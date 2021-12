Tech-Hype Diese Gemeinsamkeiten haben Software- und IT-Service-Aktien

Zwischen den Jahren 1848 und 1854 gab es für die Zeitgenossen wenigstens zwei Möglichkeiten, am Goldrausch in Kalifornien zu partizipieren: Zum einen konnte man selbst sein Glück versuchen und als Goldgräber nach dem Edelmetall schürfen. Zum anderen konnte man aber auch den Goldgräbern Werkzeuge, Proviant, Unterkünfte und sonstige Dienstleistungen verkaufen und somit an dem Hype teilhaben. Bezogen auf den gegenwärtigen globalen Tech-Boom ähneln Software-Unternehmen und ihre Investoren tendenziell eher den Goldgräbern und IT-Service-Unternehmen eher dem genannten System an Kaufleuten und Dienstleistern.

Warum ist das so? Das Geschäftsmodell von Software-Unternehmen ist typischerweise durch hohe Fixkosten für die Entwicklung von Software-Programmen gekennzeichnet. Andererseits sind die variablen Kosten eher gering, das heißt der Verkauf eines zusätzlichen Programmpakets ist mit relativ geringen Kosten verbunden, und zwar unabhängig davon, ob es direkt beim Kunden (on premise) installiert oder als Cloud-Lösung zur Verfügung gestellt wird.

Dadurch skalieren diese Geschäftsmodelle in der Regel sehr schön, wie es im Business- und Börsenjargon heißt. Das heißt: Wenn ein Unternehmen zur richtigen Zeit das richtige Produkt auf den Markt bringt und auf eine entsprechende Nachfrage trifft, dann können Software-Unternehmen über kurz oder lang sehr profitabel werden, da jede zusätzliche verkaufte Einheit profitabilitätssteigernd wirkt.

Microsoft hat beispielsweise im abgelaufenen Geschäftsjahr eine operative Umsatzmarge von 37 Prozent des Umsatzes verdient. Diese Eigenschaft ist auch der Grund dafür, dass viele junge wachstumsstarke Software-Unternehmen wie Zoom und Shopify momentan zu enorm hohen Bewertungen gehandelt werden. Diese Titel wie auch die Microsoft-Aktie, zum richtigen Zeitpunkt erworben, haben sich also als wahre Gold-Nuggets für viele Anlegerportfolios erwiesen.

Demgegenüber sind die Geschäftsmodelle von IT-Dienstleistern ähnlich wie das der Kaufleute und Händler zur Zeit des Goldrauschs durch ein geringeres Risiko gekennzeichnet. Diese sind eben nicht vom Markterfolg der einen Idee, des einen Software-Paketes abhängig, das über Wohl und Wehe des Unternehmens entscheidet, sondern sie bieten typischerweise Dienstleistungen wie IT-Beratung, Software-Implementierung und das Management von Infrastruktur an und profitieren damit in jedem Fall von dem derzeitigen Digitalisierungs-Boom.

Andererseits hat das klassische Geschäftsmodell für IT-Services aber auch nur ein begrenztes Margensteigerungspotenzial, da die Fixkosten hoch sind (Personalkosten) und die operative Hebelwirkung begrenzt ist (da ein Berater normalerweise jeweils nur einen Kunden bedienen kann). Dies gilt insbesondere für Reseller-getriebene Geschäftsmodelle, bei denen häufig rund 75 Prozent des Umsatzes auf reine Hardware- und Software-Verkäufe entfallen, die das Margenausweitungspotenzial zusätzlich einschränken.

Demensprechend ist eine operative Marge von 5 Prozent des Umsatzes ein typisches Niveau für die IT-Dienstleistungsbranche. Das soll aber nicht heißen, dass Software- oder IT-Service-Aktien generell das bessere Investment darstellen, es kommt immer auch auf die Bewertung und den individuellen Risikoappetit an. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten: Die Software- und die IT-Service-Branche sind nicht nur wachstumsstark, sie zeichnen sich auch durch geringe Investitionsanforderungen aus, weil letztlich die Kreativität der Arbeitnehmer die entscheidende Ressource für die meisten IT-Produkte und Dienstleistungen ist.

Dies ist nicht nur gut für das ESG-Profil der Branche, sondern begünstigt auch die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Darüber hinaus spielen IT-Lösungen eine entscheidende Rolle dabei, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Ein Beispiel ist die Verlagerung vieler Arbeitsplätze ins Homeoffice vor dem Hintergrund der Pandemie. Dies wäre ohne innovative IT-Produkte nicht möglich gewesen. Der Megatrend Digitalisierung begünstigt auch die Aktienkursentwicklung der IT-Branche.

In Deutschland und Norwegen lag die mittlere Performance des Sektors über der des breiten Aktienmarkts, und zwar auf Ein-Jahres-, Drei-Jahres- und Fünf-Jahres-Sicht. Dementsprechend ist es kein Wunder, das wir insbesondere in Norwegen seit dem zweiten Halbjahr 2020 wieder eine lebhafte IPO-Tätigkeit bei IT-Unternehmen sehen. Durch das Börsensegment Euronext Growth bestehen hier besonders günstige Bedingungen für den Börsengang junger innovativer Technologie-Unternehmen.