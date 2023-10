Frisch aufgelegt Diese Fonds und ETFs sind neu am Markt

Bantleon erweitert Index-Fondsfamilie um nachhaltiges Angebot

Bantleon hat den nachhaltigen Index-Fonds Bantleon Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds (ISIN: DE000A3DDQK5) aufgelegt. Er basiert auf dem Konzept des bestehenden Bantleon-Global-Challenges-Index-Fonds und wird um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erweitert. Er bildet dabei den Global Challenges Index Paris Aligned (GCX PA) der Börse Hannover nahezu eins zu eins ab. Dieser enthält aktuell rund 200 internationale Unternehmen.

Investiert wird laut Bantleon in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, die sich aktiv für den Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Corporate Governance einsetzen. Orientierungsrahmen sollen die sieben Handlungsfelder sein, die von der UN und der EU zu diesem Thema definiert sind: Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Governance-Strukturen. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens.

JP Morgan Asset Management bietet globalen Aggregate-Bond-ETF an

Einen neuen, aktiven Anleihe-ETF hat JP Morgan Asset Management im Angebot: Der JPM Active Global Aggregate Bond Ucits ETF (ISIN: IE000LHP8TA1) soll ein diversifiziertes Investment in globale Anleihen ermöglichen. Zum Spektrum zählen Staats- und Unternehmensanleihen, staatsnahe Emittenten, Schwellenländer-Bonds sowie verbriefte Anleihen in 25 lokalen Währungsmärkten. Durch die aktive Verwaltung kann die Allokation auf Emittenten mit höherer Qualität ausgerichtet und jeweils dort reduziert werden, wo das Risiko einer Herabstufung besteht. Der ETF wird gemäß der EU-SFDR-Verordnung als Artikel 8 eingestuft.

Pax-Bank lanciert nachhaltigen Anleihefonds

Die Kölner Pax-Bank legt gemeinsam mit Verida Asset Management und Universal Investment den Publikumsfonds Pax ESG Laufzeitfonds 2029 (ISIN: DE000A3D9HH9) auf. Der Fonds soll Nachhaltigkeit mit einem ertragsstarken Anleiheportfolio verbinden. Investiert wird in rund 100 Unternehmensanleihen globaler Emittenten auf Euro-Basis.

Die Investition in Unternehmensanleihen unterliegt dabei klar definierten Regeln: Erstens wird ein Nachhaltigkeitsfilter angewendet. Zweitens soll der Fonds insgesamt ein Mindest-Durchschnitts-Rating von BBB aufweisen. Um Marktchancen zu nutzen, können Nachranganleihen und höherverzinsliche Anleihen bis zu einem Gewicht von je 10 Prozent beigemischt werden. Jeder Einzeltitel soll aber das Mindestrating von B- erfüllen. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf in Euro ausgegebenen Anleihen.

Deka erweitert Produktpalette um Nasdaq-100-ETF

Die Deka ergänzt ihre ETF-Produktpalette um den Deka Nasdaq-100 Ucits ETF (ISIN: DE000ETFL623). Der abgebildete Index enthält 100 Aktien von Unternehmen, die an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind. Der Indexfonds bildet damit einen der wichtigsten Indizes des amerikanischen Aktienmarkts ab.

Wisdom Tree führt kapitaleffiziente Alternative ein

Wisdom Tree führt den Wisdom Tree US Efficient Core Ucits ETF (ISIN: IE000KF370H3) ein. Dieser Fonds zielt darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung des Wisdom Tree US Efficient Core Ucits Index abzubilden. Er investiert 90 Prozent seines Vermögens in einen diversifizierten Korb aus den 500 größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Asset Managers erfüllen. Zusätzlich wird laut Wisdom Tree „ein Engagement von 60 Prozent in Futures auf US-Staatsanleihen darübergelegt“. Die verbleibenden 10 Prozent des Portfolios dienen als Barsicherheit für die Futures. Das Futures-Portfolio besteht dabei aus einem gleichgewichteten Korb von fünf US-Treasury-Futures-Kontrakten mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren. Die Engagements werden vierteljährlich neu gewichtet.

Hohe Rendite trotz Investment-Grade-Rating

Mit dem neuen Anleihenfonds FAM Credit Select (ISIN: DE000A3D1WQ6) von Frankfurt Asset Management sollen High-Yield-ähnliche Renditen mit einem Gesamtportfolio im Investment-Grade-Bereich erzielt werden. Das Mindest-Rating der einzelnen Schuldverschreibungen beträgt B. Ausgeschlossen sind damit Bonds mit einem Rating von Caa1 und darunter. Über alle Rating-Stufen gemittelt soll der neue Fonds im BBB-Bereich angesiedelt sein. Die Benotung des Gesamtportfolios ergibt sich dabei aus den im Fonds enthaltenden Anlageinstrumenten und nicht aus der Qualität der jeweiligen Emittenten. Die Betrachtung falle damit konservativer aus, heißt es von FAM.