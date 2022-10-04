Servicevalue Diese Hausratversicherer sind besonders fair zu ihren Kunden
Welche Hausratversicherer punkten mit fairen Tarifen, Produktangeboten oder bei der Kundenbetreuung? Dieser Frage ging das Analysehaus Servicevalue hat in Kooperation mit Focus-Money nach.
Insgesamt haben die Forscher 5.403 Kundenurteile zu 38 Hausratversicherern eingeholt. Dabei wurden die 24 Leistungs- und Servicemerkmale aus den folgenden sechs Leistungskategorien bewertet:
- Faire Tarifleistung
- Faire Kundenkommunikation
- Fairer Kundenservice
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
- Faire Kundenberatung
- Faire Schadenregulierung
Von den insgesamt 38 bewerteten Hausratversicherern schafften es 22 ins Ranking. 11 von ihnen bekamen die Bestnote „sehr gut“, die 11 restlichen schnitten „gut“ ab.
Fünf Jahre in Folge im Ranking vertreten, davon mindestens dreimal mit „sehr gut“: Das schafften in diesem Jahr insgesamt acht Unternehmen. Allianz, DEVK, Huk-Coburg und VGH konnten sich ebenso wie die Provinzial-Gruppe sogar über den vollen Zeitraum „sehr gut“ platzieren. Concordia, Ergo und LVM gelang das in vier von fünf Jahren.