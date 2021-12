Redaktion 08.07.2021 Lesedauer: 1 Minute

Zwischen 3.000 und 6.000 Euro Diese Gehälter bekommen Versicherungsprofis

In Sachen Gehälter liegen Versicherungskaufleute eher am unteren Ende der Skala, während Mathematiker zu den Topverdienern gehören. Das zeigt eine Auswertung der Gehaltsdaten eines Online-Karriereportals. Was einzelne Berufsgruppen in der Versicherungswirtschaft verdienen und welche weiteren Faktoren dabei eine Rolle spielen.