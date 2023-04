Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Neuer ELTIF von Aquila Capital investiert in die Energiewende

Für Privatanleger war es bisher kaum möglich, in Private Equity, Infrastrukturprojekte, Private Debt oder professionelle Immobilienprojekte zu investieren. Dies war Family-Offices oder millionenschweren Privatinvestoren vorbehalten. Doch das ändert sich seit einiger Zeit. Der Zugang zu dieser neuen Anlagewelt verbirgt sich hinter dem Kürzel Eltif – European Long Term Investment Fund.

Die Hamburger Investmentgesellschaft Aquila Capital will im dritten Quartal 2023 ihren ersten European Long-Term Investment Fund (ELTIF) auflegen. Mit diesem ELTIF wird privaten Investoren die Möglichkeit gegeben, in den Ausbau der Energieinfrastruktur zu investieren.

Der von Aquila Capital geplante ELTIF soll als Impact-Fonds alle Aspekte der Energiewende abbilden - von der Erzeugung erneuerbarer Energien über die Speicherung von Strom und Maßnahmen zur Energieeffizienz bis hin zur dazugehörigen Infrastruktur. Darüber hinaus soll er als echte Alternative zu traditionellen Anlageklassen eine erhöhte Diversifikation sowie Inflationsschutz durch Investitionen in Sachwerte ermöglichen. Die geplanten Investitionen sind über verschiedene Technologien, Länder und Entwicklungsstufen hinweg diversifiziert.

David Striegl managt neuen Dividendenfonds von Kepler

Kepler Fonds hat mit dem Kepler Dividend Select Aktien (ISIN:AT0000A32QK3) einen neuen Fonds aufgelegt, der überwiegend in dividendenstarke Aktien investiert. Er ist nach Artikel-8 eingestuft und investiert in Unternehmen, die neben einer Kurssteigerung auch eine attraktive Dividendenausschüttung erwarten lassen. Der neue Fonds wird von David Striegl gemanagt.

Die größten Länderpositionen sind derzeit die USA, Deutschland, Japan und Kanada. Bei der Gewichtung nach Branchen nehmen die Informationstechnologie, der Finanzsektor, das Gesundheitswesen und die Kommunikationsdienstleistungen den größten Anteil ein. Zu Striegls größten Positionen zählen derzeit Microsoft, Apple, Chevron und BASF. Im Investmentprozess werden sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Darüber hinaus werden Ausschlusskriterien wie Arbeits- und Menschenrechtskonflikte, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt. Die jährlichen laufenden Kosten des Fonds liegen bei 1,35 Prozent.

Kepler Rent Select 2030 mit Fokus auf Investment-Grade-Ratings

Der Kepler Rent Select 2030 (ISIN: AT00RENT30A9) investiert überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen sowie Anleihen aus Schwellenländern, die in Euro begeben oder in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder ihre Emittenten weisen ein Investment-Grade oder ein vergleichbares Rating auf. Das Zinsänderungsrisiko wird bis zur Endfälligkeit am 20. März 2030 sukzessive abgebaut.

Bewährte Strategie – neuer Fondsname

Der bisherige Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen (AFB) wird per 1. Mai in AFB Global Equity Select (ISIN:DE000A2PE006) umbenannt. Damit wird die Anlagestrategie des AFB, die sich auf die globalen Aktienmärkte und die gezielte Auswahl von Top-Performern im Bereich der börsennotierten Beteiligungsgesellschaften konzentriert, noch deutlicher. Die Anlagestrategie des AFB war von Anfang an global ausgerichtet. Oftmals wurde dies fälschlicherweise als Beschränkung auf deutsche Beteiligungsgesellschaften interpretiert, obwohl der Fokus des AFB auf den Aktienmärkten der Welt liegt.

Das Anlageuniversum umfasst rund 500 Unternehmen, von denen nach einer ersten Auswahl 350 übrigbleiben, von denen wiederum rund 100 die Anforderungen des Managers erfüllen. Diese sehen unter anderem vor, dass die Unternehmen mindestens fünf Beteiligungen halten und eine Marktkapitalisierung von mindestens 50 Millionen Euro aufweisen.

Fondsmanager Gunter Burgbacher, Partner und Investment-Spezialist bei der VVO Haberger AG, erläutert die Hintergründe: „Wir haben die Strategie des AFB stetig weiterentwickelt und erzielten mit unserer wachstumsorientierten Mischung aus Bottom-up-Ansatz und der Kombination von verschiedenen Investmentstrategien im Bereich der börsennotierten Beteiligungsunternehmen seit Fondsauflage über sieben Prozent Wertsteigerung pro Jahr.“

DPAM setzt auf Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern

Mit einer Strategie für Hartwährungsanleihen erweitert Degroof Petercam Asset Management (DPAM) sein Angebot im Segment Schwellenländeranleihen. Der DPAM Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable (ISIN: LU2463508684) setzt auf Anleihen in den Währungen US-Dollar, Euro und Britisches Pfund und kombiniert das derzeit hohe Potenzial der Schwellenländer mit einem im Vergleich zu Lokalwährungsanleihen begrenzten Währungsrisiko.

Laut Degroof Petercam bieten Schwellenländeranleihen derzeit gute Einstiegschancen. Die Inflation dürfte in diesen Ländern nicht weiter steigen und die wirtschaftliche Lage gibt den Zentralbanken in diesem Jahr Spielraum für Zinssenkungen. Dank steigender ausländischer Direktinvestitionen dürften sich die Schwellenländer positiv entwickeln.

Die Bewertung von Ausstellerländern nach ESG-Kriterien ist fester Bestandteil der Anlagestrategie von DPAM. Anleihen von Staaten mit hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Transparenz und demokratische Werte werden verstärkt berücksichtigt.

Franklin Templeton bringt neuen Fonds für chinesische A-Share-Aktien

Franklin Templeton gibt die Auflegung des Franklin Sealand China A-Shares Fund (ISIN: LU2580893597) bekannt. Der Fonds hat zunächst in Deutschland, Österreich, Norwegen, Spanien und Schweden die Zulassung zum Vertrieb. Verwaltet wird der Fonds von Franklin Templeton Sealand Fund Management, einem in Shanghai ansässigen Joint Venture mit Franklin Templeton.

Das Investmentteam verfügt über eine starke Onshore-Präsenz in China und kann auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von China A-Shares verweisen. Dabei handelt es sich um Aktien von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina, die an den beiden chinesischen Börsen Shanghai Stock Exchange und Shenzhen Stock Exchange gehandelt werden. Die umfassende Kenntnis der lokalen Wirtschaft, Politik und anderer nicht-ökonomischer Faktoren soll es dem Team ermöglichen, Trends, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Der neue Fonds konzentriert sich auf etwa 35 bis 50 Aktien aus dem über 600 Titel umfassenden Kernaktienpool von Franklin Templeton Sealand Fund Management. Diese Unternehmen sind nach Branchen, Sektoren und Marktkapitalisierung diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf Aktien mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung liegt. Die zehn größten Aktien des Fonds werden voraussichtlich etwa 50 Prozent des Portfolios ausmachen.