Auf und neben dem Spielfeld Diese Fußballprofis verdienen am meisten

Name: Karim Benzema

Alter: 35

Fußballclub: Al Ittihad

Nationalität: Frankreich

Gehalt auf dem Spielfeld: 100 Millionen US-Dollar

Gehalt außerhalb des Spielfelds: 6 Millionen US-Dollar

Der ehemalige Real-Madrid-Spieler Karim Benzema steht seit 2023 beim Ittihad FC in der Saudi Professional League unter Vertrag. Der Fußballer stammt ursprünglich aus Frankreich und ist in Lyon geboren. Für seinen Wechsel nach Saudi-Arabien soll Benzema persönliche Gründe gehabt haben: „Ich will dorthin, weil es für mich wichtig ist, in einem muslimischen Land zu sein, wo ich das Gefühl habe, dass die Menschen mich bereits mögen“, so der Fußballprofi in einem Interview im Juni.

Mit seinem neuen Vertrag kommt der Spieler auf ein Gehalt von 100 Millionen US-Dollar in der Saison 2023/24. Hinzu kommen 6 Millionen US-Dollar durch Werbeverträge.