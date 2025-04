Die Fonds-Lieblinge der FNZ-Kunden im März 2025

Die B2B-Direktbank FNZ Bank (vormals Ebase) verwaltet rund 135 Milliarden Euro Kundenvermögen. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gewährt die Depotbank einmal pro Monat einen Einblick in die Bewegungen innerhalb ihrer Kundendepots. Dabei liefert sie Daten zu Handelsaktivitäten (Grafik 1) und Mittelzuflüssen (Grafik 2) – sowohl mit Blick auf die Fondskategorien aktiv gemanagte Fonds und ETFs als auch auf Einzelfondsebene (Grafik 3). FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Karst, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für Februar 2025 ab?

Peter Karst: Die globalen Märkte wurden im März erheblich durch die Ankündigung umfassender Zölle durch US-Präsident Donald Trump und die daraus entstandenen handelspolitischen Spannungen beeinflusst. Entsprechend zeigten sich die weltweiten Finanzmärkte in einem Umfeld sich ankündigender struktureller Veränderung im März geprägt von Unsicherheit und Volatilität.

Neben Rückgängen US-amerikanischer Indizes wie dem S&P 500 oder dem Nasdaq Composite blieben hiervon auch die europäischen Märkte nicht unberührt – auch wenn diese im März weiterhin besser abschnitten als ihre US-amerikanischen Pendants: So beendete auch der Dax den Handelsmonat März mit einer leicht negativen Entwicklung bei einem Stand von rund 22.163 Punkten. Damit gab die durch die geplante milliardenschwere Investitionsoffensive der Bundesregierung und die starken Leistungen in verschiedenen Sektoren getriebene positive Entwicklung des deutschen Leitindex der Ankündigung neuer Zölle zum Monatsende nach.

Dennoch beendete der Dax ungeachtet der geo- und handelspolitischen Unsicherheiten das erste Quartal des Jahres 2025 mit einem deutlichen Plus von mehr als 11 Prozent. Nachdem in den letzten Jahren vor allem US-Aktien deutliche Gewinne erzielen konnten, sieht es nun zunehmend so aus, als würden europäischen Aktien immer mehr in den Fokus der Anleger rücken. Und auch bei den FNZ-Bank-Kunden war im März trotz der volatilen Märkte keine tiefgreifende Verunsicherung zu spüren: So lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um rund 6 Prozent über den Mittelabflüssen und die Handelsaktivität kletterte mit 151 Prozent des Vorjahresdurchschnitts auf den höchsten Wert des Jahres 2025. Diese auch absolut betrachtet hohen Werte zeugen weiterhin von der Investitionsbereitschaft der Anleger, die wohl langfristig auf eine positive Entwicklung der Märkte zu setzen scheinen.

Wie sich die globalen Märkte nun tatsächlich entwickeln werden, bleibt weiterhin abzuwarten. Stärker denn je sind die Kapitalmärkte verschiedenen teilweise sehr gegensätzlichen Impulsen und strukturellen Veränderungen ausgesetzt – ein geopolitisches Spannungsfeld, das es schwierig macht, die marktwirtschaftlichen und makroökonomischen Auswirkungen abzuschätzen.

Grafik 1: Handelsaktivität aktiv gemanagter Fonds im März 2025

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an. Lesebeispiel: Im März 2025 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 151 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 51 Prozentpunkte über dem Schnitt des Vorjahres. Stand: 1. April 2025 © FNZ Bank

Wie haben sich die Anleger im März positioniert?

Karst: Der Trend zur in Anbetracht der aktuell eher angespannten Marktsituation eher defensiven Aufstellung der Portfolios unserer Kunden, den wir bereits im vergangenen Jahr beobachten konnten, hat sich auch im März weiter fortzusetzt. So standen weiterhin vermehrt Rentenfonds im Fokus der FNZ-Bank-Kunden. Bei einem Fundflow-Faktor von 1,87 lagen die Käufe hier deutlich über den Verkäufen. Dabei wurde jedoch – in Anbetracht des angekündigten Investitionspakets der Bundesregierung erwartbar – ein deutlicher Schwerpunkt auf Deutschland gesetzt. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe um mehr als das Neunfache. Abgeschlagen war dagegen der Anlageschwerpunkt USA, hier überstiegen die Verkäufe die Käufe bei einem Fundflow-Faktor von 0,23 deutlich.

