Fondsgebundene Rentenversicherungen im Assekurata-Check: Welche Gesellschaften die meisten Top-Fonds in ihren Policen haben und was sie bei der Fondsauswahl auszeichnet.

Wie gut sind die Fonds in fondsgebundenen Rentenversicherungen? Und welche Gesellschaften haben die besten Fonds für ihre Fondspolicen ausgewählt? Diesen Fragen ging die aktuelle Untersuchung der Kölner Ratingagentur Assekurata im Auftrag des Handelsblatts nach. An der Studie, die zum elften Mal durchgeführt wurde, haben sich diesmal 31 Versicherer mit ihrer jeweils wichtigsten fondsgebundenen Police beteiligt. Insgesamt haben die Forscher 1.335 Fonds analysiert.

Bewertungsmethodik und Standards

Assekurata bewertet die Fondsqualität auf Basis der Rendite in den vergangenen drei, fünf und zehn Jahren. Zusätzlich fließt ein, welches Risiko die Fondsmanager eingegangen sind, wie sie in schwachen und starken Märkten abgeschnitten haben und wie die Abweichungen von der jeweiligen Benchmark ausfallen.

Die Bewertung erfolgt pro Fonds auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Ab 50 Punkten gibt es die Gesamtnote „Gut“, ab 60 Punkten „Sehr gut“.

Ergebnisse bestätigen hohes Qualitätsniveau

Zwölf der 31 teilnehmenden Versicherer erreichten mindestens 60 Punkte und damit die Bestnote „Sehr gut“, die anderen 19 schnitten mit über 50 Punkten und „Gut“ ab. Die Punktespanne zwischen dem besten und dem schlechtesten Portfolio fiel dabei geringer aus als im Vorjahr – für Assekurata-Forscher ein Zeichen für die zunehmende Angleichung der Qualität.

„Die Fondsqualität liegt auf konstant hohem Niveau“, erklärt Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata. „Gleichzeitig prüfen die Versicherer ihr Produktangebot in immer kürzeren Abständen und tauschen es bei Bedarf aus – in jährlichem, dreimonatlichem oder sogar monatlichem Rhythmus“.

Funktionsweise und Markttrends

Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen fließen die Sparbeiträge in Investmentfonds oder ETF-Indexfonds statt in den Deckungsstock klassischer Policen. Die Versicherer bieten meist Musterlösungen für defensive, ausgewogene oder offensive Strategien an, Kunden können aber auch selbst Fonds auswählen und diese während der Laufzeit nahezu beliebig wechseln.

Zur Verfügung stehen hauptsächlich Aktien- und Mischfonds als aktiv gemanagte Varianten oder ETF-Indexfonds. Renten- und Geldmarktfonds runden das Angebot ab, sind aber für langfristig orientierte Sparer allenfalls gegen Ende der Laufzeit geeignet.

Konzentration auf das Wesentliche: Huk-Coburg auf Platz 1

Im Ranking der Anbieter mit den besten Fondsangeboten verteidigte die Huk-Coburg Lebensversicherung erfolgreich ihre Führungsposition. Der Versicherer erreichte wie in den drei Jahren zuvor die höchste Gesamtpunktzahl im Assekurata-Ranking. Das Erfolgsgeheimnis liegt nach Unternehmensangaben in der Konzentration: Der Versicherer nutzt nur acht ausgewählte Produkte – kostengünstige ETFs und zwei hauseigene Dachfonds.

Bei der Auflegung im Jahr 2016 hatte Huk-Coburg sechs ETFs von iShares ausgewählt: Dax und MSCI Europe, MSCI World und MSCI World nachhaltig, MSCI Emerging Markets sowie S&P 500. „Seitdem haben wir nur einmal einen ETF ausgetauscht, weil es eine preisgünstigere Variante auf den betreffenden Index gab“, erklärt Michael Pfeiffer, Produktmanager für die Premium Rente bei der Huk-Coburg, gegenüber dem Handelsblatt.

Auf den zweiten Platz rückte der Versicherer im Raum der Kirchen vor. Das Portfolio wird ebenfalls von der Huk-Coburg gemanagt und enthält dieselben sechs ETFs. Der gemanagte Fonds allerdings ist beim Kirchenversicherer ein europäischer Aktienfonds, der strenge ethische Maßstäbe anlegt und auf viele Branchen – vor allem auf Rüstungsaktien – verzichtet. Damit hebt sich der Fonds von Produkten anderer großer Anbieter wie zum Beispiel Allianz Global Investors (AGI) ab, die Rüstungsaktien als „nachhaltig“ bezeichnen. „Die Rendite ist den Käufern dieses Fonds zwar wichtig, aber sie steht eben nicht allein im Vordergrund“, erklärt Pfeiffer.

Den dritten Rang sicherte sich Zurich Deutscher Herold, das sich mit einem klar strukturierten Auswahlprozess und fokussierter Produktpalette nach oben arbeiten konnte. Investmentmanager Matthias Böning achtet nach eigenen Angaben nicht nur auf die reine Performance, sondern auch auf die Qualität und Nachvollziehbarkeit der zugrunde liegenden Anlagestrategien.

Auf Platz vier folgt der Direktversicherer Cosmos, der ausschließlich nachhaltige Fonds gemäß Artikel 8 und 9 der Europäischen Offenlegungsverordnung anbietet. Kräftig zugelegt hat die Bayerische Leben (BL), die 10 Punkte gewann und auf den fünften Platz kletterte. Der Versicherer straffte seine Fondspalette von über 100 auf 48 Fonds und ETFs und legte dabei strenge Qualitätskriterien an.

Beliebteste Aktivfonds: DWS ESG Akkumula und Fidelity Global Technology

Die Analyse bestätigt den anhaltenden Trend zu kostengünstigen ETF-Indexfonds in der Branche. Von den 16 Fonds, die bei zehn oder mehr Anbietern verfügbar sind, handelt es sich bei 14 um ETF-Indexfonds oder ETF-ähnliche Produkte wie die Dimensional-Fonds mit breitem Anlagefeld. Nur der DWS ESG Akkumula und der Fidelity Global Technology finden sich als aktiv gemanagte Portfolios unter den beliebtesten Fonds.

Absoluter Spitzenreiter bei der Verbreitung ist der iShares Core MSCI World ETF, der bei rund zwei Drittel aller Anbieter besparbar ist und mit 78 Punkten auch ein überdurchschnittliches Rating-Ergebnis erzielt.

Kosten treiben ETF-Boom

Der Erfolg der ETFs erklärt sich primär durch die deutlich niedrigeren Kosten. Während ETF-Indexfonds jährlich nur 0,1 bis 0,5 Prozent Gebühren kosten, verlangen aktiv gemanagte Aktien- und Mischfonds meist zwischen 1,5 und 2,0 Prozent. Durchschnittlich 57 Prozent der neu in Aktienfonds investierten Gelder fließen daher inzwischen in ETFs auf Aktienindizes.

„Die Erfahrung zeigt: Gute aktive Manager sind zwar in volatilen und vor allem in schwächeren Börsenjahren durchaus ihr Geld wert und können Marktabstürze abfedern“, erklärt Assekurata-Analyst Heermann. „Aber kaum einem Profi gelingt es angesichts der Kostenbelastungen, über einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahren seinen Vergleichsindex dauerhaft zu schlagen.“