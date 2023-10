Frisch aufgelegt Diese Fonds und ETFs sind neu am Markt

DWS erweitert ihr Angebot um nachhaltige Dividenden-ETFs

Die DWS hat ihr Angebot an Exchange Traded Funds (ETFs) mit vier neuen Xtrackers-Produkten erweitert. Diese ermöglichen Anlegern, in dividendenstarke Aktien in den USA, Europa, dem Euroraum und weltweit zu investieren. Gleichzeitig erfüllen sie strenge Nachhaltigkeitskriterien des renommierten Indexanbieters MSCI.

Die neuen Produkte, die seit dem 11. Oktober an der Deutschen Börse (Xetra) notiert sind, sind auf verschiedene Varianten der Indexserie MSCI High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select ausgerichtet. Diese spezielle Indexserie wurde entwickelt, um die oft entgegenstehenden Ziele von Dividendenrendite, Marktentwicklung und ESG-Kriterien effektiv miteinander in Einklang zu bringen.

Durch die Indexkonstruktion werden die CO₂-Intensität und die Investitionen in fossile Rohstoffe im Portfolio im Vergleich zum Ausgangsportfolio erheblich reduziert. Unternehmen mit kontroversen Aktivitäten und schädlichen Geschäftspraktiken sind ausgeschlossen. Gleichzeitig liegt der Fokus auf der Maximierung der Investitionen in dividendenstarke Aktien und der stärkeren Berücksichtigung von Qualitätsunternehmen, die langfristig zu einer stabilen Wertentwicklung beitragen können. Diese Strategie zielt darauf ab, erhebliche Klumpenrisiken im Hinblick auf Sektoren, Faktoren, Regionen oder Einzelaktien zu vermeiden.

Das Ziel der neuen Xtrackers-ETFs ist eine langfristige Wertentwicklung, die nahe an den breiten Marktindizes liegt, wie beispielsweise dem MSCI World. Gleichzeitig wird eine Dividendenrendite angestrebt, die in der Regel mit der von traditionellen Dividendenindizes vergleichbar ist.

Die Xtrackers-ETFs bieten eine vierteljährliche Ausschüttung der Erträge und zeichnen sich mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von jeweils 0,25 Prozent als äußerst kosteneffiziente Optionen in diesem Bereich aus.

Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales bei der DWS, kommentiert: „Die neue ETF-Palette von Xtrackers kombiniert Dividendenorientierung mit nachhaltigem Investieren und spiegelt gleichzeitig die Entwicklung der breiten Aktienmärkte wider. Wir erwarten eine hohe Nachfrage nach dieser Kombination wichtiger Anlageziele, sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren.“

ETF-Name ISIN Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG Ucits ETF IE000NS5HRY9 Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG Ucits ETF IE000V04SL39 Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG Ucits ETF IE000WQ16XQ4 Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG Ucits ETF IE000VCBWFL8

Investmentmanager Redwheel launcht nachhaltige Biodiversitätsstrategie

Der Investmentmanager Redwheel (ehemals RWC Partners) hat die Einführung seiner neuen Redwheel-Biodiversitätsstrategie bekannt gegeben. Die Leitung der Strategie wird von Amanda O'Toole von Redwheel übernommen, unterstützt von Co-Portfoliomanager Sébastien Bidault. Diese innovative Strategie wird im Einklang mit Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verwaltet und ist die erste in einer Reihe von Redwheel-Strategien, die sich gezielt mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auseinandersetzen. Dazu gehören der Verlust der Artenvielfalt, der Klimawandel, Gesundheitsrisiken und die alternde Bevölkerung.

Die Redwheel-Biodiversitätsstrategie hat zum Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu generieren, indem sie in ein Portfolio globaler Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen das Potenzial haben, den Verlust der biologischen Vielfalt zu reduzieren oder zu begrenzen, indem sie die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Artenvielfalt minimieren. Das Team verfolgt einen uneingeschränkten, aktiven Ansatz und wählt Unternehmen aus, die nachhaltiges Wachstum anstreben. Dabei liegt der Fokus auf vier Schlüsselthemen: nachhaltige Materialien, Landökosysteme, Wasserökosysteme sowie Kreislaufwirtschaft und Abfallmanagement.

Amanda O'Toole erklärt: „Die Redwheel-Biodiversitätsstrategie bietet eine bisher weitgehend ungenutzte Investitionsmöglichkeit für Anleger. Ich bin begeistert, Teil des Redwheel-Teams zu sein, da uns deren Investmentautonomie die Freiheit gibt, in die vielversprechendsten Chancen zu investieren, die sowohl der Umwelt als auch den Anlegern zugutekommen. Wir investieren in Unternehmen, die den Schutz der biologischen Vielfalt vorantreiben und durch innovative Produkte und Lösungen einen Mehrwert für Anleger und die Gesellschaft als Ganzes schaffen.“

LGIM erweitert seine ETF-Palette um Global-Brands-Strategie

Legal & General Investment Management (LGIM) erweitert seine ETF-Palette um den L&G Global Brands UCITS ETF (ISIN: IE0007HKA9K1). Mit dem neuen ETF wird der Markenwert in den Investmentprozess integriert und Anleger erhalten Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmen mit den weltweit wertvollsten Marken.

