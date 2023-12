Portfolio People Solange Clermond von Candriam: Porträt einer Frau, die nicht verlieren kann

Die Bank verliert bekanntlich nie. Das lernte Solange Clermond schon in frühen Tagen, als sie an den Wochenenden gemeinsam mit ihren Eltern und Schwestern Monopoly spielte. Dann wollte sie immer die Bank sein, also die bunten Geldscheine ausgeben und sie wieder einziehen, wenn ein Familienmitglied mit etwas Glück auf einem ihrer Felder landete, wo sie bereits Häuser errichtet hatte. Doch Clermond war niemand, die alles auf eine Karte setzte. „Ich kaufte alles, quer über das Spielfeld hinweg.“

Breit streuen – ein Ansatz, der am heimischen Wohnzimmertisch begann und sich durch ihr gesamtes Leben zieht.

Die Finanzwelt fühlt sich gelegentlich an wie Unterricht

Heute arbeitet Solange Clermond in Luxemburg als Produktspezialistin für das Multi-Asset-Portfolioteam bei Candriam. Dort beschäftigt sie sich mit dem komplexen Zusammenspiel von Aktien und Anleihen, Rendite und Risiko, Zinsen und Zertifikaten. Sie ist die Botschafterin für das Portfoliomanagement-Team gegenüber Mitarbeitern und institutionellen Anlegern, Vermögensverwaltern, Privatbanken und Versicherungsgesellschaften.

Gelegentlich hält sie aber auch Vorträge vor Unternehmern und Politikern. „Ich muss häufig komplexe Dinge verständlich erklären“, sagt Clermond. „Dazu gehört unsere Anlagestrategie, wie wir Zahlen interpretieren und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Das fühlt sich manchmal ein wenig an wie Unterricht.“

Das ist vermutlich die einzige Parallele zum Berufsalltag ihrer Schwestern, die dem Pfad der Mutter folgten und Lehrerinnen wurden. Aufgewachsen ist die Familie in Avignon im Süden Frankreichs. Schon früh entdeckte Clermond ihre Faszination für Mathematik und Wirtschaft, im Abitur belegte sie beide als Hauptfächer. Mit 17 Jahren hatte sie den Abschluss in der Tasche. Doch was nun? Zu jung für Führerschein, die Unabhängigkeit der eigenen Kreditkarte und Studium, träumte sie von einem Auslandsjahr in den Vereinigten Staaten. Die Eltern plädierten jedoch für mehr Bodenständigkeit. „Bleib lieber in Europa, falls etwas schiefgeht“, so ihr Rat.

Giessen statt Grossbritanien

Zur Wahl standen zwei Partnerstädte Avignons: Wetzlar in Deutschland und Newcastle in Großbritannien. „Ich machte das Gegenteil von dem, was damals alle getan hätten, und bewarb mich in Wetzlar.“ Hessen statt des hippen Englands – es war ein erster Hinweis auf Solange Clermonds angeborene Neigung, das Konventionelle zu meiden. Die Entscheidung für Deutschland war mehr als nur ein geografischer Wechsel, es war eine Abkehr vom Erwarteten. Sie wollte nicht nur eine andere Kultur erleben, sondern auch eine, die sie aus ihrer Komfortzone riss.

Im hessischen Wetzlar ging es noch einmal aufs Gymnasium, mit Vollendung des 18. Lebensjahrs folgte ein Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und Anglistik in Gießen. Nach dem Vordiplom arbeitete Clermond nebenbei für Crédit Lyonnais. Dort hörte sie jedoch nach zwei Jahren wieder auf, um eine E-Learning-Plattform aufzubauen. Das Projekt kam schnell voran, und auf der Zielgeraden traf sich das Team bereits mit Venture-Capital-Gebern – dann platzte die Dotcom-Blase. „Der Markt brach zusammen. Plötzlich war niemand mehr bereit, Geld zu investieren.“

Clermond machte einen Haken an die Start-up-Welt und ging zurück in die Finanzwelt.

2002 erfüllte sie sich schließlich doch noch ihren Jugendtraum und flog im Rahmen eines Stipendiums nach Kansas. Nach dem Studium ging es nach New York zur Axa, es folgten Stationen bei Fortis Capital, Edmond de Rothschild, Bankinvest, ING und schließlich Candriam. Dort arbeitet sie seit 2016 im Multi-Asset-Team an der Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Vertrieb und Kommunikation.

