Lebensversicherung Diese Fondspolicen punkten auch nach der Zinswende

Ein klassisches Drama besteht aus fünf Akten: Exposition, ansteigende Handlung, Höhe- und Wendepunkt, fallende Handlung und Auflösung. Der Höhe- und Wendepunkt im dritten Akt, auch als Peripetie bezeichnet, steht für die unerwartete Umkehr im Handlungsverlauf des Dramas.

An dieser Stelle wird auch ersichtlich, ob die Handlung einen guten oder einen schlechten Ausgang nimmt. Der Höhepunkt der Niedrigzinsphase und gleichzeitig der Wendepunkt in Sachen Leitzinsen fand am 9. Juni 2022 statt. In der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) kündigte die Präsidentin Christine Lagarde eine erste Leitzinserhöhung im Juli 2022 an. Damit läutete sie die Zinswende ein. In zehn Schritten, erstmals im Juli 2022, dann im September, Oktober, Dezember 2022 sowie im Februar, März, Mai, Juni, Juli und September 2023 hat die EZB dann den Leitzins wieder auf aktuell 4,5 Prozent angehoben, im Oktober beließ die Zentralbank den Zins unverändert auf diesem Niveau.

Dramatische Folgen für Lebensversicherer

Für Lebensversicherer könnte die Zinswende zusammen mit der steigenden Teuerungsrate dramatische Folgen haben, warnt Gerrit Heine von Munich Re. „Hohe Inflation und ein rapide gestiegenes Zinsniveau erschweren ihr Geschäftsmodell und den Vertriebserfolg ihrer Produkte gleich mehrfach“, sagt der Leiter DACH-Region beim Rückversicherer. Der Wettbewerb um Kundengelder habe sich wieder erheblich verschärft. Vor der Zinswende hätten Banken nämlich versucht, Sichteinlagen zu reduzieren, unter anderem durch den Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten und teilweise durch Negativzinsen auf größere Geldsummen auf dem Girokonto. Im aktuellen Umfeld stark gestiegener Zinsen hingegen bieten sie wieder eigene Produkte an, die zumindest im direkten Vergleich zu Versicherungsprodukten mit einem hohen „Klassik“-Anteil sehr wettbewerbsfähig seien. Zugleich sinke aufgrund der hohen Inflation die Sparfähigkeit der Bevölkerung und damit die Nachfrage nach Altersvorsorgeprodukten.

Doch das Vertriebstief betrifft laut Heine nicht alle Lebensversicherungen gleichermaßen. Bei chancenorientierten Produkten wie den fondsgebundenen Lebensversicherungen mit und ohne Garantie rechnet er sogar mit steigender Nachfrage. „In einem Umfeld, in dem der Marktzins deutlich über dem Höchstrechnungszins liegt, ist generell zu erwarten, dass Produkte, deren Garantieerzeugung nicht über das konventionelle Sicherungsvermögen, sondern durch Absicherung an den Kapitalmärkten erfolgt, beliebter werden“, sagt er.

„Die Zinswende ist insgesamt positiv zu sehen"

Auch Joachim Kaeß, Versicherungsmathematiker beim Analysehaus Morgen & Morgen, gibt sich optimistisch. „Die Zinswende ist insgesamt positiv zu sehen, da sie Entlastung bei der Finanzierung von hohen Garantien im Bestand bringt“, sagt er. Mittel aus der Zinszusatzreserve werden frei und eine sichere Neuanlage und Wiederanlage von Geldern könne zu deutlich besseren Zinskonditionen erfolgen. „Dennoch ist zu beachten, dass vor dem Hintergrund der langfristig ausgerichteten Kapitalanlage der Versicherer Steigerungen beim Zins nicht sofort in entsprechende Steigerungen der Gesamtverzinsung umgesetzt werden können“, so Kaeß weiter. Der schnelle Zinsanstieg führe nämlich dazu, dass sogenannte stille Lasten entstünden, die kurzfristig den Marktwert des gesamten Zinsportfolios im Sicherungsvermögen drücken würden. Denn die Bestände an festverzinslichen Wertpapieren, die in der Niedrigzinsphase gekauft wurden, verlieren an Wert, da ja nun neue Anleihen und Schuldverschreibungen mit deutlich höheren Zinsen als die der früheren Papiere auf den Markt kommen.

Höhere Gesamtrendite

Dass es zu gravierenden Problemen kommt, erwartet der Versicherungsmathematiker indes nicht. „Viele moderne Produkte sind nicht rein zinsbasiert, sondern beziehen chancenorientierte Anlagen spürbar ein“, sagt er. Viele klassische Produkte im Bestand seien mit attraktiven Garantien ausgestattet. Und auch die konkurrierenden Banken täten sich mit dem Zinsanstieg schwer. Schließlich hätten auch sie in Zeiten der EZB-Negativzinsen in länger laufende sichere Zinspapiere mit niedrigem Zins investiert.

Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Gesamtverzinsungen vor allem mittelfristig wieder ansteigen, so Kaeß weiter. Höhere Gesamtverzinsungen wirken sich in allen Hybridprodukten positiv auf die Rendite aus. Unter Hybridprodukten versteht man fondsgebundene Lebensversicherungen, die bei Vertragsablauf und während einer Rentenbezugsphase bestimmte Mindestleistungen garantieren. Um dies zu gewährleisten, fließt ein Teil der Beiträge in Fonds. Der Rest landet im Anlagestock des konventionellen Lebensversicherungsgeschäfts. Bei statischen Hybridprodukten bleibt diese Aufteilung immer gleich. Bei dynamischen Hybridprodukten strebt der Versicherer einen möglichst hohen Aktienanteil an, muss aber bei schlechter Marktentwicklung zur Sicherung der Garantie in sichere Anlagen umschichten.

Rentenversicherung mit Renditechancen am Kapitalmarkt

Damit verbinden Fondspolicen die Vorteile einer Rentenversicherung mit den Renditechancen am Kapitalmarkt. Ihr Fondsportfolio können die Kunden aus den vom Versicherer angebotenen Fonds gemäß ihren Wünschen, ihrem Anlagehorizont und ihrer Risikobereitschaft selbst zusammenstellen oder ein gemanagtes Konzept wählen. Im Gegensatz zu einem Fondsdepot, in dem bei jedem Fondstausch sofort Steuern auf Gewinne oder Dividenden sowie der Ausgabeaufschlag fällig werden, erzeugen Umschichtungen bei der Fondsrente keine zusätzlichen Kosten.

Ein weiterer Vorteil der Fondsrente kommt in der Auszahlungsphase zum Tragen. Die ausgezahlten Beträge werden nämlich nur nach dem Halbeinkünfteverfahren besteuert, sind also nur zu 50 Prozent steuerpflichtig, sofern sie den persönlichen Freibetrag übersteigen. Der Vertrag muss jedoch mindestens zwölf Jahre gelaufen sein und darf erst nach dem 62. Lebensjahr ausgezahlt werden. Ein Nachteil von Fondspolicen sind die Kosten für den Versicherungsmantel. Doch wie beeinflussen steigende Zinsen die Fondspolicen? „In statischen Hybridprodukten steigt die Rendite des klassisch investierten Anteils“, sagt Kaeß. Dadurch steige bei gleicher Aufteilung auch die Gesamtrendite.

Flexiblere Garantien

In dynamischen Hybridprodukten spielt die Gesamtverzinsung laut Kaeß dann eine Rolle, wenn das Produkt nicht voll in Fonds investiert ist. „Dann fließen über die Garantieverzinsung hinausgehende Erträge aus dem Sicherungsvermögen direkt in die Fonds“, so der Morgen-&Morgen-Experte. „Höhere Zinsen führen auf diese Art und Weise zu einer höheren Gesamtrendite des Produkts und einer höheren Fondsquote“, sagt er.

Auch wenn das dynamische Hybridprodukt im Extremfall vollständig ins Sicherungsvermögen gehen muss, sei die hohe Gesamtverzinsung von Vorteil. Denn da sich die Garantieverzinsung seit der Niedrigzinsphase nicht geändert hat und der Unterschied zwischen Gesamtverzinsung und Garantieverzinsung mittlerweile groß ist, könne das Produkt über die Gesamtverzinsung schrittweise wieder in die Fondsinvestition zurückgeführt werden.

„Fondsrenten mit Garantien für sicherheitsbedürftigere Anleger sind mit der Zinswende wieder attraktiver geworden“, stimmt auch Finanzberater und Versicherungsmakler Berndt Schlemann zu. Wenn sichere Anlagen mehr Rendite erwirtschaften, könne ein größerer Teil des Gesparten einer fondsbasierten Lebensversicherung aktienbasiert angelegt werden. „Auf der Produktseite werden Fondspolicen mit flexibleren Garantien möglicherweise künftig wieder mehr nachgefragt“, vermutet er.

Immer mehr Fondspolicen mit Schieberegler

Um ihr Angebot an die steigende Inflation anzupassen, führen immer mehr Fondspolicen-Anbieter Produkte mit sogenanntem Schieberegler ein. Damit können Kunden jederzeit entscheiden, wie ihr Beitrag zwischen direkter Fondsanlage und Deckungsstock aufgeteilt werden soll. So hat Generali mit „Vermögensaufbau4You“ ein hybrides Renten-Einsteigerprodukt für jüngere Kunden sowie Geringverdiener auf den Markt gebracht. Das Besondere daran seien neben dem Schieberegler auch niedrige Anfangsbeiträge und automatische Erhöhungsstufen, die auch abgewählt werden können, heißt es von der Gesellschaft. Außerdem kann die Police mit einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung kombiniert werden.

Auch Huk-Coburg bietet bei ihrer Premium Rente Garantieniveaus von 50, 70, 80, 90 und 100 Prozent an. Auch hier kann der Kunde das Garantieniveau während der Zahldauer beliebig oft ändern. Baloise setzt in ihren Fondspolicen ebenfalls den Schieberegler ein. Zusätzlich stellt sie den Kunden eine sogenannte Vario-Treppe zur Verfügung. Das ist eine Art „Autopilot“ für die schrittweise Umschichtung des Vermögens in weniger volatile Anlagen, der jederzeit ein- oder ausschaltbar ist.

Die LV1871 unterdessen geht in Sachen Garantien weniger flexibel vor. Kunden der Mein-Plan-Fondsrente können während der Ansparphase einmal im Jahr entweder das erreichte Fondsvermögen zum Rentenbeginn absichern, zum Beispiel indem sie Fondsvermögen in den Deckungsstock verschieben. Oder sie können die Garantie für die zukünftigen Beiträge ändern.

Andere Anbieter stehen dem Modell hingegen ablehnend gegenüber. „Einen sogenannten Schieberegler in Verbindung mit einer ständigen, kostenintensiven Kapitalverschiebung zwischen Deckungsstock und Fondsanlage sehen wir nicht als zielführend an“, heißt es von Debeka. Der Versicherer setzt stattdessen auf eine feste Aufteilung zwischen Fondsanlage und Deckungsstock. Auch WWK hat sich nach eigenen Angaben gegen ein Modell mit dem Schieberegler entschieden. Hannoversche Leben warnt vor prozyklischem Verhalten, wenn der Kunde jederzeit die Aufteilung zwischen Aktien und Sicherungsvermögen ändern kann. Dadurch würde sich die Rendite reduzieren, wenn der Kunde in Zeiten sinkender Kurse die Beiträge einer langfristigen Anlage in den Deckungsstock investiert.

Besser als im Vorjahr

Um die Chance auf eine gute Rendite zu erhöhen, sollte die Fondspolice eine große Fondsauswahl – einschließlich ETFs – bieten und einen hohen Rentenfaktor garantieren. Auch der Versicherer selbst muss solide Geschäftszahlen schreiben, damit es die Gesellschaft auch noch in 30 Jahren auf dem Markt gibt.

Außerdem spielt die Nachhaltigkeit zunehmend eine wichtige Rolle. Für ihren „Fondspolicenreport Nachhaltigkeit“ hat die Investmentgesellschaft Smart Asset Management (SAM) zusammen mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) 21 Tarife fondsgebundener privater Rentenversicherungen analysiert, die für den Maklermarkt relevant sind. Im vergangenen Jahr prangerte IVA-Vorstand Dirk Rathjen die mangelnde Auswahl und Qualität der Fonds in den Policen an.

Das Angebot an Einzelfonds habe sich im Vergleich zum Vorjahr vergrößert, berichtet er nun. Zudem hätten einige Versicherer die Abdeckung der Assetklassen deutlich verbessert. „Allerdings bestehen in der Breite des Angebots weiterhin teils große Lücken in wichtigen Anlageklassen“, sagt Rathjen. Die Unterschiede zwischen den Tarifen bei erwartbaren Renditen und Verlustrisiken hängen laut Studie stark vom jeweiligen Kundenprofil ab. „Insgesamt bieten 11 der 21 untersuchten Tarife ein qualitativ und quantitativ gutes bis sehr gutes Angebot an Einzelfonds“, sagt SAM-Geschäftsführer Thorsten Dorn.

Trotzdem sieht er im Angebot nachhaltiger Fondspaletten in Fondspolicen noch viel Nachholpotenzial. Top-Ratings im Gesamtergebnis erhielten die Tarife der Liechtenstein Life („Yourlife netto plus“) und der Swiss Life („Investo“). Neun weitere Tarife erhielten sehr gute Ergebnisse mit der Bewertung „Best-Rating“ (siehe Grafik rechts).

Auch das Analysehaus F-Fex und das Fachmagazin „Ass Compact“ haben die Top-Fondspolicen-Anbieter in fünf Kategorien mit dem Fondspolicen Award 2023 ausgezeichnet. Gekürt wurden diejenigen Versicherer, die in den jeweiligen Kategorien die besten Ergebnisse aufweisen konnten, im deutschen Fondspolicenmarkt eine relevante Größe darstellen und ihren Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl stellen.

4.800 Fonds von 160 Gesellschaften

Insgesamt haben die Forscher die Fondspolicen-Anlagestöcke und Neugeschäftsfondslisten von insgesamt 67 Anbietern untersucht. Damit wurden knapp 4.800 Fonds von 160 Fondsgesellschaften in die Analyse eingebunden. In jeder der insgesamt fünf Kategorien wurden drei Versicherer ausgezeichnet. Bei der Kosteneffizienz gab es zudem eine Extra-Wertung für einen Direktversicherer.

Die Bewertung in der Kategorie „Rendite“ gibt Auskunft darüber, wie sich die Policen eines Versicherers im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre entwickelten. „Hier gab es große Unterschiede zwischen den Gesellschaften“, so die Studienautoren. Eine Fünf-Sterne-Bewertung in dieser Kategorie erhalten Condor, My Life und WWK. In der Kategorie „Fondsqualität“ geht es um die langfristige Qualität der im Bestand und Neugeschäft eingesetzten Fonds. Auch hier sei die Bandbreite der Versicherer groß gewesen, so die Forscher. Fünf Sterne in der Kategorie „Fondsqualität“ vergaben sie an Cosmos, Targo Leben und Zurich Deutscher Herold.

Bei den Effektivkosten haben die Forscher möglichst vergleichbare Tarife mit niedrigen Fondskosten – in der Regel mit ETFs – ausgewählt und nach Direktversicherer und Serviceversicherer unterschieden. In dieser Kategorie stechen unter den Serviceversicherern Debeka, Huk-Coburg und Universa hervor. Unter den Direktversicherern erhält die Hannoversche Leben die fünf Sterne.

In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ wurde analysiert, welche Bedeutung die Versicherer diesem Thema beimessen und wie nachhaltig das Fondsangebot ausgestaltet ist. Die Top-Bewertung geht an Generali Deutschland, Neue Leben und Zurich Deutscher Herold. Darüber hinaus hat Ass Compact in einer weiteren Kategorie per Maklerumfrage ermittelt, welche Anbieter für die Vermittler die „Expertenfavoriten“ sind. Dort wurden Canada Life, LV 1871 und Volkswohl Bund am häufigsten genannt.