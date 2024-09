Die B2B-Direktbank FNZ Bank (vormals Ebase) verwaltet rund 60 Milliarden Euro Kundenvermögen. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gewährt die Depotbank einmal pro Monat einen Einblick in die Bewegungen innerhalb ihrer Kundendepots. Dabei liefert sie Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl mit Blick auf die Fondskategorien aktiv gemanagte Fonds und ETFs als auch auf Einzelfondsebene. FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Karst, welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für August 2024 ab?

Peter Karst: Am Monatsanfang stieg die Volatilität an den globalen Märkten deutlich an. Sorgen über das Wirtschaftswachstum in den USA, der ungewöhnlich starke Rückgang des japanischen Nikkei-Index und die Kursverluste insbesondere von Unternehmen aus dem KI-Sektor sorgten für eine deutliche Korrektur und einen überraschenden Rückgang an den Märkten. Geopolitische Spannungen, wie der noch immer andauernde Nahost-Konflikt, verschärften die Marktunsicherheiten zusätzlich. Diese plötzliche Abwärtsbewegung war jedoch – so schnell sie gekommen war – auch wieder vorüber, sodass der Dax im Monatsverlauf sogar einen Höchststand verzeichnen konnte.

Entsprechend fielen auch die monatlichen Depotbewegungen der FNZ Bank Kunden aus. So betrugen, über den gesamten Monat August betrachtet, die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 120 Prozent des Vorjahresdurchschnitts. Damit bewegen sie sich, auch absolut betrachtet, weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Mittelzuflüsse stiegen im Vergleich zum Vormonat sogar an: So lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um den Faktor 1,18 über den Mittelabflüssen. Die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds überstiegen die Mittelabflüsse also um 18 Prozentpunkte. Dies spricht dafür, dass die Anleger langfristig auf Fonds und ETFs für den Vermögensaufbau setzen und ihre Geldanlage gerade auf lange Sicht entsprechend auf Fonds und ETFs ausrichten.

Handelsaktivität aktiv gemanagter Fonds bis August 2024

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an. Lesebeispiel: Im August 2024 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 120 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 6 Prozentpunkte über dem Schnitt des Vorjahres. © FNZ Bank

Wie haben sich die Anleger im August positioniert?

Karst: Wie schon im Vormonat Juli setzten unsere Kunden auch im August den Fokus auf Rentenfonds. Somit setzt sich der Trend hin zu einer eher defensiven Aufstellung der Portfolien unserer Kunden nun schon seit Jahresanfang fort. Bei einem Fundflow-Faktor von 1,60 überstiegen die Käufe die Verkäufe sogar um 60 Prozentpunkte. Die Kunden setzten dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Besonders beliebt waren zum Beispiel Rentenfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 2,67 sogar um weit mehr als das Doppelte. Außerdem gefragt waren Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland, hier betrug der Fundflow-Faktor 1,75. Die Käufe überstiegen die Verkäufe also um 75 Prozentpunkte. Wesentlich weniger gefragt war im August bei Rentenfonds dagegen zum Beispiel der Anlageschwerpunkt USA. Hier überstiegen die Verkäufe unserer Kunden die Käufe bei einem Fundflow-Faktor von 0,54 deutlich.

Weiterhin blieb im August auch die Nachfrage nach Aktienfonds stabil, ungeachtet der Tendenz zur eher defensiven Aufstellung der Portfolios. Die Käufe unserer Kunden entsprachen vom Volumen etwa den Verkäufen. Hier waren, wie auch bei Rentenfonds, Aktienfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt besonders beliebt. So überstiegen die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,12 um 12 Prozentpunkte. Aber auch der Anlageschwerpunkt Asien stand bei unseren Kunden hoch im Kurs: Die Verkäufe überstiegen die Verkäufe hier um 5 Prozentpunkte. Weniger gefragt war dagegen der Anlageschwerpunkt Europa. Hier betrug der Fundflow-Faktor 0,55.

Fundflow-Faktor aktiv gemanagter Fonds bis August 2024

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen). Lesebeispiel: Im August 2024 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um den Faktor 1,18 über den Mittelabflüssen. © FNZ Bank

Wie war die Situation bei Mischfonds?

Karst: Mischfonds blieben bei den FNZ-Bank-Kunden auch im August weiterhin weniger gefragt. So wurden Mischfonds generell eher verkauft als gekauft. Der Fundflow-Faktor betrug bei Mischfonds 0,87, die Verkäufe überstiegen die Käufe also um fast ein Viertel. Etwas gefragter waren Mischfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt, hier betrug der Fundflow-Faktor 0,90. Deutlich abgeschlagen waren im August zum Beispiel Mischfonds mit Anlageschwerpunkt Europa, hier überstiegen die Verkäufe die Käufe bei einem Fundflow-Fakor von 0,30 um 70 Prozentpunkte.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im August besonders interessiert?

Karst: Im August fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds unserer Kunden drei Geldmarktfonds und zwei Aktienfonds.

Der erste Geldmarktfonds, DWS ESG Euro Money Market Fund (ISIN: LU0225880524), zielt darauf ab, eine ausreichende Geldmarktrendite in Euro zu erwirtschaften. Er investiert vor allem in Einlagen bei Kreditinstituten sowie in Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten oder gegen Euro abgesichert sind. Bei der Entscheidung werden nicht nur der wirtschaftliche Erfolg, sondern auch ökologische, soziale und die Prinzipien einer guten Unternehmensführung (ESG-Aspekte) in Betracht gezogen.

Das Ziel des zweiten Geldmarktfonds, Oddo BHF Money Market DR-EUR (DE000A0YCBQ8), ist es, einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen und sich an der Entwicklung der Geldmärkte zu beteiligen. Dafür investiert er aktiv in eine Kombination von Geldmarktinstrumenten. Im Fokus stehen Anleihen von öffentlichen Ausstellern, Pfandbriefe oder Covered Bonds sowie Termingelder. Dabei haben Liquidität und eine maximale Sicherheit immer oberste Priorität.

Der erste Aktienfonds, Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR) (LU0099574567), zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab. Um dieses langfristige Kapitalwachstum zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70 Prozent seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln (oder entwickeln werden), die technologische Verbesserungen oder Fortschritte ermöglichen bzw. davon profitieren. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

Der zweite Aktienfonds, DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD (DE0009848119), strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Hierfür investiert das Management weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Dabei sind bei der Aktienauswahl deshalb eine größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, die Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, das historische und zukünftige Gewinnwachstum sowie das Kurs-/Gewinn-Verhältnis von entscheidender Bedeutung.

Der dritte Aktienfonds ist der bereits 1950 aufgelegte Klassiker Fondak A (DE0008471012). Er richtet sich auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht aus. Hierfür verfolgt der Fonds verfolgt die Strategie „Climate Engagement with Outcome“. Bei Anlageentscheidungen berücksichtigt er also ökologische und soziale Merkmale. Dabei engagiert er sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Außerdem investiert der Fonds mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

Die fünf umsatzstärksten aktiven Fonds im August 2024