Der L&G Global Brands UCITS ETF basiert auf der Expertise von Brand Finance, dem weltweit führenden Unternehmen für unabhängige Markenbewertung und dem ersten Beratungsunternehmen, das für die ISO-konforme Bewertung von Marken in allen Branchen zertifiziert wurde. Brand Finance verwendet ein bewährtes Rahmenwerk zur Bestimmung des Markenwerts, das auf fünf Schlüsselindikatoren basiert: Markeninvestitionen, wahrgenommener Markenwert, Markenleistung, Markenwirkung und prognostizierte Erträge.

Der dem ETF zugrunde liegende Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die nach ihrem aggregierten Markenwert, wie er in der Brand Finance Global 100-Liste ausgewiesen wird, geordnet sind. Dieser Wert wird durch die Analyse von Millionen von Datenpunkten ermittelt. Darüber hinaus fließen Liquiditäts-, Qualitäts- und ESG-Kriterien in die Auswahl der Titel ein. Um die Portfoliokonzentration zu begrenzen, wird das Gewicht eines Unternehmens auf maximal fünf Prozent begrenzt und regelmäßig im Rahmen eines Rebalancings angepasst. Damit bietet der L&G Global Brands UCITS ETF Anlegern eine innovative Möglichkeit, in bewährte Markenwerte zu investieren und von deren langfristigem Potenzial zu profitieren.

Neuer globaler Kreditfonds von Pacific Asset Management



Pacific Asset Management, ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in London, und Coolabah Capital Investments, ein führender globaler aktiver Kreditfondsmanager, haben den Pacific Coolabah Global Active Credit Fund (ISIN: IE000F0LUSV5) ins Leben gerufen. Dieser neue globale Kreditfonds ist als irisches UCITS-Vehikel konzipiert und legt seinen Schwerpunkt auf Long-only-Kreditmöglichkeiten mit Investment-Grade-Status. Das Fondsmanagement obliegt Pacific Asset Management, während Coolabah beratend zur Seite steht.

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, die Benchmark für globale Unternehmensanleihen (Bloomberg Global Aggregate Corporate Currency Hedged Index) um mehr als 150 Basispunkte zu übertreffen. Der Pacific Coolabah Global Active Credit Fund ist in sieben verschiedenen Währungen erhältlich, einschließlich Euro, und bietet somit Anlegern die Möglichkeit, von diversifizierten Kreditchancen weltweit zu profitieren. Mit dieser innovativen Strategie und dem starken Fachwissen beider Unternehmen verspricht der Fonds eine attraktive Option zur Maximierung von Renditen im globalen Kreditmarkt zu sein.

Nomura bringt neuen Fonds für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern

Nomura Asset Management (NAM) hat sein Angebot im Bereich Fixed Income um einen neuen Fonds für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern erweitert. Der Nomura Emerging Market Corporate Bond Fund (ISIN: IE0007PJ9UL1) wird von Nomura Corporate Research & Asset Management (NCRAM), einer auf Hochzins- und Schwellenländeranleihen spezialisierten Investmentboutique von Nomura, verwaltet.

Die Strategie des Fonds basiert auf einer Kombination aus Bottom-up-Kreditauswahl und Top-down-Länderallokation, wobei die Expertise von NCRAM in den Bereichen Unternehmensanleihen und Schwellenländer-Research genutzt wird. Die Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index.

Der Fonds wird unter der Leitung von Meno Stroemer verwaltet, der dem Unternehmen im Januar 2023 beigetreten ist. Stroemer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Emerging Markets und Unternehmensanleihen, sowohl auf der Anlage- als auch auf der Vertriebsseite in Europa und den USA.

La Française mit neuem Laufzeitrentenfonds

Die französische Vermögensverwaltungsgesellschaft La Française kombiniert ihr Know-how im Bereich der Verwaltung von Finanzanleihen und der Verwaltung von Laufzeitfonds und hat den LA Française Financial Bonds 2027 (ISIN: FR001400I1A3) aufgelegt. Ziel dieses Rentenfonds mit Laufzeitbegrenzung ist es, während des empfohlenen Anlagezeitraums, der am Tag der Auflegung des Fonds beginnt und am 31. Dezember 2027 endet, eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Wertentwicklung der auf Euro lautenden Anleihen des französischen Staates mit Fälligkeit im Jahr 2027 (+2,75 Prozent) liegt. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Emittenten, die nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählt werden.

Die Anlagestrategie des Fonds ist diskretionär und konzentriert sich hauptsächlich auf in Euro denominierte Wertpapiere (wobei das Währungsrisiko systematisch abgesichert wird). Diese Wertpapiere weisen entweder ein Investment Grade Rating (bis zu 100 Prozent) oder ein High Yield Rating (bis zu 50 Prozent) auf. Sie können von privaten oder öffentlichen Emittenten (bis zu 20 Prozent), vorwiegend aus OECD-Ländern, begeben werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine möglichst breite Diversifikation des Portfolios auf rund 90 bonitätsstarke Emittenten hinsichtlich Rating, Nachrangigkeit, Emittententyp und geografischer Region an.