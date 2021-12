KBV bis unter 1 Diese globalen Nebenwerte-Fonds zahlen am wenigsten für ihre Aktien

Value-Aktienfonds tummeln sich nicht nur in den extra so benannten Gruppen der Datenbanken. Auch unter den Nebenwertefonds verstecken sich mitunter echte Schnäppchenjäger. Diesmal haben wir die günstigsten globalen ermittelt. Gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV).