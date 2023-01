Allianz Risk Barometer 2023 Diese Gefahren fürchten Unternehmer am meisten

Weltweit fürchten Unternehmer vor allem Cybervorfälle und Betriebsunterbrechungen. Das zeigt das Allianz Risk Barometer 2023 des Industrieversicherers Allianz Global Corporate & Specialty. Auf beide Geschäftsrisiken entfallen jeweils 34 Prozent der Antworten. Es folgen makroökonomische Entwicklungen wie Inflation und eine drohende Rezession sowie die Energiekrise.

In Deutschland dominieren dieselben Risiken wie weltweit, jedoch teilweise in anderer Reihenfolge. So stehen hierzulande Betriebsunterbrechung, Cybervorfälle und die Energiekrise auf den drei Spitzenplätzen (siehe Grafik).

Top 10 Geschäftsrisiken in Deutschland in 2023 © Allianz Global Corporate & Specialty

Die Pandemie scheint durch die Verfügbarkeit von Impfstoffen und den Wegfall der Covid-Beschränkungen überwunden. Sie rutschte von Platz 4 im Vorjahr auf Rang 13 und zählt nun nicht mehr zu den Top Ten-Gefahren sowohl in Deutschland als auch weltweit.