Ihr Lebensweg hat Solange Clermond mit einer Vielzahl von Menschen und Kulturen zusammengebracht. Die Prinzipien des breiten Streuens, die sie einst beim Monopolyspielen verinnerlichte, finden sich auch in der Investmentphilosophie von Candriam wieder. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 139 Milliarden Euro und setzt im Multi-Asset-Segment auf Anlagestrategien, die das Beste aus verschiedenen Anlageklassen herausholen und gleichzeitig Risiken minimieren wollen. „Denn es gibt keine einzelne Assetklasse, die jedes Jahr alle anderen outperformt. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Unsere Aufgabe ist es, die optimale Kombination zu finden.“

Hybrider Ansatz

Doch das ist leichter gesagt als getan. Eine Analyse von S&P Global aus dem Oktober zeigte, dass der Großteil der aktiven Fondsmanager hinter der Benchmark zurückbleibt. Doch Clermond ist zuversichtlich, dass ihr Team das herausfordernde Marktumfeld der Gegenwart zu nutzen weiß: „Mit den richtigen Strategien können wir unseren Kunden in den nächsten Jahren einen Mehrwert bieten.“

Im Multi-Asset-Segment setzt das Team dafür auf einen Top-down-Ansatz, der mit Bottom-up-Elementen kombiniert wird. Es werden also nicht nur makroökonomische Trends und globale Marktbedingungen betrachtet, sondern auch die Einzelheiten jedes Investments analysiert. „Wir glauben, dass ein solch hybrider Ansatz der Weg nach vorn ist“, so Clermond. „Es geht darum, sowohl das große Bild zu verstehen als auch die Feinheiten jedes einzelnen Investments zu analysieren. Auf diese Weise können wir bessere Entscheidungen fällen.“

Clermond ist überzeugt, dass dieser Ansatz es ermöglicht, in einem zunehmend komplexen und volatilen Marktumfeld Alpha zu generieren. Sie sieht die Zukunft des Multi-Asset-Fonds nicht als bedroht durch ETFs, sondern als komplementär. „ETFs haben ihre Stärken, vor allem auf der Kostenseite. Aber sie sind statisch. Sie können nicht auf Marktveränderungen reagieren, wie es ein aktiv verwalteter Fonds kann“, erklärt sie. „Ich bin mir sicher, dass es für beide genügend Platz und Kunden geben wird.“

Die Welterklärerin

Solange Clermond hat ein Talent, das in der komplexen Welt der Finanzen selten ist: Sie kann die globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht nur verstehen, sondern auch so erklären, dass sie für jeden nachvollziehbar sind. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, liest sie jeden Tag etwa eine Stunde lang Nachrichten und Hintergrundberichte. Sie ist die Welterklärerin im besten Sinne des Wortes. Ob es um die wirtschaftliche Lage in den USA, Europa oder den Schwellenländern geht, Clermond kann die Fakten präzise und vor allem verständlich darlegen.

„In den USA sind wir derzeit neutral positioniert. Das Wachstum ist intakt, das Performance-Potenzial jedoch begrenzt. In der Eurozone sind wir untergewichtet: Hier ist das Wachstum schwächer und die Inflation nach wie vor zu hoch. Damit bleibt der EZB gar nichts anderes übrig, als die Zinsen weiterhin hoch zu halten.“

Bis heute reizt Clermond das Zusammenspiel von Weltgeschehen und Wirtschaft. Doch während sie sich im Maschinenraum hervorragend auskennt, wollte sie nie selbst in der Schaltzentrale sitzen, sprich Portfoliomanagerin werden.

Grafik: DAS INVESTMENT

Der Grund ist einfach und menschlich: „Ich hasse es zu verlieren.“ Diese Einstellung mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Schließlich kann man so auch nicht gewinnen. Doch Clermond sieht sich genau am richtigen Platz: beobachtend, einordnend, erklärend. Jede Woche fasst sie die Multi-Asset-Strategie ihres Arbeitgebers in einem Bericht zusammen, wirft einen Blick auf die vergangenen Tage zurück und gibt einen Ausblick auf das, was kommt.

Ein Thema beschäftigt die Luxemburgerin nicht nur beruflich zunehmend, sondern auch privat: Nachhaltigkeit. „Candriam betreut seit 1996 ESG-konforme Fonds, nun stellen wir zunehmend mehr Fonds auf Artikel neun um. Denn wir glauben, wir alle müssen unseren Teil zu einer nachhaltigeren Welt beitragen – sowohl Unternehmen wie auch Privatpersonen.“

Clermond selbst ist vor Kurzem auf ein Elektroauto umgestiegen, fährt aber wenn möglich mit der Bahn oder geht zu Fuß. Und sie spart Wasser, wo sie kann. Diese Einstellung ist stark geprägt von ihren Wurzeln in Südfrankreich. „Dort erlebe ich jedes Jahr, wenn ich meine Familie besuche, wie knapp die Wasserressourcen in den heißen Sommermonaten werden. Das hat mich gelehrt, dass unsere täglichen Entscheidungen wichtig sind. Wenn wir in Luxemburg mit dem Wasser haushalten, bleibt in Südfrankreich vielleicht länger etwas übrig.“

Die Zukunft aktiv mitzugestalten, das möchte sie ihren drei Kindern beibringen. Und noch mehr. Das Monopoly-Spiel liegt bereits zu Hause.