Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Peter Karst, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.

Die B2B-Direktbank FNZ Bank (vormals Ebase) verwaltet rund 60 Milliarden Euro Kundenvermögen. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gewährt die Depotbank einmal pro Monat einen Einblick in die Bewegungen innerhalb ihrer Kundendepots. Dabei liefert sie Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl mit Blick auf die Fondskategorien aktiv gemanagte Fonds und ETFs als auch auf Einzelfondsebene. FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Karst, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für Juli 2025 ab?

Peter Karst: Der Dax legte im Juli eine volatile, aber insgesamt positive Performance hin und beendete den Handelsmonat bei einem Stand von rund 24.065 Punkten – das erste Mal in der Index-Historie, dass der Dax einen Monat bei mehr als 24.000 Punkten abschließen konnte. Und auch die Stimmung der Anlegerinnen und Anleger schien sich im Juli etwas zu bessern. Hierzu trug nicht zuletzt die zunehmende Klarheit auf die zukünftige Handels- und Steuerpolitik der USA bei.

Entsprechend investitionsfreudig zeigten sich auch die Kundinnen und Kunden der FNZ Bank. Der Fundflow-Faktor bei aktiven Fonds stieg in der Folge im Vergleich zum Vormonat leicht an und erreichte einen Wert von 1,10. Somit überstiegen die Mittelzuflüsse der FNZ Bank Kundinnen und Kunden bei aktiven Fonds die Mittelabflüsse um zehn Prozentpunkte. Und auch die Handelsaktivität konnte auf einen Wert von 112 Prozent des Vorjahresdurchschnitts ansteigen. Insgesamt ein erfreuliches Signal, das für die positiven Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger spricht.

Gleichzeitig treffen die positiven Erwartungen auf keine einfach einzuschätzende Marktsituation: Auch wenn sich mit Blick auf die Handelsbeziehungen mit den USA mittlerweile ein immer klareres Bild ergibt, sorgen geo- und handelspolitische Unsicherheiten weiter für Spannungen. Darüber hinaus dämpfte Christine Lagarde in der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank Ende Juli bestehende Erwartungen an weitere mögliche Zinssenkungen, obwohl sich die Inflationsrate bei 2 Prozent zuletzt stabil gezeigt hatte.

Gut diversifizierte Portfolien bleiben also weiterhin unerlässlich, um sich gegen die Risiken des Marktes, aber auch gegen das Risiko eines möglichen Wideranstiegs der Inflation und damit entsprechenden Reaktionen am Anleihenmarkt möglichst effektiv abzusichern.

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.



Lesebeispiel: Im Juli 2025 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 112 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 12 Prozentpunkte über dem Schnitt des Vorjahres.



Stand: 1. August 2025 © FNZ Bank

Wie haben sich die Anleger im Juli positioniert?

Karst: Wie auch der Juni blieb der Juli von einer breiten, Assetklassen-übergreifend Nachfrage geprägt. So haben die Kunden sowohl ihre Bestände in Aktienfonds als auch Rentenfonds weiter ausgebaut. Bei Aktienfonds überstiegen die Käufe die Verkäufe mit einem Fundflow-Faktor von 1,16 um etwa 16 Prozentpunkte. Dabei waren vor allem Fonds, die in europäische Werte oder aber in Asien investieren gefragt.

Bei Rentenfonds war die Nachfrage sogar noch ausgeprägter. Hier lag der Fundflow-Faktor bei 1,64 und überstieg damit sogar den vergleichsweise hohen Wert aus dem Vormonat Juni. Damit lagen die Käufe um mehr als die Hälfte über den Verkäufen. Hier waren bei den FNZ Bank Kunden vor allem Rentenfonds mit einem Anlageschwerpunkt in Europa sowie solche mit einem weltweiten Anlageuniversum im Fokus.

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).



Lesebeispiel: Im Juli 2025 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um rund 10 Prozentpunkte über den Mittelabflüssen.



Stand: 1. August 2025 © FNZ Bank

Wie war die Situation bei Mischfonds?

Karst: Die Nachfrage nach Mischfonds ist im Juli leicht gesunken, sodass die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 0,95 leicht die Käufe überstiegen. Dabei blieben die sich im Vormonat abzeichnenden Nachfragepräferenzen der Kunden weiterhin bestehen beziehungsweise prägten sich sogar noch deutlicher aus. So haben bei Mischfonds die europaweit anlegen die Käufe die Verkäufe mit einem Fundflow-Faktor von 3,40 deutlich übertroffen. Dagegen würden beispielsweise Fonds mit einem Schwerpunkt auf Anlagen in Deutschland oder den USA weiterhin überwiegend verkauft.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Juli besonders interessiert?

Karst: Im Juli fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der FNZ Bank Kunden zwei Geldmarktfonds und drei Aktienfonds.

Um sein Anlageziel, nämlich eine Rendite in Euro zu erzielen, zu erreichen, investiert der erste Geldmarktfonds Allianz Euro Cash (LU0052221412) in erster Linie in festverzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente und wählt hierzu überwiegend Titel mit gutem bis hervorragendem Kreditrating aus. Maximal 5 Prozent des Fonds dürfen in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.