Die Fonds-Lieblinge der FNZ-Kunden im Mai 2025

Die B2B-Direktbank FNZ Bank (vormals Ebase) verwaltet rund 60 Milliarden Euro Kundenvermögen. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gewährt die Depotbank einmal pro Monat einen Einblick in die Bewegungen innerhalb ihrer Kundendepots. Dabei liefert sie Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl mit Blick auf die Fondskategorien aktiv gemanagte Fonds und ETFs als auch auf Einzelfondsebene. FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die Ergebnisse.

Herr Karst, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für Mai 2025 ab?

Peter Karst: Im Mai brachten die jüngste Annäherung zwischen China und den USA sowie der erst kürzlich bekanntgegebene Aufschub weiterer Zoll-Maßnahmen Erleichterung bei Anlegerinnen und Anlegern – und sorgten für gute Stimmung an den Märkten. In der Folge setzten die globalen Aktienmärkte ihre Erholung aus dem Vormonat April fort. So beendete auch der Deutsche Aktienindex Dax den Handelsmonat Mai bei einem Stand von fast 24.000 Punkten. Zum Vergleich: Dieser Wert liegt rund 1.500 Punkte über dem Stand vom Jahresende 2024 – und markiert das erste Mal in der Index-Historie, dass der Dax einen Monat bei mehr als 23.000 Punkten abschließt.

Diese überwiegend positive Stimmung war auch bei den Kundinnen und Kunden der FNZ Bank zu spüren: Bei einem Fundflow-Faktor von 1,25 überstiegen die Nettomittelzuflüsse die Nettomittelabflüsse sogar um ein Viertel. Auch die Handelsaktivität blieb mit einem Wert von 108 Prozent des Vorjahresdurchschnitts auf einem vergleichsweise hohen Niveau – und liefert damit einen deutlichen Hinweis auf die Investitionsbereitschaft der Anlegerinnen und Anleger. Denn: Die hohe Handelsaktivität aus dem Monat Mai und die deutlich positiven Mittelzuflüsse können als ein klares Zeichen dafür gewertet werden, dass die Kundinnen und Kunden der FNZ Bank ihre Portfolien vor dem Hintergrund einer positiven Zukunftserwartung ausbauen wollen.

Ungeachtet dieser positiven Entwicklungen stehen die globalen Märkte dennoch weiterhin vor einer Zerreisprobe: Die unvorhersehbare Handelspolitik der Trump-Administration und geopolitische Krisen führen noch immer zu Unsicherheiten an den Märkten. Ob sich die Entspannung aus dem Mai weiter fortsetzen wird, bleibt also abzuwarten.

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.



Lesebeispiel: Im Mai 2025 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 108 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 8 Prozentpunkte über dem Schnitt des Vorjahres. © FNZ Bank

Wie haben sich die Anleger im Mai positioniert?

Karst: Der Trend zur eher defensiven Aufstellung der Portfolien unserer Kundinnen und Kunden in Anbetracht der aktuell eher unsicheren Marktsituation, den wir bereits im vergangenen Jahr und zu Jahresanfang beobachtet haben, hat sich im Mai, vermutlich bedingt durch die überwiegend negativen Entwicklungen der Anleihenkurse an den globalen Märkten, erstmals umgekehrt. Bei einem Fundflow-Faktor von 0,86 lagen die Verkäufe bei Rentenfonds somit zum ersten Mal seit dem vergangenen Jahr über den Käufen.

Einen deutlichen Schwerpunkt legten die Anlegerinnen und Anleger dabei auf Rentenfonds mit Handelsschwerpunkt Europa, denn hier überstiegen die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,89 um 89 Prozentpunkte und damit fast um das Doppelte. Deutlich weniger gefragt blieben dagegen Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt USA – hier betrug der Fundflow-Faktor 0,06.

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).



Lesebeispiel: Im Mai 2025 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um rund 25 Prozent über den Mittelabflüssen. © FNZ Bank

Wie war die Situation bei Aktienfonds und Mischfonds?

Karst: Ganz anders sah die Entwicklung dagegen bei Aktienfonds aus: So ist die Nachfrage nach Aktienfonds im Mai deutlich angestiegen: Der Fundflow-Faktor stieg auf 1,46 – die Käufe überstiegen die Verkäufe also um knapp die Hälfte. Besonders gefragt waren dabei Aktienfonds mit Handelsschwerpunkt Europa, hier überstiegen die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 3,45 um mehr als das Dreifache. Aber auch Aktienfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt waren bei den Kundinnen und Kunden der FNZ Bank gefragt – hier überstiegen die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,44 um 44 Prozentpunkte.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Eine weitere Überraschung: Auch wenn sich gerade die US-amerikanischen Aktienmärkte im Monat Mai deutlich erholen konnten, blieb die Nachfrage nach Aktienfonds mit Handelsschwerpunkt USA zumindest bei den Kundinnen und Kunden der FNZ Bank hinter dieser Entwicklung zurück – hier betrug der Fundflow-Faktor lediglich 0,69.

Auch die Nachfrage nach Mischfonds war im Mai im Vergleich zum Vormonat deutlich angestiegen: So lagen die Käufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,46 mit 46 Prozentpunkten deutlich über den Verkäufen. Der regionale Fokus lag dabei auf in Europa investierten Mischfonds, dicht gefolgt von Mischfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt. Eine deutlich positive Entwicklung also, die wir weiterhin beobachten werden.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Mai besonders interessiert?

Karst: Im Mai fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der FNZ Bank Kunden zwei Geldmarktfonds, zwei Aktienfonds und ein Mischfonds.

Der erste Geldmarktfonds Oddo BHF Money Market (ISIN: DE000A0YCBQ8) zielt auf die Beteiligung an der Entwicklung der Geldmärkte und damit einen kontinuierlichen Wertzuwachs ab, wobei Liquidität und maximale Sicherheit oberste Priorität haben. Um dies zu erreichen, wird aktiv in eine Kombination von Geldmarktinstrumenten investiert und der Fokus auf Anleihen von öffentlichen Ausstellern, Pfandbriefen oder Covered Bonds sowie Termingeldern gelegt.

Das Anlageziel des zweiten Geldmarktfonds Allianz Euro Cash (LU0052221412) ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Hierfür engagiert sich der Fonds in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen und Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen, die Duration des Fonds beträgt maximal sechs Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

Das Anlageziel des ersten Aktienfonds Fidelity Global Technology (LU0099574567) ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70 Prozent (in der Regel 75 Prozent) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Außerdem werden 50 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

Der zweite Aktienfonds Acatis Value Event (DE000A0X7541) hat einen möglichst hohen Wertzuwachs zum Ziel. Um diesen zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei werden bei der Auswahl der Fondspositionen beim wertorientierten Anlegen (sogenanntes Value Investing) unternehmensspezifische Events (sogenanntes Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt. Fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen sollen durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität reduziert werden.

Der Mischfonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657) zielt auf einen angemessenen Wertzuwachs ab. Dabei wird die Anlagestrategie auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen kann. Außerdem werden fortlaufend mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert, wobei bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens direkt (physisch) in Gold investiert werden dürfen.