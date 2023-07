Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Ossiam erweitert Fonds-Palette

Das Fondshaus Ossiam hat einen neuen ETF aufgelegt. Der Ossiam ESG Shiller Barclays Cape Global Sector (ISIN: IE000SVSL9U5) ziele wie sein nicht nachhaltiges Pendant, Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector, darauf ab, die globalen Aktienmärkte mit Aktien aus den Industrieländern, die Teil des Universums des MSCI-World-Index sind, zu übertreffen, heißt es vom Anbieter. Dabei handele es sich in erster Linie um große und mittelgroße Unternehmen aus dem Index Shiller Barclays Cape Global Sector, der auf Basis des von Robert Shiller entwickelten zyklisch bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnisses – auch „Shiller-KGV“ genannt – konstruiert ist.

In die neue Strategie sei darüber hinaus ein Nachhaltigkeitsfilter integriert, der einen Best-in-Class-Ansatz mit Ausschlusskriterien kombiniere. Nicht investiert wird demnach in Firmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact, einer globalen Leitlinie für Unternehmen, verstoßen oder in Branchen wie Waffen, Tabak oder Kohle tätig sind. Die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds, der den Index physisch nachbildet, beträgt 0,75 Prozent. Der ETF ist in zwei Anteilsklassen erhältlich – in Euro sowie in US-Dollar (IE000X44UYY8).

BNP Paribas AM legt nachhaltigen ETF auf

Mit dem BNP Paribas Easy S&P 500 ESG (IE0004J37T45) startet BNP Paribas Asset Management einen neuen ETF. Das Neuprodukt ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und bildet den Index S&P 500 ESG nach. Dabei handelt es sich um einen US-amerikanischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Index mit Aktien aus dem S&P 500, die einen Best-in-Class-Ansatz verfolgen. Ausgeschlossen werden unter anderem Wertpapiere, die nicht mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen konform sind. Der Index, der im Jahr 2019 eingeführt wurde, umfasst etwa 300 der 500 Unternehmen seines Mutterindex.

Der neue ETF ist an der Deutschen Börse gelistet. Neben einer Euro-Tranche ist auch eine Anteilsklasse in US-Dollar (IE0000VX9GN7) sowie eine Euro-Tranche mit Währungsabsicherung (IE000Q6C8036) erhältlich. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,12 Prozent.

Neuer Covered-Call-ETF von Global X

Der ETF-Anbieter Global X bringt ein neues Produkt für Anleger aus Deutschland auf den Markt. Der Global X S&P 500 Covered Call (IE0002L5QB31) wurde nun an der Deutschen Börse Xetra und der London Stock Exchange gelistet. Covered-Call-ETFs verfolgen eine spezielle Strategie, bei der mit gedeckten Kaufoptionen gehandelt wird. Es handele sich um den zweiten unter Ucits-Dach aufgelegten Covered-Call-ETF des Anbieters, heißt es. Der ETF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,45 Prozent.