Die beliebteste Fonds der FNZ-Kunden im April 2025

Die B2B-Direktbank FNZ Bank (ehemals Ebase) verwaltet rund 135 Milliarden Euro an Kundengeldern. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gibt die Depotbank einmal monatlich einen Einblick, was sich zuletzt in ihren Kundendepots getan hat. Sie liefert Daten zu Handelsaktivitäten (Grafik 1) und Mittelbewegungen (Grafik 2) im Bereich der aktiv gemanagten Fonds und stellt vor, welche konkreten Fonds zuletzt besonders gefragt waren (Grafik 3). FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Karst, welche Trends zeigen die Kundendepots im April 2025 an?

Peter Karst: Der Handelsmonat April begann mit einem Pappschild vor dem weißen Haus und der Ankündigung von US-Präsident Trump, reziproke Zöllen verhängen zu wollen. Das werden wohl die wenigsten Anlegerinnen und Anleger so schnell vergessen. Bereits jetzt wird der Börsenmonat April mit einzelnen Monaten der Finanzkrise von 2008 oder der Corona-Pandemie verglichen.

Die Kunden der FNZ Bank reagierten insgesamt jedoch besonnen auf die volatile Marktsituation: Bei einem Fundflow-Faktor von 1,05 überstiegen die Nettozuflüsse die Nettoabflüsse um 5 Prozentpunkte. Die Handelsaktivität blieb mit 144 Prozent des Vorjahresdurchschnitts auf einem hohen Niveau, sank jedoch im Vergleich zum Vormonat leicht ab – ein deutliches Zeichen, dass unsere Kunden den April für weitere Investitionen oder Umschichtungen genutzt haben. Grundsätzlich deutet ein positiver Fundflow-Faktor bei einer hohen Handelsaktivität darauf hin, dass Anleger bereit zum Investieren sind.

Ungeachtet der angespannten geopolitischen Situation und volatiler Märkte scheinen sie also auf eine langfristig positive Marktentwicklung zu setzen, teilweise werden Depots aber wohl auch einfach umstrukturiert. Der Dax jedenfalls hat sich nach dem schnellen Einbruch infolgre der Zoll-Ankündigung im Monatsverlauf wieder weitgehend erholen. Er stand in der Spitze sogar nur wenige Punkte unter seinem Rekord im März.

Wie es in den kommenden Monaten weitergeht, bleibt abzuwarten. Vor allem die geopolitischen Spannungen machen es aktuell schwierig, die marktwirtschaftlichen und makroökonomischen Auswirkungen abzuschätzen – auch mit Blick auf die Eskalation zwischen Indien und Pakistan.

Grafik 1: Handelsaktivität aktiv gemanagter Fonds im April 2025

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an. Lesebeispiel: Im April 2025 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 144 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 44 Prozentpunkte über dem Mittel von 2024. Stand: 7. Mai 2025 © FNZ Bank

Wie haben sich die Anleger im April positioniert?

Karst: Der Trend zur eher defensiven Portfolio-Aufstellung, den wir bereits im vergangenen Jahr und zu Jahresanfang beobachtet haben, hat sich auch im April fortgesetzt. Bei einem Fundflow-Faktor von 1,56 lagen die Käufe bei Rentenfonds, wenn auch mit einem kleinen Rückgang im Vergleich zum Vormonat, hier deutlich über den Verkäufen. Ein Schwerpunkt lag auf Deutschland und Asien, in beiden Regionen überstiegen die Käufe die Verkäufe um ein Vielfaches. Abgeschlagen blieben dagegen Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt USA: Bei einem Fundflow-Faktor von 0,07 überstiegen die Verkäufe die Käufe deutlich. Diese Entwicklung überrascht kaum: Schon seit der ersten Amtszeit Trumps weisen die Daten auf eine schrumpfende US-Wirtschaft hin. Wie sich die neue Zollpolitik auswirkt, werden wir vermutlich ab Mitte des Jahres deutlicher sehen.

Grafik 2: Fundflow-Faktor aktiv gemanagter Fonds im April 2025

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen). Lesebeispiel: Im April 2025 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um rund 5 Prozent über den Mittelabflüssen. Stand: 7. Mai 2025 © FNZ Bank

Wie sah es bei Aktien- und Mischfonds aus?

Karst: Aktienfonds wurden im April etwas stärker nachgefragt als im Vormonat: Dort lagen die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 0,89 nur leicht über den Verkäufen. Der regionale Fokus lag dabei auf globalen Aktienfonds, hier betrug der Fundsflow-Faktor 0,98. Ebenfalls beliebt waren Aktienfonds mit Fokus auf Europa und Asien. Weniger beliebt blieben auch hier Aktienfonds mit Schwerpunkt USA.

Bei Mischfonds hat die Nachfrage im April leicht abgenommen: Bei einem Fundflow-Faktor von 0,78 überstiegen die Verkäufe die Käufe um 12 Prozentpunkte. Besonders beliebt waren dabei globale Mischfonds. Dort hielten sich Käufe und Verkäufen in etwa die Waage.

Welche konkreten aktiven Fonds waren im April besonders gefragt?

Karst: Im April waren es vier Geldmarktfonds und ein Aktienfonds:

Der Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR) | LU0099574567: Der Aktienfonds ist auf langfristiges Kapitalwachstum angelegt. Er investiert mindestens 70 Prozent – meist 75 Prozent – seines Vermögens in Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln, die auf technologische Fortschritt abzielen. 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

Der Oddo BHF Money Market DR-EUR | DE000A0YCBQ8: Dieser Geldmarktfonds zielt auf die Entwicklung der Geldmärkte und damit einen kontinuierlichen Wertzuwachs ab. Liquidität und maximale Sicherheit haben oberste Priorität. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement aktiv in eine Kombination von Geldmarktinstrumenten. Der Fokus liegt auf Anleihen von öffentlichen Ausstellern, Pfandbriefen oder Covered Bonds sowie Termingeldern.

Der DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524: Dieser Geldmarktfonds zielt auf eine angemessene Geldmarktrendite in Euro ab. Dafür investiert er vor allem in Einlagen bei Kreditinstituten sowie in Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten oder gegen Euro abgesichert sind. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg werden auch ökologische, soziale und die Prinzipien einer guten Unternehmensführung berücksichtigt (ESG-Aspekte).

Der Oddo BHF Money Market Inhaber-Anteile CR-EUR | DE0009770206: Der dritte Geldmarktfonds strebt stetige Liquidität und höchstmögliche Sicherheit an. Dazu investiert er schwerpunktmäßig in Pfandbriefe beziehungsweise Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie Termingelder.

Der Allianz Euro Cash - A - EUR | LU0052221412: Dieser vierte Geldmarktfonds, der im April besonders beliebt war, strebt einen geldmarktgerechten Ertrag anl. Dafür engagiert er sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen und ebenso in Bankeinlagen. Sofern staatliche Geldmarktinstrumente über ein Investment-Grade-Rating verfügen, können diese ebenfalls erworben werden. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen höchstens zwei Jahre restlaufzeit haben. Die mittlere Kapitalbindungsdauer beträgt maximal sechs Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

Grafik 3: Die fünf umsatzstärksten aktiven Fonds im April 2025