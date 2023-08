Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Invesco startet Rohstoff-ETF

Die Anlagegesellschaft Invesco Asset Management (Invesco AM) bringt den Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted (ISIN: IE000CYTPBT0) auf den Markt. Der ETF bildet den Bloomberg Commodity Carbon Tilted Total Return Index nach.

Der Index umfasst Futures auf dieselben 24 Rohstoffe wie der übergeordnete Bloomberg Commodity Index. Jedoch berücksichtigt Bloomberg bei der Gewichtung der Rohstoffe im Bloomberg Commodity Carbon Tilted Total Return Index auch Umwelteinflüsse, die mit der Produktion verbunden sind. Der Index fasst Rohstoffe mit vergleichbaren Produktionsprozessen in folgenden Gruppen zusammen: Industriemetalle, Edelmetalle, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebendvieh, Primärenergie und Destillate. Invesco AM stuft den Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ein.

Gary Buxton, Leiter EMEA ETFs und Indexed Strategies bei Invesco, sagt über die Fondsauflegung:

„Die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen ist unverändert hoch, wobei der Schwerpunkt vor allem auf Klimafaktoren liegt. Immer mehr Anleger nutzen ETFs als effiziente, kostengünstige Möglichkeit, um ihre Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und viele Investoren haben Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategien in ihre Aktien- und Anleihen-Kernallokationen integriert. Die Investoren, mit denen wir sprechen, wollen jetzt zunehmend auch den Rest ihres Portfolios nachhaltiger ausrichten.“

Paul Syms, Leiter EMEA Fixed Income und Commodity ETF Product Management bei Invesco, ergänzt:

„Rohstoffe können verschiedene Funktionen erfüllen, zum Beispiel als Portfoliodiversifikator, zur Inflationsabsicherung oder um Zugang zu potenziellen Wachstumschancen zu erhalten. Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft wird sich auf alle Rohstoffe im Index auswirken, auch auf diejenigen, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer grüner Technologien spielen. Wir sind der Ansicht, dass dieser neue ETF Anlegern die Möglichkeit gibt, ihre Portfolios zu diversifizieren und stärker auf ihre Umweltziele auszurichten.“

Montrusco Bolton bringt US-Aktienfonds

Der kanadische Asset Manager Montrusco Bolton lanciert mit Universal Investment den UI I Montrusco Bolton US Equity (LU2606335037). Der Aktienfonds besteht aus 20 bis 40 US-Titeln, bei deren Auswahl ESG-Aspekte eine Rolle spielen. Montrusco Bolton stuft ihn nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Die Anlagegesellschaft bietet den Montrusco Bolton US Equity Anlegern in Luxemburg, Deutschland und Österreich an.

Sylvain Boulé, Präsident und CEO von Montrusco Bolton, sagt über die Fondsauflegung: