bei denen jüngst der Deepseek-Schock für Korrekturen sorgte.

Vorn liegt mit Fonds und ETFs für Goldminenaktien eine andere Boom-Branche, die in jüngerer Vergangenheit allerdings hinter dem Goldpreis zurückblieb. Das könnte sich nun ändern, meinen Analysten: „Wir sehen 2025 großes Wertsteigerungspotenzial bei Goldminenaktien“, sagt etwa Elisa Piscopiello von L&G Investment Management. Zwei Drittel der Unternehmen hätten kürzlich ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 vorgelegt, wobei die meisten ein Wachstum in zweistelliger Höhe verzeichneten. Weitere dürften folgen, so die ETF-Analystin.

Die Prognose für Gold ist positiv, meint Piscopiello: „Für einen weiter steigenden Goldpreis und Gold als sicherer Hafen sprechen aus unserer Sicht der erhöhte Inflationsdruck unter der Trump-Regierung, die weltweit steigenden Staatsverschuldungen, die geopolitischen Krisen und das anhaltende Aufstocken der Goldreserven durch die Zentralbanken.“ Davon dürfte auch der Goldminen-Sektor profitieren.

Bis zu 24 Prozent Plus seit Jahresbeginn mit Goldminenaktien

Goldminenaktien gelten allerdings als deutlich schwankungsanfälliger als das Edelmetall selbst. Anleger sollten mehrere Bergbauunternehmen mit einem reinen Fokus auf Gold auswählen und das Engagement nach der tatsächlichen Goldproduktion und nicht nach der reinen Marktkapitalisierung gewichten, rät die Analystin.

Eine breitere Streuung als mit Einzelaktien erreichen Investoren mit entsprechenden Fonds und ETFs. Seit Jahresbeginn war für Anleger mit diesen Strategien ein Plus von bis zu 24 Prozent drin, wie unsere Auswertung auf den folgenden Seiten zeigt.

Wichtig: Wir haben dabei ausschließlich die Retail-Tranchen der Fonds berücksichtigt. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen (Stand der Performance-Daten: 5. Februar 2025).

Platz 10: iShares Gold Producers ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025