Grafik 2: Fundflow-Faktor aktiv gemanagter Fonds im März 2025

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen). Lesebeispiel: Im März 2025 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um rund 6 Prozent über den Mittelabflüssen. Stand: 1. April 2025 © FNZ Bank

Wie war die Situation bei Aktienfonds und Mischfonds?

Karst: Die Nachfrage nach Aktienfonds im März blieb hinter der zuletzt leicht angestiegen Nachfrage aus dem Februar zurück. So lagen die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 0,78 um 22 Prozentpunkte über den Verkäufen. Der regionale Fokus blieb dabei recht deutlich auf Aktienfonds aus Europa, hier überstiegen die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,44 um 44 Prozentpunkte. Und auch der Anlageschwerpunkt Deutschland stand im Fokus der Anleger, hier überstiegen die Käufe die Verkäufe um 2 Prozentpunkte. Kaum gefragt waren dagegen bei einem Fundflow-Faktor von 0,02 Aktienfonds aus den USA, was einen deutlichen Rückgang zum Vormonat bedeutet.

Regionale Unterschiede ergaben sich auch bei der Nachfrage nach Mischfonds: Während die Verkäufe die Käufe hier mit einem Fundflow-Faktor von 0,97 nur leicht überstiegen, stand bei Mischfonds auch im März vor allem ein weltweiter Anlageschwerpunkt im Fokus. Bei einem Fundflow-Faktor von 1,09 überstiegen die Käufe die Verkäufe um 9 Prozentpunkte. Weniger gefragt waren dagegen auch hier Mischfonds mit Anlageschwerpunkt USA, hier überstiegen die Verkäufe die Käufe bei einem Fundflow-Faktor von 0,23 deutlich.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im März besonders interessiert?

Karst: Im März fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der FNZ-Bank-Kunden vier Geldmarktfonds und ein Aktienfonds.

Der erste Geldmarktfonds ODDO BHF Money Market (ISIN: DE000A0YCBQ8) zielt auf die Beteiligung an der Entwicklung der Geldmärkte und damit einen kontinuierlichen Wertzuwachs ab. Liquidität und maximale Sicherheit haben oberste Priorität. Um dies zu erreichen, wird aktiv in eine Kombination von Geldmarktinstrumenten investiert, wobei der Fokus auf Anleihen von öffentlichen Ausstellern, Pfandbriefen oder Covered Bonds sowie Termingeldern liegt.

Der zweite Geldmarktfonds DWS ESG Euro Money Market (LU0225880524) zielt auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro ab. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Einlagen bei Kreditinstituten sowie in Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten oder gegen Euro abgesichert sind. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg werden auch ökologische, soziale und die Prinzipien einer guten Unternehmensführung berücksichtigt (ESG-Aspekte).

Der dritte Geldmarktfonds Allianz Euro Cash (LU0052221412) hat einen geldmarktgerechten Ertrag zum Ziel. Um dies zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Sofern staatliche Geldmarktinstrumente über ein Investment-Grade-Rating verfügen, können diese ebenfalls erworben werden. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen und eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren aufweisen. Die mittlere Kapitalbindungsdauer des Fonds beträgt maximal sechs Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

Das Anlageziel des vierten Geldmarktfonds DWS Euro Flexizins (DE0008474230) ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen. Außerdem wird in variabel verzinsliche Wertpapiere investiert.

Der Aktienfonds DWS Top Dividende (DE0009848119) bietet eine Aktienanlage mit der Chance auf einen laufenden Ertrag. Hierzu investiert das Management weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

Grafik 3: Die fünf umsatzstärksten aktiven Fonds im März 2025